McDermand and Marshall Win at Angell Park

SUN PRAIRIE, Wisc. (June 13, 2021) — Chase McDermand and Ryan Marshall won features Sunday night at Angell Park Speedway. McDermand won the Badger Midget Auto Racing Association main event over Scott Hatton, Zach Boden, Kyle Stark, and 15th starting Lamont Critchett. Marshall won the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series portion of the program over Ryan Zielski, Chris Dodd, Jimmy Sivia, and Clayton Rossmann.

Angell Park Speedway

Sun Prairie, Wisconsin

Sunday June 13, 2021

Badger Midget Auto Racing Association

Schoenfeld Qualifying

1. 51-Zach Boden, 15.898[29]

2. 57-Jake Neuman, 16.253[23]

3. 40-Chase McDermand, 16.498[5]

4. 20-Cody Weisensel, 16.695[24]

5. 31B-David Budres, 16.703[21]

6. 6B-Andy Baugh, 16.863[18]

7. 1-Scott Hatton, 16.952[13]

8. 2-Kyle Stark, 17.295[9]

9. 71-Kyle Koch, 17.301[27]

10. 29-Harrison Kleven, 17.326[25]

11. 55-Todd Kluever, 17.410[7]

12. 3A-Chris Adrien, 17.426[11]

13. 40JR-Dave Collins Jr, 17.450[19]

14. 8-Jake Goeglein, 17.904[20]

15. 9K-Kevin Olson, 17.994[28]

16. 92-Dan Kleven, 18.018[16]

17. 87-Jake Dohner, 18.031[26]

18. 15C-RJ Corson, 18.153[15]

19. 24-Aaron Muhle, 18.219[2]

20. 31-Shay Sassano, 18.572[4]

21. 5K-Kevin Douglas, 18.724[22]

22. 14-Lamont Critchett, 18.735[12]

23. 6-Jeremy Douglas, 18.763[6]

24. 10-Denny Smith, 18.774[17]

25. 98-Jordan Nelson, 19.371[14]

26. 77-Ken Hanson, 19.447[1]

27. 28-Jim Fuerst, 19.599[8]

28. 21K-Kurt Mayhew, 21.000[3]

29. 9S-Mike Stroik, 21.000[10]

Madison Extinguisher Service Non Qualifier #(8 Laps)

1. 21K-Kurt Mayhew[2]

2. 14-Lamont Critchett[8]

3. 28-Jim Fuerst[3]

4. 98-Jordan Nelson[5]

5. 10-Denny Smith[6]

6. 6-Jeremy Douglas[7]

DNS: 9S-Mike Stroik

DNS: 77-Ken Hanson

Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)

1. 40-Chase McDermand[7]

2. 6B-Andy Baugh[6]

3. 9K-Kevin Olson[3]

4. 15C-RJ Corson[2]

5. 71-Kyle Koch[5]

6. 3A-Chris Adrien[4]

7. 5K-Kevin Douglas[1]

Simpson Heat Race #2 (8 Laps)

1. 57-Jake Neuman[7]

2. 2-Kyle Stark[5]

3. 31B-David Budres[6]

4. 55-Todd Kluever[4]

5. 87-Jake Dohner[2]

6. 8-Jake Goeglein[3]

7. 31-Shay Sassano[1]

Engler Heat Race #3 (8 Laps)

1. 1-Scott Hatton[5]

2. 51-Zach Boden[7]

3. 24-Aaron Muhle[1]

4. 40JR-Dave Collins Jr[3]

5. 20-Cody Weisensel[6]

6. 29-Harrison Kleven[4]

7. 92-Dan Kleven[2]

High Performance Lubricants B-Main (12 Laps)

1. 14-Lamont Critchett[8]

2. 29-Harrison Kleven[1]

3. 21K-Kurt Mayhew[7]

4. 8-Jake Goeglein[2]

5. 28-Jim Fuerst[9]

6. 9S-Mike Stroik[13]

7. 92-Dan Kleven[4]

8. 10-Denny Smith[10]

9. 98-Jordan Nelson[12]

10. 31-Shay Sassano[5]

11. 3A-Chris Adrien[3]

DNS: 5K-Kevin Douglas

DNS: 6-Jeremy Douglas

A-Main (25 Laps)

1. 40-Chase McDermand[7]

2. 1-Scott Hatton[3]

3. 51-Zach Boden[9]

4. 2-Kyle Stark[2]

5. 14-Lamont Critchett[15]

6. 15C-RJ Corson[13]

7. 9K-Kevin Olson[11]

8. 40JR-Dave Collins Jr[10]

9. 28-Jim Fuerst[19]

10. 71-Kyle Koch[1]

11. 55-Todd Kluever[22]

12. 87-Jake Dohner[12]

13. 9S-Mike Stroik[20]

14. 21K-Kurt Mayhew[17]

15. 8-Jake Goeglein[18]

16. 29-Harrison Kleven[16]

17. 92-Dan Kleven[21]

18. 31B-David Budres[5]

19. 57-Jake Neuman[8]

20. 6B-Andy Baugh[4]

21. 24-Aaron Muhle[14]

