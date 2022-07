O’Gara Sweeps Sprint and Midget Car Features at the Glenn Niebel Classic

ANDERSON, Ind. (July 8, 2022) — Kyle O’Gara swept the non-wing sprint car and midget car features during the 500 Sprint Car Tour event Saturday night at Anderson Speedway. O’Gara held off Bobby Santos and Dakota Armstrong for the sprint car victory. Billy Wease and Tyler Roahrig rounded out the top five. O’Gara also won the national midget car feature over Santos and Kody Swanson. Collin Grissom won the USSA Kenyon midget feature.

Glenn Niebel Classic

Anderson Speedway

Anderson, Indiana

Saturday, July 9, 2022

500 Sprint Car Tour

Feature:

1. 67-Kyle O’Gara

2. 22-Bobby Santos III

3. 1-Dakoda Armstrong

4. 80-Billy Wease

5. 56-Tyler Roahrig

6. 55-Taylor Ferns

7. 64-Jacob McElfresh

8. 31-Derek Bischak

9. 13-Joe Ligouri

10. 7A-Caleb Armstrong

11. 17-Kyle Robbins

12. 77-Quinton Saayman

13. 53-Justin Harper

14. 118-Scott Evans

15. 14F-Doug Fitzwater

16. 74-Tony Main

17. 44-Kody Swanson

18. 18B-Shane Butler

19. 18-Travis Welpott

20. 14-Davey Hamilton Jr.

21. 4-Cory Buttler

22. 27-Chris Jagger

23. 28-Jeff Bloom

Midget Cars

Feature:

1. 67K-Kyle O’Gara

2. 67-Bobby Santos

3. 44-Kody Swanson

4. 7A-Dakoda Armstrong

5. 48-Ryan Shilkuski

USSA Kenyon Midgets

Feature:

1. 75-Collin Grissom

2. 8-Dameron Taylor

3. 24-Jackson Macenko

4. 26-Clayton Gaines

5. 4-John Robbins

6. 3-Kyle Ford

7. 62-Xavier King

8. 23-Ashton Thompson

9. 99-Adam Denny

10. 18-OZ Osborn

11. 8T-Tanner Tecco

12. 10-Ryan Huggler

13. 88-Taylor Tecco

14. 01-Isaac Johnson