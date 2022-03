Terrell Wins Hunt Tour Feature at Petaluma

PETALUMA, Calif. (March 26, 2022) — Bradley Terrell won the feature event Saturday with the Hunt Magnetos Wingless Sprint Tour at Petaluma Speedway. Mark Hanson, Shawn Jones, Nick Robfogel, and Jimmy Christian rounded out the top five.

Hunt Magnetos Wingless Tour

Petaluma Speedway

Petaluma, California

Saturday, March 26, 2022

Feature:

1. 11-Bradley Terrell

2. 79-Mark Hanson

3. 14-Shawn Jones

4. 3-Nick Robfogel

5. 32c-Jimmy Christian

6. 7ej-Josh Young

7. 33-Heath Holdsclaw

8. 5150-DayDay Lindt

9. 7m-Jake Morgan

10. 17-Anthony Snow

11. 36-Bob Newberry

12. 16-Nathan Johnson

13. 21x-Marcus Hardina

14. 6-Sparky Howard

15. 31-Eathon Lanfri

16. 92z-Trevor Schmid

17. 50-Tony Bernard

18. 98z-Jordan Garretson

19. 51-Eric Hopkins

20. 32-Shawn Arriaga

21. 23-George Nielson