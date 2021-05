Dues Wins BOSS Feature at Waynesfield

WAYNESFIELD, Ohio (May 30, 2021) — Paul Dues won the Buckeye Outlaw Sprint Series portion of the Ron Kahle Jr. Memorial Sunday night at Waynesfield Raceway Park. Korbyn Hayslett, Matt Westfall, Kyle Simon, and Luke Hall rounded out the top five.

Buckeye Outlaw Sprint Series

Ron Kahle Jr. Memorial

Waynesfield Raceway Park

Waynesfield, Ohio

Sunday, May 30, 2021

Feature:

1. 87-Paul Dues

2. 1H-Korbyn Hayslett

3. 33M-Matt Westfall

4. 23S-Kyle Simon

5. 9N-Luke Hall

6. 74-Drew Rader

7. 9X-Ricky Peterson

8. 53-Steve Little

9. 24L-Lee Underwood

10. 82-Mike Miller

11. 26W-Cody White

12. 78-Rob Caho Jr.

13. 11-Ricky Lewis

14. 73-Blake Vermillion

15. 18H-Dallas Hewitt

16. 24-Landon Simon

17. 10-Saban Bibent

18. 2DI-Dustin Ingle

19. 9G-Cody Gardner

20. 34-Parker Fredrickson