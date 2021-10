Abreu Wins Friday at the Trophy Cup

TULARE, CA (October 22, 2021) — Rico Abreu won the second night of the Trophy Cup Friday at Thunderbowl Raceway. Thursday night winner Buddy Kofoid charged from 12th starting spot to claim the runner up position. Mitchell Faccinto, Kyle Hirst, and Colby Copeland rounded out the top five.

27th Trophy Cup

Thunderbowl Raceway

Tulare, California

Friday, October 22, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying A (2 Laps)

1. 26-Cory Eliason, 14.382[43]

2. 42X-Tim Kaeding, 14.403[13]

3. 7-Steven Kent, 14.419[24]

4. 69-Bud Kaeding, 14.433[7]

5. 38B-Blake Carrick, 14.448[38]

6. 17W-Shane Golobic, 14.467[28]

7. 8-Devon Borden, 14.507[18]

8. 0-Kyle Hirst, 14.512[20]

9. 83-Tyler Courtney, 14.514[15]

10. 3-Kaleb Montgomery, 14.562[29]

11. 21P-Robbie Price, 14.591[31]

12. 21-Ryan Bernal, 14.662[26]

13. 33C-Colton Heath, 14.663[30]

14. 98H-Tyler Thompson, 14.710[37]

15. 2K-JJ Ringo, 14.717[19]

16. 9R-Chase Randall, 14.732[27]

17. 83JR-Mitchel Moles, 14.733[40]

18. 41-Dominic Scelzi, 14.739[9]

19. 7C-Justyn Cox, 14.741[4]

20. 5R-Ryan Rocha, 14.827[5]

21. 4SA-Justin Sanders, 14.858[12]

22. 41C-Colton Hardy, 14.866[25]

23. 29-Willie Croft, 14.878[17]

24. 33-Tucker Worth, 14.892[8]

25. 10F-Jared Faria, 14.951[11]

26. 9-Dustin Freitas, 14.955[2]

27. 19-Colby Thornhill, 14.980[10]

28. 2X-Chase Majdic, 15.049[23]

29. 72W-Kurt Nelson, 15.077[22]

30. 91-Chase Goetz, 15.080[3]

31. 17V-Danny Faria Jr, 15.102[1]

32. 22-Keith Day Jr, 15.161[32]

33. 67G-Grant Duinkerken, 15.229[14]

34. 78-Bret Barney, 15.552[16]

35. 2-Brooklyn Holland, 15.728[35]

36. 6C-Travis Coelho, 15.735[36]

37. 17C-Chris Bullock, 15.774[6]

38. 33T-Tyler Driever, 15.774[42]

39. 57B-Bobby Butler, 15.782[34]

40. 71L-Korey Lovell, 15.827[41]

41. 8X-Jeremy Chisum, 15.906[21]

42. 5-Cole Danell, 16.021[33]

Qualifying B (2 Laps)

1. 57-Buddy Kofoid, 14.090[38]

2. 88N-DJ Netto, 14.111[33]

3. 24-Rico Abreu, 14.119[10]

4. 88F-Mitchell Faccinto, 14.122[6]

5. 46JR-Joel Myers, 14.154[5]

6. X1-Justin Peck, 14.182[19]

7. 14-Corey Day, 14.208[3]

8. 5V-Colby Copeland, 14.211[29]

9. 83T-Tanner Carrick, 14.226[21]

10. 5H-Michael Faccinto, 14.284[12]

11. 20-Cole Macedo, 14.289[41]

12. 115-Nick Parker, 14.295[20]

13. 5J-Kalib Henry, 14.313[34]

14. 28-Chase Johnson, 14.317[18]

15. 5T-Ryan Timms, 14.333[28]

16. 7Y-Carson Short, 14.347[24]

17. 10L-Brock Lemley, 14.368[14]

18. 83V-Sean Becker, 14.380[11]

19. 7P-Jake Andreotti, 14.401[17]

20. 88A-Joey Ancona, 14.401[26]

21. 56-Ryan Robinson, 14.402[15]

22. 7Z-Zane Blanchard, 14.404[23]

23. 21S-Shane Hopkins, 14.406[35]

24. 94-Anthony Macri, 14.408[30]

25. 36-Craig Stidham, 14.411[27]

