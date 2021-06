Jadon Rogers Wins at Lincoln Park Speedway

PUTNAMVILLE, Ind. (June 5, 2021) — Jadon Rogers won the sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Rogers moved up from sixth starting spot to pick up his third victory of the 2021 season. Jake Swanson, Shane Cockrum, Jake Scott, and Brent Beauchamp rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, June 5, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 53-Brayden Fox[3]

2. 2C-Tim Creech II[4]

3. 5-Jesse Vermillion[2]

4. 26-Pat Giddens[1]

5. 9-Jim Tribby[5]

6. 51-Steve Hair[8]

7. 98-Billy Winsemann[6]

8. 19C-Daniel Clodfelter[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 16B-Harley Burns[4]

2. 14-Jadon Rogers[3]

3. 24P-Shane Cockrum[5]

4. 45-Adam Wilfong[7]

5. 47-Charles Davis Jr[6]

6. 44-Tom Davies[8]

7. 73-Blake Vermillion[1]

8. 4-Braydon Cromwell[2]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 33-Jake Scott[3]

2. 70-Jordan Kinser[1]

3. 01-Anthony D’Alessio[2]

4. 77FR-Ryan Thomas[4]

5. 99-Alec Sipes[5]

6. 77-Hunter O’Neal[6]

7. 56-Nick Montani[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 5T-Jake Swanson[2]

2. 04-AJ Hopkins[3]

3. 22-Brandon Spencer[1]

4. 34-Brent Beauchamp[5]

5. 0G-Kyle Shipley[6]

6. 27-Evan Mosley[4]

7. 1J-William Johnson[7]

B-Main (12 Laps)

1. 0G-Kyle Shipley[4]

2. 47-Charles Davis Jr[2]

3. 27-Evan Mosley[8]

4. 99-Alec Sipes[3]

5. 4-Braydon Cromwell[14]

6. 73-Blake Vermillion[10]

7. 56-Nick Montani[11]

8. 9-Jim Tribby[1]

9. 44-Tom Davies[6]

10. 1J-William Johnson[12]

11. 19C-Daniel Clodfelter[13]

12. 98-Billy Winsemann[9]

13. 51-Steve Hair[5]

14. 77-Hunter O’Neal[7]

A-Main (25 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[6]

2. 5T-Jake Swanson[4]

3. 24P-Shane Cockrum[10]

4. 33-Jake Scott[1]

5. 34-Brent Beauchamp[16]

6. 16B-Harley Burns[2]

7. 53-Brayden Fox[3]

8. 5-Jesse Vermillion[9]

9. 70-Jordan Kinser[7]

10. 0G-Kyle Shipley[17]

11. 2C-Tim Creech II[5]

12. 47-Charles Davis Jr[18]

13. 77FR-Ryan Thomas[15]

14. 22-Brandon Spencer[12]

15. 27-Evan Mosley[19]

16. 01-Anthony D’Alessio[11]

17. 45-Adam Wilfong[14]

18. 99-Alec Sipes[20]

19. 26-Pat Giddens[13]

20. 04-AJ Hopkins[8]