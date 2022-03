Madrid Wins at Canyon Speedway Park

PEORIA, AZ (March 5, 2022) — Zachary Madrid won the Challenge Cup Sprint Car Series feature Saturday at Canyon Speedway Park. Josh Pelkey, James Webster, Justin Kierce, and Eugene Thomas rounded out the top five.

Challenge Cup Sprint Car Series

Canyon Speedway Park

Peoria, Arizona

Saturday, March 5, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 43-Justin Kierce[1]

2. 5AZ-James Webster[6]

3. 65X-John Romero[2]

4. 24-James Pontin[3]

5. 99-Bobby Carrick[5]

6. 8K-Racin Silva[8]

7. 10-Eugene Thomas[7]

8. 49Z-Karl Ackley[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3-Zachary Madrid[2]

2. 72-AJ Hernandez[1]

3. 9-Johnny Shelton Jr[5]

4. 12-Josh Pelkey[3]

5. 51-Ronald Webster[6]

6. 3K-Patrick Krob[4]

7. 50S-CHase Silva[7]

A-Main (25 Laps)

1. 3-Zachary Madrid[4]

2. 12-Josh Pelkey[7]

3. 5AZ-James Webster[1]

4. 43-Justin Kierce[3]

5. 10-Eugene Thomas[14]

6. 72-AJ Hernandez[6]

7. 49Z-Karl Ackley[15]

8. 24-James Pontin[8]

9. 65X-John Romero[2]

10. 51-Ronald Webster[9]

11. 8K-Racin Silva[10]

12. 50S-CHase Silva[13]

13. 3K-Patrick Krob[12]

14. 9-Johnny Shelton Jr[5]

15. 99-Bobby Carrick[11]