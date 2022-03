Justin Clark Sweeps 305 Program at Atomic Speedway

CHILLICOTHE, Ohio (March 20, 2022) — Justin Clark completed a clean sweep of the Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series program Sunday evening at Atomic Speedway. Clark was the fastest qualifier, won his heat race, and the 25-lap feature event. Austin Powell, Dylan Troyer, Jacob Stickle, and Lewie Christian rounded out the top five.

Ohio Thunder IMCA Race Saver Series

Atomic Speedway

Chillicothe, Ohio

Sunday, March 20, 2022

Qualifying

1. 78-Justin Clark, 13.416[1]

2. 17P-Austin Powell, 14.078[9]

3. 9K-Kyle Kruger, 14.114[5]

4. 4T-Dylan Troyer, 14.334[13]

5. 8C-Lewie Christian, 14.363[2]

6. 16E-Caleb Erwin, 14.388[16]

7. 14S-Jacob Stickle, 14.408[11]

8. C31-Brad Graves, 14.497[10]

9. 51-Chase Baker, 14.515[3]

10. 812-Bryce Norris, 14.632[7]

11. 5-John Starr, 14.887[17]

12. 11J-James Moore, 15.044[6]

13. 319-Steve Watts, 15.113[14]

14. 79-Chris Miller, 15.121[8]

15. 97-Chad Hyatt Sr, 15.435[4]

16. A79-Ashley Tackett, 15.887[12]

DNS: 1H-Hunter Young

Heat Race #1

1. 78-Justin Clark[1]

2. 8C-Lewie Christian[3]

3. 5-John Starr[6]

4. 14S-Jacob Stickle[4]

5. 51-Chase Baker[5]

6. 319-Steve Watts[7]

7. 9K-Kyle Kruger[2]

8. 1H-Hunter Young[9]

DNS: 97-Chad Hyatt Sr

Heat Race #2

1. 17P-Austin Powell[1]

2. 4T-Dylan Troyer[2]

3. 16E-Caleb Erwin[3]

4. 812-Bryce Norris[5]

5. 11J-James Moore[6]

6. C31-Brad Graves[4]

7. 79-Chris Miller[7]

8. A79-Ashley Tackett[8]

A-Main

1. 78-Justin Clark[1]

2. 17P-Austin Powell[2]

3. 4T-Dylan Troyer[4]

4. 14S-Jacob Stickle[7]

5. 8C-Lewie Christian[3]

6. 812-Bryce Norris[8]

7. 5-John Starr[5]

8. 11J-James Moore[10]

9. 9K-Kyle Kruger[13]

10. 16E-Caleb Erwin[6]

11. 51-Chase Baker[9]

12. 97-Chad Hyatt Sr[17]

13. 319-Steve Watts[11]

14. A79-Ashley Tackett[16]

15. 79-Chris Miller[14]

16. C31-Brad Graves[12]

DNS: 1H-Hunter Young