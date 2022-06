Joe B Miller Charges from 21st to Win IRA Feature at Fairbury

FAIRBURY, Ill. (June 11, 2022) — Joe B Miller won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association main event Saturday night at Fairbury American Legion Speedway. Miller blasted around the top of the race track to charge from 21st starting position for the victory over 10th starting Scotty Thiel. Zane Devault charged from 18th to third position while 13th starting Jake Neuman moved up from 13th starting position to finish four. Seventh starting Ryan Bunton rounded out the top five.

1. 51B-Joe B Miller[21]

2. 73-Scotty Thiel[10]

3. 14H-Zane Devault[18]

4. 3N-Jake Neuman[13]

5. 6R-Ryan Bunton[7]

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Fairbury American Legion Speedway

Fairbury, Illinois

Saturday, June 11, 2022

Qualifying

1. 01-Anthony D’Alessio, 11.586[11]

2. 9X-Paul Nienhiser, 11.593[31]

3. 73-Scotty Thiel, 11.595[1]

4. 29L-Brayton Lynch, 11.644[33]

5. 25-Danny Schlafer, 11.651[29]

6. 71-Kevin Thomas Jr, 11.665[4]

7. 39-Jake Blackhurst, 11.675[5]

8. 14-Jack Routson, 11.686[32]

9. 79-Blake Nimee, 11.704[20]

10. 9K-Kyle Schuett, 11.725[16]

11. 3B-Shelby Bosie, 11.730[24]

12. 97-Scotty Milan, 11.751[2]

13. 23-Russel Borland, 11.773[23]

14. 10S-Jeremy Standridge, 11.787[35]

15. 28-Luke Verardi, 11.793[18]

16. 6R-Ryan Bunton, 11.794[14]

17. 2W-Scott Neitzel, 11.838[22]

18. 14H-Zane Devault, 11.865[19]

19. 7A-Will Armitage, 11.906[26]

20. 1-Trevin Littleton, 11.964[30]

21. 68-Dave Uttech, 11.976[13]

22. 87A-Austin Hartmann, 11.976[27]

23. 71M-Caden Englehart, 11.986[12]

24. 3N-Jake Neuman, 12.020[6]

25. 51B-Joe B Miller, 12.079[25]

26. 26-Tyler Tischendorf, 12.094[3]

27. 24-Scott Conger, 12.101[21]

28. 65-Jordan Goldesberry, 12.105[7]

29. 29-Hunter Custer, 12.189[8]

30. 79J-Jacob Patton, 12.237[15]

31. 5J-Jeremy Schultz, 12.258[10]

32. 2A-Austin Archdale, 12.283[9]

33. 42P-Preston Perlmutter, 12.326[34]

34. 4K-Kris Spitz, 12.636[28]

35. 42-Cory Bruns[36]

36. 1T-Tyler Shoemaker[17]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 79-Blake Nimee[2]

2. 23-Russel Borland[1]

3. 25-Danny Schlafer[3]

4. 01-Anthony D’Alessio[4]

5. 2W-Scott Neitzel[5]

6. 51B-Joe B Miller[7]

7. 29-Hunter Custer[8]

8. 68-Dave Uttech[6]

9. 42P-Preston Perlmutter[9]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 71-Kevin Thomas Jr[3]

2. 9K-Kyle Schuett[2]

3. 9X-Paul Nienhiser[4]

4. 10S-Jeremy Standridge[1]

5. 14H-Zane Devault[5]

6. 87A-Austin Hartmann[6]

7. 26-Tyler Tischendorf[7]

8. 79J-Jacob Patton[8]

9. 4K-Kris Spitz[9]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 73-Scotty Thiel[4]

2. 3B-Shelby Bosie[2]

3. 39-Jake Blackhurst[3]

4. 5J-Jeremy Schultz[8]

5. 71M-Caden Englehart[6]

6. 7A-Will Armitage[5]

7. 28-Luke Verardi[1]

8. 24-Scott Conger[7]

9. 1T-Tyler Shoemaker[9]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 6R-Ryan Bunton[1]

2. 3N-Jake Neuman[6]

3. 29L-Brayton Lynch[4]

4. 65-Jordan Goldesberry[7]

5. 1-Trevin Littleton[5]

6. 14-Jack Routson[3]

7. 2A-Austin Archdale[8]

8. 97-Scotty Milan[2]

DNS: 42-Cory Bruns

Dash #1 (4 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[1]

2. 9X-Paul Nienhiser[5]

3. 25-Danny Schlafer[3]

4. 6R-Ryan Bunton[4]

5. 29L-Brayton Lynch[2]

Dash #2 (4 Laps)

1. 71-Kevin Thomas Jr[3]

2. 79-Blake Nimee[1]

3. 01-Anthony D’Alessio[2]

4. 9K-Kyle Schuett[4]

5. 73-Scotty Thiel[5]

B-Main (12 Laps)

1. 51B-Joe B Miller[5]

2. 14-Jack Routson[1]

3. 7A-Will Armitage[3]

4. 68-Dave Uttech[10]

5. 87A-Austin Hartmann[4]

6. 2A-Austin Archdale[9]

7. 4K-Kris Spitz[14]

8. 26-Tyler Tischendorf[7]

9. 29-Hunter Custer[8]

10. 24-Scott Conger[11]

11. 28-Luke Verardi[6]

12. 79J-Jacob Patton[12]

13. 1T-Tyler Shoemaker[15]

14. 97-Scotty Milan[2]

15. 42P-Preston Perlmutter[13]

16. 42-Cory Bruns[16]

A-Main (30 Laps)

1. 51B-Joe B Miller[21]

2. 73-Scotty Thiel[10]

3. 14H-Zane Devault[18]

4. 3N-Jake Neuman[13]

5. 6R-Ryan Bunton[7]

6. 23-Russel Borland[12]

7. 2W-Scott Neitzel[17]

8. 01-Anthony D’Alessio[6]

9. 65-Jordan Goldesberry[15]

10. 68-Dave Uttech[24]

11. 39-Jake Blackhurst[1]

12. 71M-Caden Englehart[20]

13. 1-Trevin Littleton[19]

14. 7A-Will Armitage[23]

15. 5J-Jeremy Schultz[16]

16. 3B-Shelby Bosie[11]

17. 29L-Brayton Lynch[9]

18. 71-Kevin Thomas Jr[2]

19. 9X-Paul Nienhiser[3]

20. 9K-Kyle Schuett[8]

21. 79-Blake Nimee[4]

22. 10S-Jeremy Standridge[14]

23. 14-Jack Routson[22]

24. 25-Danny Schlafer[5]