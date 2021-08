Mitchell Faccinto Wins KWS NARC Feature at Ocean Speedway

WATSONVILLE, CA (August 27, 2021) — Mitchell Faccinto won the second round of the “Fastest Four Days in Motorsports” for the King of the West Sprint Car Series presented by NARC Friday night at Ocean Speedway. Faccinto held off a late race challenge from Ryan Robinson, pulling away during a restart with six laps to go for the victory. Robinson claimed the runner up position with Dominic Scelzi, Bud Kaeding, and Shane Golobic rounding out the top five.

King of the West Sprint Car Series presented by NARC

“Fastest Four Days in Motorsports”

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, August 27, 2021

Qualifying (3 Laps)

1. 56-Ryan Robinson, 10.734[17]

2. 88N-DJ Netto, 10.744[15]

3. 37-Mitchell Faccinto, 10.803[5]

4. 69-Bud Kaeding, 10.844[14]

5. 21-Robbie Price, 10.851[11]

6. 24-Rico Abreu, 10.855[6]

7. 22-Keith Day Jr, 10.890[13]

8. 16A-Colby Copeland, 10.898[2]

9. 41-Dominic Scelzi, 10.901[4]

10. 83T-Tanner Carrick, 10.901[10]

11. 72W-Kurt Nelson, 10.904[22]

12. 42X-Tim Kaeding, 10.920[9]

13. 17W-Shane Golobic, 10.933[3]

14. 38B-Blake Carrick, 10.934[8]

15. 57-Justin Sanders, 10.936[1]

16. 76-Landon Brooks, 10.947[12]

17. 01-Mitchel Moles, 11.067[20]

18. 98-Sean Watts, 11.100[16]

19. 83V-Sean Becker, 11.131[19]

20. 53-Jessie Attard, 11.152[24]

21. 72S-Brad Dillard, 11.183[7]

22. 26-Billy Aton, 11.203[21]

23. 75-Brian Boswell, 11.685[18]

24. 07-Richard Fajardo, 11.715[23]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 83T-Tanner Carrick[1]

2. 56-Ryan Robinson[4]

3. 22-Keith Day Jr[2]

4. 69-Bud Kaeding[3]

5. 17W-Shane Golobic[5]

6. 26-Billy Aton[8]

7. 76-Landon Brooks[6]

8. 83V-Sean Becker[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 72W-Kurt Nelson[1]

2. 88N-DJ Netto[4]

3. 16A-Colby Copeland[2]

4. 01-Mitchel Moles[6]

5. 38B-Blake Carrick[5]

6. 21-Robbie Price[3]

7. 53-Jessie Attard[7]

8. 75-Brian Boswell[8]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 42X-Tim Kaeding[1]

2. 41-Dominic Scelzi[2]

3. 37-Mitchell Faccinto[4]

4. 24-Rico Abreu[3]

5. 57-Justin Sanders[5]

6. 98-Sean Watts[6]

7. 72S-Brad Dillard[7]

8. 07-Richard Fajardo[8]

Dash (6 Laps)

1. 37-Mitchell Faccinto[3]

2. 83T-Tanner Carrick[4]

3. 56-Ryan Robinson[1]

4. 88N-DJ Netto[2]

5. 72W-Kurt Nelson[5]

6. 41-Dominic Scelzi[6]

Feature (30 Laps)

1. 37-Mitchell Faccinto

2. 56-Ryan Robinson

3. 41-Dominic Scelzi

4. 69-Bud Kaeding

5. 17W-Shane Golobic

6. 24-Rico Abreu

7. 72W-Kurt Nelson

8. 16A-Colby Copeland

9. 42X-Tim Kaeding

10. 01-Mitchel Moles

11. 22-Keith Day Jr.

12. 57-Justin Sanders

13. 26-Billy Aton

14. 53-Jessie Attard

15. 83V-Sean Becker

16. 72S-Brad Dillard

17. 75-Brian Boswell

18. 07-Richard Fajardo

19. 76-Landon Brooks

20. 88N D.J. Netto

21. 38B-Blake Carrick

22. 83T-Tanner Carrick

23. 21-Robbie Price

24. 98-Sean Watts