Gennetten Wins MOWA Feature at Lee County

Donnellson, IA (June 4, 2021) — Ayrton Gennetten won the Midwest Open Wheel Association main event Friday at Lee County Speedway. The win was Gennetten’s second of the 2021 campaign. Jake Neuman, Terry McCarl, Chris Martin, and Tasker Phillips rounded out the top five.

Midwest Open Wheel Association

Lee County Speedway

Donnellson, Iowa

Friday, June 4, 2021

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 17A-Austin McCarl[1]

2. 21BP-Brinton Marvel[5]

3. 3-Ayrton Gennetten[7]

4. 79J-Jacob Patton[2]

5. 51J-Colton Fisher[6]

6. 13-Brayden Gaylord[4]

DNS: 50-Paul Nienhiser

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 42-Andy Bishop[3]

2. 3N-Jake Neuman[1]

3. 31-Zach Daum[4]

4. 84-Ben Wagoner[2]

5. 9-Daniel Bergquist[6]

6. 71M-Caden Englehart[7]

DNS: 84H-Brandon Hanks

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 44-Chris Martin[2]

2. 7T-Tasker Phillips[4]

3. 24-Terry McCarl[7]

4. 99-Korey Weyant[1]

5. 22-Riley Goodno[5]

6. 41-Noah Samuel[6]

7. 10S-Jeremy Standridge[3]

A-Main (25 Laps)

1. 3-Ayrton Gennetten[2]

2. 3N-Jake Neuman[1]

3. 24-Terry McCarl[8]

4. 44-Chris Martin[4]

5. 7T-Tasker Phillips[7]

6. 21BP-Brinton Marvel[5]

7. 42-Andy Bishop[3]

8. 79J-Jacob Patton[12]

9. 51J-Colton Fisher[10]

10. 31-Zach Daum[9]

11. 13-Brayden Gaylord[18]

12. 41-Noah Samuel[17]

13. 99-Korey Weyant[14]

14. 71M-Caden Englehart[16]

15. 10S-Jeremy Standridge[19]

16. 9-Daniel Bergquist[11]

17. 22-Riley Goodno[15]

18. 84-Ben Wagoner[13]

19. 17A-Austin McCarl[6]

DNS: 84H-Brandon Hanks

DNS: 50-Paul Nienhiser