It’s Irwin Again With GLTS at I-96

LAKE ODESSA, Mich. (June 17, 2022) — Steve Irwin won the Great Lakes Traditional Sprints feature Friday night at I-96 Speedway. Irwin topped seventh starting Dustin Daggett, Keith Sheffer II, Max Frank, and 15th starting Jay Steinebach for the victory.

Great Lakes Traditional Sprints

I-96 Speedway

Lake Odessa, Michigan

Friday, June 17, 2022

Qualifying

1. 86-Keith Sheffer Jr, 15.957[14]

2. 0-Steve Irwin, 16.188[15]

3. 85-Dustin Daggett, 16.282[5]

4. 33F-Jason Ferguson, 16.390[8]

5. 25-Max Frank, 16.673[13]

6. 5X-Trent Musk, 16.753[1]

7. 3A-Mike Astrauskas, 16.789[3]

8. 13-Ian Hunter, 17.291[6]

9. 54-Joel Hummel, 17.387[11]

10. 26-John Watson, 17.397[9]

11. 31-Joe Harden, 17.500[10]

12. 00-Joseph (Joey) Irwin, 17.571[16]

13. 18-Mark Irwin, 18.055[12]

14. 4G-Kent Gardner, 18.083[4]

15. 61-Don Smith, 18.091[2]

16. 10S-Jay Steinebach, 25.990[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 86-Keith Sheffer II[4]

2. 3A-Mike Astrauskas[1]

3. 25-Max Frank[2]

4. 85-Dustin Daggett[3]

5. 54-Joel Hummel[5]

6. 00-Joseph (Joey) Irwin[6]

7. 4G-Kent Gardner[7]

8. 10S-Jay Steinebach[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 0-Steve Irwin[4]

2. 26-John Watson[5]

3. 33F-Jason Ferguson[3]

4. 13-Ian Hunter[1]

5. 18-Mark Irwin[6]

6. 61-Don Smith[7]

7. 5X-Trent Musk[2]

8. 31-Joe Harden[8]

A-Main (20 Laps)

1. 0-Steve Irwin[2]

2. 85-Dustin Daggett[7]

3. 86-Keith Sheffer II[6]

4. 25-Max Frank[3]

5. 10S-Jay Steinebach[15]

6. 26-John Watson[4]

7. 33F-Jason Ferguson[5]

8. 3A-Mike Astrauskas[1]

9. 61-Don Smith[12]

10. 00-Joseph (Joey) Irwin[11]

11. 5X-Trent Musk[14]

12. 13-Ian Hunter[8]

13. 54-Joel Hummel[9]

14. 4G-Kent Gardner[13]

15. 18-Mark Irwin[10]

16. 31-Joe Harden[16]