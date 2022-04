Mitten Wins at BAPS Motor Speedway

YORK HAVEN, Penn. (April 1, 2022) — Russ Mitten won the winged super sportsman feature Saturday at BAPS Motor Speedway. Tony Jackson, Scott Dellinger, Chase Gutshall, and Troy Rhome rounded out the top five.

BAPS Motor Speedway

York Haven, Pennsylvania

Saturday, April 1, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 30-Scott Dellinger[2]

2. 88-Tony Jackson[5]

3. 35-John Edkin[1]

4. 1A-Chase Gutshall[8]

5. 360-George Riden III[3]

6. 77W-Tom Wyckoff[4]

7. 6S-Shane McConnell[9]

8. 318-Davey Walsh[6]

DNS: 5D-Luke Deatrick

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 75-Kenny Edkin[2]

2. 77-Russ Mitten[4]

3. 7-Timmie Barrick[7]

4. 00-Troy Rhome[3]

5. 222-Jay Fannasy[1]

6. 25-Tyler Wolford[6]

7. 2M-Matt Ondek[5]

8. 14-Nate Young[8]

9. 91-Lanny Hake[9]

A-Main (25 Laps)

1. 77-Russ Mitten[2]

2. 88-Tony Jackson[3]

3. 30-Scott Dellinger[9]

4. 1A-Chase Gutshall[4]

5. 00-Troy Rhome[1]

6. 222-Jay Fannasy[10]

7. 7-Timmie Barrick[8]

8. 5D-Luke Deatrick[18]

9. 360-George Riden III[7]

10. 2M-Matt Ondek[14]

11. 77W-Tom Wyckoff[11]

12. 14-Nate Young[15]

13. 6S-Shane McConnell[13]

14. 91-Lanny Hake[17]

15. 35-John Edkin[5]

16. 75-Kenny Edkin[6]

17. 25-Tyler Wolford[12]

DNS: 318-Davey Walsh