Haas Wins Sprint Car Feature at Big Diamond

MINERSVILLE, Penn. (August 13, 2021) — Cory Haas won the sprint car feature Friday at Big Diamond Speedway. Mark Smith, Austin Bishop, Kyle Moody, and Tyler Ross rounded out the top five.

Big Diamond Speedway

Minersville, Pennsylvania

Friday, August 13, 2021

Feature:

1. 38-Cory Haas

2. M1-Mark Smith

3. 11A-Austin Bishop

4. 99M-Kyle Moody

5. 75-Tyler Ross

6. 20B-Alex Bright

7. 27-Devon Borden

8. 49H-Bradley Howard

9. 8-Billy Dietrich

10. 35-Tyler Reeser

11. 6-Ryan Smith

12. 1X-Chad Trout

13. 90-Jordan Givler