Sams and Blonde Win at Butler

QUINCY, Mich. (July 2, 2022) — Danny Sams III and Jason Blonde were victorious Saturday night at Butler Motor Speedway winning the Great Lakes Super Sprints and winged 410 sprint car features respectively.

Sams, from North Port, Florida, took the lead from Phil Gressman during a wild exchange through lapped traffic at the midway point of the 25-lap main event. Gressman held on for second position while Keith Sheffer Jr, Adam Cruea, and Gregg Dalman rounded out the top five.

Sams also extended his point lead with GLSS after Max Stambaugh broke a shifter cable while running in a podium position.

After not winning since 1999 at Butler, Blonde picked up his second victory of the 2022 season driving for Mike Baker. Blonde, from Litchfield, Michigan, worked his way up from sixth starting spot to challenge Josh Turner for the lead. Turner was able to hold the advantage during multiple restarts until an open red flag occurred with two laps to go. During the restart Turner’s car bottomed out on the front stretch, zapping his momentum just enough for Blonde to slip by between turns one and two. Blonde drove away over the final lap and a half for the victory over Turner, Boston Mead, Stambaugh, and Sams.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, July 2, 2022

Great Lakes Super Sprints

Qualifying

1. 3-Kyle Locke, 14.270[3]

2. 7C-Phil Gressman, 14.398[11]

3. 24D-Danny Sams III, 14.414[15]

4. 16C-Tylar Rankin, 14.458[22]

5. X-Mike Keegan, 14.494[1]

6. 01-Ryan Ruhl, 14.674[20]

7. 19-Jett Mann, 14.718[2]

8. 49T-Gregg Dalman, 14.740[12]

9. 86-Keith Sheffer Jr, 14.855[21]

10. 71H-Max Stambaugh, 14.887[10]

11. 85-Dustin Daggett, 14.989[9]

12. 21M-Adam Cruea, 15.049[13]

13. 88N-Frank Neill, 15.115[6]

14. 27-Brad Lamberson, 15.152[25]

15. 24-Levi Voyce, 15.236[14]

16. 27K-Zac Broughman, 15.326[7]

17. 20A-Andy Chehowski, 15.369[16]

18. 70-Eli Lakin, 15.484[17]

19. 2-Tyler Bearden, 15.522[19]

20. 3A-Mike Astrauskas, 15.524[8]

21. 07-Shane Simmons, 15.601[5]

22. 55-Matt Cogley, 15.609[18]

23. 10S-Jay Steinebach, 15.682[24]

24. 6-Jimmy Ward, 16.041[23]

25. 75-Micheal Summers, 16.121[4]

26. 19B-Brady Parmeley, 21.095[26]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[1]

2. 19-Jett Mann[2]

3. 3-Kyle Locke[4]

4. 2-Tyler Bearden[7]

5. 75-Micheal Summers[9]

6. 55-Matt Cogley[8]

7. 27K-Zac Broughman[6]

8. 88N-Frank Neill[5]

9. 16C-Tylar Rankin[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 49T-Gregg Dalman[2]

2. 7C-Phil Gressman[4]

3. X-Mike Keegan[3]

4. 27-Brad Lamberson[5]

5. 3A-Mike Astrauskas[7]

6. 10S-Jay Steinebach[8]

7. 20A-Andy Chehowski[6]

8. 19B-Brady Parmeley[9]

9. 85-Dustin Daggett[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 21M-Adam Cruea[1]

2. 24D-Danny Sams III[4]

3. 86-Keith Sheffer Jr[2]

4. 01-Ryan Ruhl[3]

5. 70-Eli Lakin[6]

6. 24-Levi Voyce[5]

7. 07-Shane Simmons[7]

8. 6-Jimmy Ward[8]

B-Main (12 Laps)

1. 20A-Andy Chehowski[5]

2. 10S-Jay Steinebach[2]

3. 85-Dustin Daggett[11]

