Sammy Swindell Wins at Vado Speedway Park

VADO, N.M. (May 29, 2021) — Sammy Swindell won the winged 360 sprint car feature Saturday night at Vado Speedway Park. Swindell moved up from fifth starting spot for the victory. Josh Grady, Kyle McCutcheon, Rick Ziehl, and Lorne Wofford rounded out the top five.

Vado Speedway Park

Vado, New Mexico

Saturday, May 29, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22B-Jesse Baker[1]

2. 74B-Kyle McCutcheon[3]

3. 2-Alex Pettas[2]

4. J2-John Carney II[7]

5. 6C-Jett Carney[5]

6. 12X-Jesse Stonecipher[4]

7. 27-Mike Hathaway[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12J-Josh Grady[1]

2. 131-Royal Jones[3]

3. 1HA-Caleb Saiz[5]

4. 148-Don Grable[6]

5. 40X-Mike Archuleta[2]

6. 2WILD-Ricky Holden[4]

7. 6-Logan Calderwood[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 20Z-Rick Ziehl[5]

2. 1-Nick Haygood[3]

3. 77-Colt Treharn[2]

4. 3V-Jim Vanzant[4]

5. 4-Tuesday Calderwood[6]

6. 10-Gary Guinn[7]

7. 1M-Dylan Harris[1]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 57-Jayme Barnes[5]

2. 116-Vance Wofford[1]

3. 18-Lorne Wofford[6]

4. 44-Eric Wilkins[4]

5. 11-Jason Tanner[7]

6. 12-Jerry Mosher[3]

7. 7X-Troy Treharn[2]

Heat Race #5 (8 Laps)

1. 41-Devon Amos[1]

2. 01-Sammy Swindell[4]

3. 19-Wes Wofford[3]

4. 22-Justin Lasiter[6]

5. 9-Robert Herrera[2]

6. 73-Nick Rael[5]

B-Main (15 Laps)

1. 6C-Jett Carney[7]

2. 44-Eric Wilkins[5]

3. 77-Colt Treharn[2]

4. 2-Alex Pettas[1]

5. 1M-Dylan Harris[18]

6. 12X-Jesse Stonecipher[12]

7. 9-Robert Herrera[10]

8. 73-Nick Rael[11]

9. 6-Logan Calderwood[15]

10. 3V-Jim Vanzant[4]

11. 27-Mike Hathaway[16]

12. 4-Tuesday Calderwood[6]

13. 7X-Troy Treharn[17]

14. 2WILD-Ricky Holden[13]

15. 12-Jerry Mosher[14]

16. 10-Gary Guinn[8]

DNS: 40X-Mike Archuleta

DNS: 11-Jason Tanner

A-Main (25 Laps)

1. 01-Sammy Swindell[5]

2. 12J-Josh Grady[4]

3. 74B-Kyle McCutcheon[1]

4. 20Z-Rick Ziehl[2]

5. 18-Lorne Wofford[7]

6. J2-John Carney II[12]

7. 57-Jayme Barnes[3]

8. 1HA-Caleb Saiz[11]

9. 44-Eric Wilkins[18]

10. 2-Alex Pettas[20]

11. 1-Nick Haygood[10]

12. 41-Devon Amos[6]

13. 131-Royal Jones[9]

14. 116-Vance Wofford[13]

15. 148-Don Grable[14]

16. 22B-Jesse Baker[8]

17. 6C-Jett Carney[17]

18. 77-Colt Treharn[19]

19. 19-Wes Wofford[16]

20. 22-Justin Lasiter[15]