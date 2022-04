Logan Wagner Victorious at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (April 1, 2022) — Logan Wagner won the winged 410 sprint car feature Saturday afternoon at Port Royal Speedway. Anthony Macri, Lucas Wolfe, Justin Whittal, and Jeff Halligan rounded out the top five.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, April 2, 2022

Qualifyiing Flight A:

1. 10-Zeb Wise, 17.022

2. 45-Jeff Halligan, 17.328

3. 67-Justin Whittal, 17.667

4. 98-Jared Esh, 17.772

5. 11-TJ Stutts, 17.775

6. 25-Tyler Bear, 18.013

7. 11B-Carl Bowser, 18.053

8. 7NY-Matt Farnham, 18.346

9. 69K-Kassidy Kreitz, 19.016

10. 6-Ryan Smith, 0.000

Qualifying Flight B:

1. 91-Kyle Reinhardt, 17.215

2. 55-Mike Wagner, 17.256

3. 18-Cole Macedo, 17.365

4. 2-A.J. Flick, 17.554

5. 12-Blane Heimbach, 17.586

6. 15-Lynton Jeffrey, 17.726

7. 33W-Michael Walter II, 17.780

8. 40-George Hobaugh, 18.025

9. 19-Curt Stroup, 18.235

10. 35S-Jason Shultz, 18.246

Qualifying Flight C:

1. 1-Logan Wagner, 17.015

2. 39M-Anthony Macri, 17.296

3. 35-Tyler Reeser, 17.398

4. 5W-Lucas Wolfe, 17.459

5. 5-Dylan Cisney, 17.572

6. 33-Gerard McIntyre, 17.596

7. 17B-Steve Buckwalter, 17.702

8. 47K-Kody Lehman, 17.843

9. 23-Pat Cannon, 18.076

10. 13-Justin Peck, 18.301

Heat Race #1:

1. 67-Justin Whittal

2. 10-Zeb Wise

3. 98-Jared Esh

4. 45-Jeff Halligan

5. 69K-Kassidy Kreitz

6. 25-Tyler Bear

7. 11-TJ Stutts

8. 11B-Carl Bowser

9. 7NY-Matt Farnham

10. 6-Ryan Smith

Heat Race #2:

1. 2-A.J. Flick

2. 55-Mike Wagner

3. 18-Cole Macedo

4. 35S-Jason Shultz

5. 12-Blane Heimbach

6. 91-Kyle Reinhardt

7. 15-Lynton Jeffrey

8. 33W-Michael Walter II

9. 19-Curt Stroup

10. 40-George Hobaugh

Heat Race #3:

1. 5W-Lucas Wolfe

2. 1-Logan Wagner

3. 39M-Anthony Macri

4. 35-Tyler Reeser

5. 33-Gerard McIntyre

6. 13-Justin Peck

7. 17B-Steve Buckwalter

8. 47K-Kody Lehman

9. 5-Dylan Cisney

10. 23-Pat Cannon

B-Main:

1. 11-TJ Stutts

2. 15-Lynton Jeffrey

3. 17B-Steve Buckwalter

4. 33W-Michael Walter II

5. 11B-Carl Bowser

6. 47K-Kody Lehman

7. 19-Curt Stroup

8. 23-Pat Cannon

9. 5-Dylan Cisney

10. 7NY-Matt Farnham

11. 6-Ryan Smith

12. 40-George Hobaugh

A-Main:

1. 1-Logan Wagner

2. 39M-Anthony Macri

3. 5W-Lucas Wolfe

4. 67-Justin Whittal

5. 45-Jeff Halligan

6. 10-Zeb Wise

7. 12-Blane Heimbach

8. 2-A.J. Flick

9. 98-Jared Esh

10. 13-Justin Peck

11. 35S-Jason Shultz

12. 69K-Kassidy Kreitz

13. 55-Mike Wagner

14. 91-Kyle Reinhardt

15. 18-Cole Macedo

16. 11-TJ Stutts

17. 17B-Steve Buckwalter

18. 33-Gerard McIntyre

19. 33W-Michael Walter II

20. 35-Tyler Reeser

21. 15-Lynton Jeffrey

22. 11B-Carl Bowser

23. 47K-Kody Lehman

24. 25-Tyler Bear