Kyle Pierce Wins CRSA Feature at Utica-Rome

VERNON, N.Y. (August 20, 2021) — Kyle Pierce won the Capital Region Sprintcar Agency feature Friday at Utica-Rome Speedway. Ray Preston, Jeff Trombley, Bobby Parrow, and Dalton Herrick rounded out the top five.

Capital Region Sprintcar Agency

Utica-Rome Speedway

Vernon, New York

Friday, August 20, 2021

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 2-Randy Years[1]

2. 13T-Trevor Years[3]

3. 53-Bobby Parrow[2]

4. 410-Jerry Sehn Jr[7]

5. 29-Dalton Herrick[8]

6. 17E-Ethan Gray[4]

7. 99-Mike Kiser[5]

8. 48JR-Darryl Ruggles[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 9K-Kyle Pierce[2]

2. 4T-Ray Preston[1]

3. 25W-Dana Wagner[6]

4. 66-Jordan Hutton[7]

5. 22M-Billy VanInwegen Jr[5]

6. 112-Mike VanPelt[3]

7. 36-Mike Stelter[4]

8. 25H-Tanner Emmons[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 3A-Jeff Trombley[1]

2. J27-John Cunningham[2]

3. 41J-Josh Flint[4]

4. 19EM-Emily VanInwegen[3]

5. 28-Ron Greek[5]

6. 18C-Dan Craun[7]

7. 121-Steve Glover[6]

A-Main (20 Laps)

1. 9K-Kyle Pierce[6]

2. 4T-Ray Preston[2]

3. 3A-Jeff Trombley[12]

4. 53-Bobby Parrow[3]

5. 29-Dalton Herrick[13]

6. 410-Jerry Sehn Jr[5]

7. 66-Jordan Hutton[7]

8. 41J-Josh Flint[4]

9. 13T-Trevor Years[11]

10. 22M-Billy VanInwegen Jr[14]

11. 2-Randy Years[9]

12. J27-John Cunningham[10]

13. 48JR-Darryl Ruggles[22]

14. 28-Ron Greek[15]

15. 18C-Dan Craun[18]

16. 17E-Ethan Gray[16]

17. 19EM-Emily VanInwegen[8]

18. 112-Mike VanPelt[17]

19. 25H-Tanner Emmons[23]

20. 25W-Dana Wagner[1]

21. 121-Steve Glover[21]

DNS: 99-Mike Kiser

DNS: 36-Mike Stelter