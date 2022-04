Kevin Nagy Wins at Bridgeport

BRIDGEPORT, N.J. (April 16, 2022) — Kevin Nagy won the Mid-Atlantic Sprint Series feature Saturday at Bridgeport Speedway. Tim Iulg, Larry McVay, Buddy Scweibinz, and Josh Bricker rounded out the top five.

Mid-Atlantic Sprint Series

Bridgeport Speedway

Bridgeport, New Jersey

Saturday, April 16, 2022

Heat Race #1:

1. 19A-Tim Iulg

2. 4-Bobby DeVault

3. 86-Darren Cox

4. 83k-Kristina Pratt

5. 16-Jeff Paulson

6. 32-Dale Eggert

7. 7-Andy Mahan

8. 51-Shelby Kelly

Heat Race #2:

1. 7-Aidan Borden

2. 45-Kevin Nagy

3. 83-Larry McVay

4. X-Josh Bricker

5. 9s-Rick Stief

6. 19T-DJ Tanner Jr.

7. 9n-Justin Nowlen

Heat Race #3:

1. 35-Buddy Schweibinz

2. G1-Mark Bittner

3. 44-Dave Brown

4. 88-Rory Janney

5. 15B-Bryant Davis

6. 98C-Cory Hunsberger

7. 32S-Samantha Leiberman

Feature:

1. 45-Kevin Nagy

2. 19A-Tim Iulg

3. 83-Larry McVay

4. 35-Buddy Schweibinz

5. X-Josh Bricker

6. G1-Mark Bittner

7. 88-Rory Janney

8. 15B-Bryant Davis

9. 83k-Kristina Pratt

10. 16-Jeff Paulson

11. 44-Dave Brown

12. 9s-Rick Stief

13. 7-Aidan Borden

14. 98C-Cory Hunsberger

15. 19T-DJ Tanner Jr.

16. 86-Darren Cox

17. 32-Dale Eggert

18. 32S-Samantha Leiberman

19. 7-Andy Mahan

20. 4-Bobby DeVault

21. 9n-Justin Nowlen

22. 51-Shelby Kelly