26. 2XM-Max Mittry, 14.421[4]

27. 88-Austin McCarl, 14.431[16]

28. 73-Tony Gomes, 14.487[2]

29. 5D-Connor Danell, 14.500[8]

30. 43-Bradley Terrell, 14.552[22]

31. 38-Colby Johnson, 14.598[7]

32. 18-Grant Champlin, 14.626[31]

33. 01-Nick Larsen, 14.664[32]

34. 4-Jodie Robinson, 14.726[25]

35. 98-Michael Pombo, 14.788[36]

36. 14T-Tim Estenson, 14.916[40]

37. 18T-Tanner Holmes, 14.917[37]

38. 14B-Bailey Sucich, 15.024[39]

39. 77-Ryan Lippincott, 15.409[13]

40. 15-Pat Harvey Jr, 15.714[1]

41. 88W-Carson McCarl[9]

Heat Race #1 – Group A (8 Laps)

1. 83-Tyler Courtney[4]

2. 26-Cory Eliason[6]

3. 38B-Blake Carrick[5]

4. 83JR-Mitchel Moles[2]

5. 72W-Kurt Nelson[8]

6. 67G-Grant Duinkerken[9]

7. 17C-Chris Bullock[10]

8. 10F-Jared Faria[7]

9. 4SA-Justin Sanders[1]

10. 33C-Colton Heath[3]

Heat Race #2 – Group B (8 Laps)

1. 83T-Tanner Carrick[4]

2. 57-Buddy Kofoid[6]

3. 10L-Brock Lemley[2]

4. 56-Ryan Robinson[1]

5. 5J-Kalib Henry[3]

6. 46JR-Joel Myers[5]

7. 5D-Connor Danell[8]

8. 36-Craig Stidham[7]

9. 18T-Tanner Holmes[10]

10. 01-Nick Larsen[9]

Heat Race #3 – Group A (8 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[2]

2. 41C-Colton Hardy[1]

3. 42X-Tim Kaeding[6]

4. 3-Kaleb Montgomery[4]

5. 17W-Shane Golobic[5]

6. 98H-Tyler Thompson[3]

7. 9-Dustin Freitas[7]

8. 91-Chase Goetz[8]

9. 33T-Tyler Driever[10]

10. 78-Bret Barney[9]

Heat Race #4 – Group B (8 Laps)

1. 83V-Sean Becker[2]

2. 28-Chase Johnson[3]

3. 7Z-Zane Blanchard[1]

4. 5H-Michael Faccinto[4]

5. 88N-DJ Netto[6]

6. 2XM-Max Mittry[7]

7. 43-Bradley Terrell[8]

8. 14B-Bailey Sucich[10]

9. X1-Justin Peck[5]

10. 4-Jodie Robinson[9]

Heat Race #5 – Group A (8 Laps)

1. 7C-Justyn Cox[2]

2. 29-Willie Croft[1]

3. 21P-Robbie Price[4]

4. 2K-JJ Ringo[3]

5. 8-Devon Borden[5]

6. 7-Steven Kent[6]

7. 19-Colby Thornhill[7]

8. 17V-Danny Faria Jr[8]

9. 57B-Bobby Butler[10]

10. 2-Brooklyn Holland[9]

Heat Race #6 – Group B (8 Laps)

1. 7P-Jake Andreotti[2]

2. 20-Cole Macedo[4]

3. 21S-Shane Hopkins[1]

4. 24-Rico Abreu[6]

5. 5T-Ryan Timms[3]

6. 14-Corey Day[5]

7. 38-Colby Johnson[8]

8. 98-Michael Pombo[9]

9. 77-Ryan Lippincott[10]

DNS: 88-Austin McCarl

Heat Race #7 – Group A (8 Laps)

1. 9R-Chase Randall[3]

2. 0-Kyle Hirst[5]

3. 22-Keith Day Jr[8]

4. 2X-Chase Majdic[7]

5. 71L-Korey Lovell[10]

6. 33-Tucker Worth[1]

7. 5R-Ryan Rocha[2]

8. 6C-Travis Coelho[9]

9. 69-Bud Kaeding[6]

10. 21-Ryan Bernal[4]

Heat Race #8 – Group B (8 Laps)

1. 94-Anthony Macri[1]

