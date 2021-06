Henning Wins Ohio/Indiana RaceSaver Feature at Moler

WILLIAMSBURG, OH (June 4, 2021) — Rod Henning won the Ohio Thunder/Indiana Race Saver Sprint Car Series feature victory Friday at Moler Raceway Park. Justin Clark, Alfred Galridge, Austin Powell, and Alex Nalon rounded out the top five.

Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car Series / Indiana RaceSaver Sprint Car Series

Moler Raceway Park

Williamsburg, Ohio

Friday, June 4, 2021

Feature:

1. 22H-Rod Henning

2. 78-Justin Clark

3. 19B-Alfred Galeridge

4. 17P-Austin Powell

5. 18N-Alex Nalon

6. 37-Bryce Norris

7. 16E-Caleb Erwin

8. 60-Scott Richards

9. 14S-Jacob Stickle

10. 4T-Dylan Troyer

11. 7T-Tyler Hesson

12. 00H-Michael Helterbran

13. 8C-Lewie Christian

14. 83-Carson Dillon

15. 9K-Kyle Kruger

16. 97-Chad Hyatt