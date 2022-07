Blake Carrick Wins at Marysville

MARYSVILLE, Calif. (July 1, 2022) — Blake Carrick won the sprint car feature Friday night at Marysville Raceway. Tanner Carrick, Andy Forsberg, John Clark, and Nick Larsen rounded out the top five. Matthew Kaiser won the winged crate sprint car feature.

Marysville Raceway

Marysville, California

Friday, July 1, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 38B-Blake Carrick

2. 83T-Tanner Carrick

3. 92-Andy Forsberg

4. 12J-John Clark

5. 01-Nick Larsen

6. 57B-Bobby Butler

7. 31C-Justyn Cox

8. 8-Colby Wiesz

9. 71W-Michael Wasina

10. 1-Shane Hopkins

11. 88-Brad Bumgarner

12. 7B-Brent Bjork

13. 9L-Luke Hayes

14. 55D-Dawson Hammes

15. 49-Mike Monahan

16. 54-Carson Hall

17. 6W-Billy Wallace

18. 71L-Korey Lovell

19. 3C-Casey Schmitz

20. 54S-Drake Standley

Winged Crate Sprint Cars

Feature:

1. 15K-Matthew Kaiser

2. 95-Misty Castleberry

3. 17-Jason Ballantine

4. 45-Mike Hall

5. 9-Britton Bock

6. 16J-Jacob Johnson

7. XX-Brett Youngman

8. 35-Mike Ballantine

9. 3L-Jeff Macedo

10. 21-Kelly Hicks

11. 32-Cameron Haney Jr.

12. 15-Tyler George

13. 45D-Derek Droivold

14. 11-Kirk Miner.