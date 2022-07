D.J. Netto Wins at Watsonville

WATSONVILLE, Calif. (July 8, 2022) — D.J. Netto won the sprint car feature Friday at Ocean Speedway. Netto started on the pole and drove to victory over Kaleb Montgomery, Jake Andreotti, Caeden Steele, and Kurt Nelson.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday, July 8, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying

1. 21-Mitchell Faccinto, 11.225[1]

2. 17-Rickey Sanders, 11.264[3]

3. 121-Caeden Steele, 11.325[7]

4. 37-Steven Kent, 11.340[6]

5. 3-Kaleb Montgomery, 11.365[9]

6. 2X-Justin Sanders, 11.370[13]

7. 88N-DJ Netto, 11.419[19]

8. 7P-Jake Andreotti, 11.466[11]

9. 72W-Kurt Nelson, 11.549[20]

10. 98-Michael Pombo, 11.578[5]

11. 6C-Travis Coelho, 11.633[8]

12. 61-Travis Labat, 11.637[10]

13. 21X-Gauge Garcia, 11.670[12]

14. 3T-Nick Ringo, 11.676[24]

15. 25Z-Jason Chisum, 11.688[16]

16. 7Z-Zane Blanchard, 11.704[28]

17. 33H-Eric Humphries, 11.725[22]

18. 72JR-Chris Nelson, 11.733[17]

19. 3M-Adam Kaeding, 11.738[15]

20. 72S-Bradley Dillard, 11.743[26]

21. 50-Bryce Eames, 11.811[27]

22. 99-Wayne Katen, 12.071[2]

23. 28K-Kameron Suoja, 12.139[25]

24. 46J-Geoffrey Grimm, 12.593[23]

25. 56Z-Don Hart, 12.758[18]

26. 88A-Joey Ancona, 12.758[21]

27. 28-Chase Johnson, 12.758[4]

28. 38-Colby Johnson, 12.758[14]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 88N-DJ Netto[2]

2. 98-Michael Pombo[1]

3. 21X-Gauge Garcia[5]

4. 21-Mitchell Faccinto[4]

5. 37-Steven Kent[3]

6. 3M-Adam Kaeding[7]

7. 7Z-Zane Blanchard[6]

8. 56Z-Don Hart[9]

9. 99-Wayne Katen[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3-Kaleb Montgomery[3]

2. 7P-Jake Andreotti[2]

3. 17-Rickey Sanders[4]

4. 33H-Eric Humphries[6]

5. 88A-Joey Ancona[9]

6. 3T-Nick Ringo[5]

7. 72S-Bradley Dillard[7]

8. 6C-Travis Coelho[1]

9. 28K-Kameron Suoja[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 2X-Justin Sanders[3]

2. 61-Travis Labat[1]

3. 121-Caeden Steele[4]

4. 72W-Kurt Nelson[2]

5. 72JR-Chris Nelson[6]

6. 25Z-Jason Chisum[5]

7. 50-Bryce Eames[7]

8. 38-Colby Johnson[9]

9. 46J-Geoffrey Grimm[8]

DNS: 28-Chase Johnson

Dash #1 (6 Laps)

1. 88N-DJ Netto[6]

2. 21-Mitchell Faccinto[1]

3. 17-Rickey Sanders[2]

4. 121-Caeden Steele[3]

5. 2X-Justin Sanders[5]

6. 3-Kaleb Montgomery[4]

B-Main (12 Laps)

1. 7Z-Zane Blanchard[2]

2. 50-Bryce Eames[4]

3. 6C-Travis Coelho[1]

4. 72S-Bradley Dillard[3]

5. 38-Colby Johnson[9]

6. 99-Wayne Katen[5]

7. 46J-Geoffrey Grimm[7]

8. 56Z-Don Hart[8]

DNS: 28K-Kameron Suoja

DNS: 28-Chase Johnson

A-Main (30 Laps)

1. 88N-DJ Netto[1]

2. 3-Kaleb Montgomery[6]

3. 7P-Jake Andreotti[8]

4. 121-Caeden Steele[4]

5. 72W-Kurt Nelson[9]

6. 7Z-Zane Blanchard[15]

7. 61-Travis Labat[11]

8. 21X-Gauge Garcia[12]

9. 98-Michael Pombo[10]

10. 25Z-Jason Chisum[14]

11. 3T-Nick Ringo[13]

12. 50-Bryce Eames[20]

13. 33H-Eric Humphries[16]

14. 38-Colby Johnson[22]

15. 72S-Bradley Dillard[21]

16. 3M-Adam Kaeding[18]

17. 72JR-Chris Nelson[17]

18. 88A-Joey Ancona[19]

19. 21-Mitchell Faccinto[2]

20. 2X-Justin Sanders[5]

21. 37-Steven Kent[7]

22. 17-Rickey Sanders[3]