Stambaugh Wins at Butler

QUINCY, Mich. (May 14, 2022) — Max Stambaugh won the sprint car feature Saturday at Butler Motor Speedway. Zane DeVault, Tylar Rankin, Zac Broughman, and Keith Sheffer Jr. rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, May 14, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 71H-Max Stambaugh

2. 14H-Zane DeVault

3. 16c-Tylar Rankin

4. 27K-Zac Broughman

5. 86-Keith Sheffer Jr.

6. 23B-Russel Borland

7. 10B-Jason Blonde

8. 1A-Mark Aldrich

9. 7-Alex Aldrich

10. 87E-Logan Easterday

11. 20A-Andy Chehowski

12. 4-Josh Turner

13. 10J-Chris Jones

14. 27-Quentin Blonde

15. 3-Kyle Locke

16. 22J-Jeremy Luther

17. 24D-Danny Samms

18. 29S-Marques Huffer

19. 21T-Troy Chehoswki

20. 2K-Mike Kane