22. 20-Cody Weisensel[6]

Wisconsin WingLESS Sprint Car Series

Qualifying

1. 7X-Ryan Marshall, 15.073[30]

2. 19K-Derek Crane, 15.230[29]

3. 01-Chris Dodd, 15.264[32]

4. O9-Clayton Rossmann, 15.352[24]

5. 19X-Nathan Crane, 15.432[33]

6. 38C-Craig Campton, 15.455[25]

7. 40-Tim Cox, 15.551[4]

8. 38-Allen Hafford, 15.582[35]

9. 22S-Brian Strane, 15.625[27]

10. 41-Dennis Spitz, 15.665[28]

11. 14Z-Ryan Zielski, 15.740[3]

12. 61-Zach Hansen, 15.884[23]

13. 0-John Fahl, 15.888[21]

14. 12-Shawn Swim, 15.925[20]

15. 9X-Mike Sullivan, 15.927[26]

16. 91-Jimmy Sivia, 15.952[5]

17. 4-Jordan Paulsen, 16.046[6]

18. 50-Rusty Egan, 16.129[1]

19. 70H-Tate Hensley, 16.160[18]

20. 20-Natalie Klemko, 16.212[13]

21. 99J-Seth Johnson, 16.233[22]

22. 6B-Vince Bartolotta, 16.252[2]

23. 54-Scott Grissom, 16.295[31]

24. 29J-Ralph Johnson, 16.332[10]

25. 8-Daniel Walldan, 16.339[19]

26. 7-Trinity Uttech, 16.351[14]

27. 6-Jake Kouba, 16.372[7]

28. 14AJ-BG Wood, 16.461[16]

29. 22-Greg Alt, 16.492[17]

30. 70-Chris Klemko, 16.573[15]

31. 39-William Huck, 16.641[12]

32. 89-Daniel Graumenz, 16.772[9]

33. 29A-Bryce Andrews, 16.921[11]

34. 29OG-Tom Eller, 17.032[8]

35. 13W-Dave Wallace, 18.246[34]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 7X-Ryan Marshall[4]

2. 4-Jordan Paulsen[5]

3. 0-John Fahl[1]

4. 19X-Nathan Crane[3]

5. 22S-Brian Strane[2]

6. 8-Daniel Walldan[7]

7. 22-Greg Alt[8]

8. 29A-Bryce Andrews[9]

9. 99J-Seth Johnson[6]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 19K-Derek Crane[4]

2. 38C-Craig Campton[3]

3. 50-Rusty Egan[5]

4. 12-Shawn Swim[1]

5. 70-Chris Klemko[8]

6. 41-Dennis Spitz[2]

7. 6B-Vince Bartolotta[6]

8. 7-Trinity Uttech[7]

9. 29OG-Tom Eller[9]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[2]

2. 40-Tim Cox[3]

3. 01-Chris Dodd[4]

4. 6-Jake Kouba[7]

5. 54-Scott Grissom[6]

6. 9X-Mike Sullivan[1]

7. 39-William Huck[8]

8. 13W-Dave Wallace[9]

9. 70H-Tate Hensley[5]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 91-Jimmy Sivia[1]

2. 38-Allen Hafford[3]

3. O9-Clayton Rossmann[4]

4. 61-Zach Hansen[2]

5. 89-Daniel Graumenz[8]

6. 20-Natalie Klemko[5]

7. 29J-Ralph Johnson[6]

8. 14AJ-BG Wood[7]

B-Main (12 Laps)

1. 41-Dennis Spitz[1]

2. 20-Natalie Klemko[3]

3. 9X-Mike Sullivan[2]

4. 6B-Vince Bartolotta[5]

5. 29J-Ralph Johnson[6]

6. 8-Daniel Walldan[4]

7. 22-Greg Alt[7]

8. 7-Trinity Uttech[9]

9. 29OG-Tom Eller[13]

10. 70H-Tate Hensley[12]

11. 13W-Dave Wallace[11]

12. 39-William Huck[8]

13. 29A-Bryce Andrews[10]

DNS: 14AJ-BG Wood

DNS: 99J-Seth Johnson

A-Main (20 Laps)

1. 7X-Ryan Marshall[4]

2. 14Z-Ryan Zielski[6]

3. 01-Chris Dodd[2]

4. 91-Jimmy Sivia[5]

5. O9-Clayton Rossmann[1]

6. 40-Tim Cox[8]

7. 38-Allen Hafford[7]

8. 4-Jordan Paulsen[11]

9. 0-John Fahl[12]

10. 6-Jake Kouba[16]

11. 38C-Craig Campton[9]

12. 61-Zach Hansen[14]

13. 19X-Nathan Crane[10]

14. 22S-Brian Strane[17]

15. 41-Dennis Spitz[21]

16. 9X-Mike Sullivan[23]

17. 54-Scott Grissom[18]

18. 12-Shawn Swim[15]

19. 70-Chris Klemko[19]

20. 50-Rusty Egan[13]

21. 20-Natalie Klemko[22]

22. 6B-Vince Bartolotta[24]

23. 19K-Derek Crane[3]

24. 89-Daniel Graumenz[20]