Poirier and Downey Win at Humberstone

PORT OLBORNE, ONT (October 2, 2021) — Steve Poirier and Allan Downey won sprint car features Saturday night at Humberstone Speedway with the Knights of Thunder 360 Sprint Car Series and Action Sprint Tour.

Poirier capped off his sweep of the weekend for the Knights of Thunder series charging from fifth starting position for his eighth win of the 2021 season. Shone Evans, Josh Hansen, Ryan Turner, and Cory Turner rounded out the top five.

Downey picked up his first feature win of the 2021 season over Brett Stratford, Nick Sheridan, Dale Curran, and Dereck Lemyre.

Humberstone Speedway

Port Corlborne, Ontario

Saturday, October 2, 2021

Knights of Thunder 360 Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 28-Jordan Poirier[6]

2. 70-Baily Heard[2]

3. 87X-Shone Evans[3]

4. 84-Tyler Rand[1]

5. 11J-Chris Jones[4]

6. 11-Jamie Turner[5]

DNS: 18-Mike Thorne

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 0-Jim Huppunen[1]

2. 5-DJ Christie[3]

3. 91-Ryan Turner[5]

4. 68-Aaron Turkey[4]

5. 1-Holly Porter[6]

6. 46-Kevin Pauls[2]

7. 27-Paul Ballantyne[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 88H-Josh Hansen[2]

2. 13-Cory Turner[3]

3. 90-Travis Cunningham[1]

4. 9-Liam Martin[5]

5. 9B-Scott Burk[4]

6. 15-Dan Nanticoke[6]

A-Main (25 Laps)

1. 28-Jordan Poirier[5]

2. 87X-Shone Evans[1]

3. 88H-Josh Hansen[2]

4. 91-Ryan Turner[7]

5. 13-Cory Turner[6]

6. 0-Jim Huppunen[8]

7. 5-DJ Christie[3]

8. 68-Aaron Turkey[11]

9. 90-Travis Cunningham[10]

10. 84-Tyler Rand[13]

11. 9-Liam Martin[9]

12. 11J-Chris Jones[14]

13. 11-Jamie Turner[17]

14. 15-Dan Nanticoke[16]

15. 70-Baily Heard[4]

16. 46-Kevin Pauls[18]

17. 9B-Scott Burk[15]

18. 1-Holly Porter[12]

19. 27-Paul Ballantyne[19]

Action Sprint Tour

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5D-Jacob Dykstra[2]

2. 45-Nick Sheridan[1]

3. 56-Dereck Lemyre[4]

4. 31-Dale Curran[5]

5. 7-Eric Gledhill[7]

6. 99-Joshua Hill[3]

7. 50LS-Adrian Stahle[9]

8. 94-Ryan Fraser[8]

9. 20-Johnny Miller[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3S-Austin Roes[1]

2. 74-Rob Neely[5]

3. BS39-Brett Stratford[7]

4. 49L-Lucas Smith[9]

5. 9C-Brian Nanticoke[2]

6. 48-Lance Erskine[6]

7. 52-Ryan Hunsinger[3]

8. 38-Derek Miller[8]

9. MK8-Matt Hill[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 19D-Allan Downey[1]

2. 12DD-Darren Dryden[4]

3. 39-Jonah Mutton[3]

4. 77E-Ashton VanEvery[5]

5. 2M-Steve Murdock[7]

6. 51-Trevor Young[8]

7. 70MM-Dave McKnight Jr[6]

8. 77T-Tyeller Powless[2]

A-Main (25 Laps)

1. 19D-Allan Downey[3]

2. BS39-Brett Stratford[1]

3. 45-Nick Sheridan[5]

4. 31-Dale Curran[11]

5. 56-Dereck Lemyre[9]

6. 7-Eric Gledhill[13]

7. 74-Rob Neely[2]

8. 39-Jonah Mutton[10]

9. 99-Joshua Hill[19]

10. 9C-Brian Nanticoke[17]

11. 48-Lance Erskine[18]

12. 3S-Austin Roes[6]

13. 49L-Lucas Smith[8]

14. 77T-Tyeller Powless[24]

15. 2M-Steve Murdock[14]

16. 20-Johnny Miller[25]

17. 94-Ryan Fraser[22]

18. 38-Derek Miller[23]

19. 51-Trevor Young[15]

20. 77E-Ashton VanEvery[12]

21. 70MM-Dave McKnight Jr[20]

22. 50LS-Adrian Stahle[16]

23. 52-Ryan Hunsinger[21]

24. 12DD-Darren Dryden[4]

25. 5D-Jacob Dykstra[7]

26. MK8-Matt Hill[26]