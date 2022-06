Helliwell and Trainor Win at Seekonk

SEEKONK, Mass. (June 29, 2022) — Dave Helliwell and Jake Trainor were victorious Wednesday night at Seekonk Speedway during “Open Wheel Madness”. Helliwell won the 350 SMAC feature over Jim Storace, Bent Tinker, P.J. Stergios, and Stephen Duphily. Trainor won the NEMA lites main over Randy Cabral, Mike Pernisiglio, Ken Schrader, and Paul Scally.

Open Wheel Madness

Seekonk Speedway

Seekonk, Massachusetts

Wednesday, June 29, 2022

350 SMAC

Feature:

1. 50-Dave Helliwell

2. x01-Jim Storace

3. 19-Ben Tinker

4. 57-P.J. Stergios

5. 11-Stephen Duphily

6. 98-Tommy Tomborello

7. 22-Sparky MacGyver

8. 13-Bobby Timmons

9. 20-Scott Watts Sr.

10. 77-Kenny White

11. 79-Mike Keddy

12. 15-Matt Caprara

13. 45-James Witkum

14. 61-Mike Spurling

15. 04-Nette Humphrey

16. 32-Mike Netishen

17. 01-Bill Helliwell

NEMA Lites

Feature:

1. 29-Jake Trainor

2. 48-Randy Cabral

3. 28-Mike Pernisiglio

4. 1-Ken Schrader

5. 30-Paul Scally

6. 59-Braden Egan

7. 9-Ben Mikitarian

8. 17-Kyle Valeri

9. 53-Dylan Coutu

10. 16-Eric Bacon

11. 18-DJ Moniz

12. 3-Chris Vose

13. 21-Joey Bailey

14. 8-Ethan Dion

15. 26-Lanson Fornoro

16. 94-Tianna Kibbe

17. 99-Kyle Ferrucci

18. 10-Avery Stoehr

19. 51-Dan Cugini

20. 20-Alvi Ovitt