Joshua Turner Wins at Butler Motor Speedway

QUINCY, Mich. (July 30, 2022) — Josh Turner won the sprint car feature Saturday night at Butler Motor Speedway, picking up the $2,500 first prize. Turner held off eighth starting Logan Easterday for the victory. Boston Mead, Zane Devault, and Tyler Rankin rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, July 30, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying

1. 16C-Tylar Rankin, 13.322[2]

2. 41-Thomas Schinderle, 13.409[5]

3. 14H-Zane Devault, 13.483[3]

4. 1A-Mark Aldrich, 13.938[1]

5. 24T-Mike Schumacher, 14.918[4]

6. 20A-Andy Chehowski, 15.685[6]

Qualifying 2 (99 Laps)

1. 27-Trey McGranahan, 13.527[3]

2. 87-Logan Easterday, 13.847[1]

3. 27K-Zac Broughman, 13.862[5]

4. 42-Boston Mead, 14.224[4]

5. 21T-Troy Chehowski, 14.631[2]

6. 17S-Shelby Yeaples, 15.337[6]

Qualifying 3 (99 Laps)

1. 4-Joshua Turner, 13.612[4]

2. 37ND-Noah Dunlap, 14.016[2]

3. 27QB-Quentin Blonde, 14.183[3]

4. 7-Alex Aldrich, 14.199[1]

5. 15-Darel Woolsey, 16.035[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 41-Thomas Schinderle[2]

2. 16C-Tylar Rankin[3]

3. 14H-Zane Devault[1]

4. 1A-Mark Aldrich[4]

5. 24T-Mike Schumacher[5]

6. 20A-Andy Chehowski[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 42-Boston Mead[3]

2. 27K-Zac Broughman[1]

3. 87-Logan Easterday[2]

4. 21T-Troy Chehowski[4]

5. 17S-Shelby Yeaples[5]

DNS: 27-Trey McGranahan

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 27QB-Quentin Blonde[1]

2. 4-Joshua Turner[3]

3. 37ND-Noah Dunlap[2]

4. 7-Alex Aldrich[4]

5. 15-Darel Woolsey[5]

A-Main (25 Laps)

1. 4-Joshua Turner[1]

2. 87-Logan Easterday[8]

3. 42-Boston Mead[5]

4. 14H-Zane Devault[7]

5. 16C-Tylar Rankin[3]

6. 41-Thomas Schinderle[6]

7. 27K-Zac Broughman[2]

8. 27QB-Quentin Blonde[4]

9. 24T-Mike Schumacher[13]

10. 37ND-Noah Dunlap[9]

11. 7-Alex Aldrich[12]

12. 20A-Andy Chehowski[15]

13. 1A-Mark Aldrich[10]

14. 21T-Troy Chehowski[11]

15. 17S-Shelby Yeaples[14]

16. 15-Darel Woolsey[16]

DNS: 27-Trey McGranahan