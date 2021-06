Schudy Wins USAC Midwest Feature at I-35 Speedway

WINSTON, Mo. (June 12, 2021) — Kory Schudy won the USAC Midwest Wingless Racing Association feature Saturday at I-35 Speedway. Wesley Smith, Zach Clark, Wyatt Burks, and Luke Howard rounded out the top five.

USAC Midwest Wingless Racing Association

I-35 Speedway

Winston, Missouri

Saturday, June 12, 2021

Heat Race #1

1. 12-Wesley Smith[1]

2. 28K-Kory Schudy[2]

3. 2H-Luke Howard[4]

4. 24C-Craig Carroll[3]

5. 51-Mitchell Moore[5]

6. 65-Chris Parkinson[8]

7. 13-Brad Ryun[6]

8. 88-Chad Tye[7]

DNS: 15E-Dakota Earls

Heat Race #2

1. 11X-Tom Curran[2]

2. 15B-Quinton Benson[6]

3. 24H-Ty Hulsey[1]

4. 17K-Braden Knipmeyer[3]

5. ST1-Lane Stone[7]

6. 82V-Vinny Ward[5]

7. 22R-Chris Rupard[9]

8. 76-Quinn Jones[4]

9. 21-Harlan Hulsey[8]

Heat Race #3

1. 26-Zach Clark[2]

2. 11W-Wyatt Burks[5]

3. 9-Chad Goff[4]

4. 11-Danny Billings[3]

5. 2-Jason Billups[1]

6. 69-Zach Sanders[6]

7. 28-Drake Barker[7]

DNS: 7R-JD Black

B-Main

1. 69-Zach Sanders[2]

2. 2-Jason Billups[1]

3. 76-Quinn Jones[5]

4. 21-Harlan Hulsey[6]

5. 88-Chad Tye[4]

6. 82V-Vinny Ward[3]

7. 28-Drake Barker[7]

DNS: 15E-Dakota Earls

A-Main

1. 28K-Kory Schudy[2]

2. 12-Wesley Smith[1]

3. 26-Zach Clark[4]

4. 11W-Wyatt Burks[6]

5. 2H-Luke Howard[7]

6. 69-Zach Sanders[16]

7. 65-Chris Parkinson[14]

8. 24H-Ty Hulsey[9]

9. 9-Chad Goff[8]

10. 76-Quinn Jones[18]

11. 51-Mitchell Moore[15]

12. 17K-Braden Knipmeyer[12]

13. 11-Danny Billings[13]

14. 21-Harlan Hulsey[19]

15. 24C-Craig Carroll[11]

16. 22R-Chris Rupard[22]

17. 2-Jason Billups[17]

18. 88-Chad Tye[20]

19. ST1-Lane Stone[10]

20. 15B-Quinton Benson[5]

21. 82V-Vinny Ward[21]

22. 11X-Tom Curran[3]