2. 88A-Joey Ancona[2]

3. 5V-Colby Copeland[5]

4. 115-Nick Parker[4]

5. 88F-Mitchell Faccinto[6]

6. 14T-Tim Estenson[9]

7. 7Y-Carson Short[3]

8. 15-Pat Harvey Jr[10]

9. 18-Grant Champlin[8]

DNS: 73-Tony Gomes

C-Main (10 Laps)

1. 38-Colby Johnson[4]

2. 14T-Tim Estenson[5]

3. 17V-Danny Faria Jr[7]

4. 91-Chase Goetz[6]

5. 98-Michael Pombo[11]

6. 14B-Bailey Sucich[13]

7. 18T-Tanner Holmes[16]

8. 01-Nick Larsen[14]

9. 67G-Grant Duinkerken[3]

10. 33T-Tyler Driever[20]

11. 17C-Chris Bullock[9]

12. 5-Cole Danell[24]

13. 57B-Bobby Butler[22]

14. 78-Bret Barney[17]

15. 4-Jodie Robinson[15]

16. 8X-Jeremy Chisum[23]

17. 77-Ryan Lippincott[21]

18. 15-Pat Harvey Jr[18]

19. 2-Brooklyn Holland[19]

20. 71L-Korey Lovell[8]

21. 5D-Connor Danell[1]

B-Main #1

1. 3-Kaleb Montgomery[2]

2. 5H-Michael Faccinto[3]

3. 88F-Mitchell Faccinto[5]

4. 21-Ryan Bernal[16]

5. 38B-Blake Carrick[6]

6. 21S-Shane Hopkins[12]

7. 115-Nick Parker[1]

8. 7Z-Zane Blanchard[11]

9. 29-Willie Croft[10]

10. 41C-Colton Hardy[9]

11. 33C-Colton Heath[17]

12. 38-Colby Johnson[21]

13. 72W-Kurt Nelson[18]

14. 36-Craig Stidham[20]

15. 17V-Danny Faria Jr[22]

16. 7-Steven Kent[4]

17. 10L-Brock Lemley[7]

18. 7Y-Carson Short[14]

19. 2K-JJ Ringo[8]

DNS: X1-Justin Peck

DNS: 5R-Ryan Rocha

DNS: 4SA-Justin Sanders

B-Main #2

1. 17W-Shane Golobic[4]

2. 14-Corey Day[1]

3. 8-Devon Borden[3]

4. 28-Chase Johnson[5]

5. 5J-Kalib Henry[8]

6. 5T-Ryan Timms[10]

7. 46JR-Joel Myers[2]

8. 88A-Joey Ancona[7]

9. 2X-Chase Majdic[14]

10. 83JR-Mitchel Moles[9]

11. 22-Keith Day Jr[15]

12. 91-Chase Goetz[22]

13. 98H-Tyler Thompson[12]

14. 19-Colby Thornhill[19]

15. 10F-Jared Faria[20]

16. 2XM-Max Mittry[17]

17. 14T-Tim Estenson[21]

18. 9-Dustin Freitas[18]

19. 20-Cole Macedo[6]

20. 69-Bud Kaeding[11]

21. 56-Ryan Robinson[13]

22. 33-Tucker Worth[16]

A-Main (30 Laps)

1. 24-Rico Abreu[6]

2. 57-Buddy Kofoid[12]

3. 88F-Mitchell Faccinto[3]

4. 0-Kyle Hirst[7]

5. 5V-Colby Copeland[4]

6. 88N-DJ Netto[5]

7. 26-Cory Eliason[11]

8. 42X-Tim Kaeding[10]

9. 83V-Sean Becker[14]

10. 17W-Shane Golobic[15]

11. 21-Ryan Bernal[24]

12. 94-Anthony Macri[23]

13. 83T-Tanner Carrick[9]

14. 8-Devon Borden[19]

15. 5H-Michael Faccinto[17]

16. 14-Corey Day[22]

17. 21P-Robbie Price[13]

18. 7C-Justyn Cox[21]

19. 83-Tyler Courtney[8]

20. 7P-Jake Andreotti[18]

21. 9R-Chase Randall[2]

22. 3-Kaleb Montgomery[20]

23. 41-Dominic Scelzi[16]

24. 28-Chase Johnson[1]