4. 55-Matt Cogley[1]

5. 27K-Zac Broughman[4]

6. 6-Jimmy Ward[9]

7. 07-Shane Simmons[6]

8. 24-Levi Voyce[3]

9. 19B-Brady Parmeley[8]

DNS: 88N-Frank Neill

DNS: 16C-Tylar Rankin

A-Main (25 Laps)

1. 24D-Danny Sams III[3]

2. 7C-Phil Gressman[1]

3. 86-Keith Sheffer Jr[9]

4. 21M-Adam Cruea[4]

5. 49T-Gregg Dalman[6]

6. 01-Ryan Ruhl[12]

7. 27-Brad Lamberson[11]

8. 85-Dustin Daggett[18]

9. 3-Kyle Locke[7]

10. 20A-Andy Chehowski[16]

11. 10S-Jay Steinebach[17]

12. 2-Tyler Bearden[10]

13. 55-Matt Cogley[19]

14. 3A-Mike Astrauskas[14]

15. 71H-Max Stambaugh[2]

16. 75-Micheal Summers[13]

17. 70-Eli Lakin[15]

18. 19-Jett Mann[5]

19. X-Mike Keegan[8]

20. 27K-Zac Broughman[20]

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying

1. 24D-Danny Sams III, 14.238[1]

2. 42-Boston Mead, 14.339[3]

3. 71H-Max Stambaugh, 14.364[10]

4. 2K-Mike Kane, 14.606[8]

5. 27K-Zac Broughman, 14.641[7]

6. 27-Trey McGranahan, 14.727[9]

7. 2L-Brady Locke, 14.895[4]

8. 37ND-Noah Dunlap, 15.057[5]

9. 21T-Troy Chehowski, 15.497[2]

10. 45-Colton Stepke, 16.467[6]

Qualifying 2

1. 10B-Jason Blonde, 14.006[2]

2. 71M-Caden Englehart, 14.515[9]

3. 4-Josh Turner, 14.593[3]

4. 17-Reece Saldana, 14.614[4]

5. 87-Logan Easterday, 14.818[8]

6. 7-Alex Aldrich, 14.874[7]

7. 1A-Mark Aldrich, 14.942[5]

8. 24T-Mike Schumacher, 14.969[6]

9. 31-Mike Astrauskas, 15.346[1]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 42-Boston Mead[2]

2. 24D-Danny Sams III[3]

3. 71H-Max Stambaugh[1]

4. 2K-Mike Kane[4]

5. 27K-Zac Broughman[5]

6. 37ND-Noah Dunlap[8]

7. 2L-Brady Locke[7]

8. 27-Trey McGranahan[6]

9. 21T-Troy Chehowski[9]

10. 45-Colton Stepke[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4-Josh Turner[1]

2. 17-Reece Saldana[4]

3. 10B-Jason Blonde[3]

4. 71M-Caden Englehart[2]

5. 87-Logan Easterday[5]

6. 7-Alex Aldrich[6]

7. 1A-Mark Aldrich[7]

8. 31-Mike Astrauskas[9]

9. 24T-Mike Schumacher[8]

A-Main (25 Laps)

1. 10B-Jason Blonde[6]

2. 4-Josh Turner[1]

3. 42-Boston Mead[2]

4. 71H-Max Stambaugh[5]

5. 24D-Danny Sams III[3]

6. 1A-Mark Aldrich[14]

7. 37ND-Noah Dunlap[11]

8. 2L-Brady Locke[13]

9. 21T-Troy Chehowski[17]

10. 27K-Zac Broughman[9]

11. 71M-Caden Englehart[8]

12. 87-Logan Easterday[10]

13. 45-Colton Stepke[19]

14. 31-Mike Astrauskas[16]

15. 17-Reece Saldana[4]

16. 27-Trey McGranahan[15]

17. 24T-Mike Schumacher[18]

18. 2K-Mike Kane[7]

19. 7-Alex Aldrich[12]