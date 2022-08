Dominic Scelzi Wins the Johnny Key Classic

WATSONVILLE, Calif. (August 20, 2022) — Dominic Scelzi won the Johnny Key Classic with the Sprint Car Challenge Tour Saturday at Ocean Speedway. Scelzi started from the pole and led every lap in route to the first Key Classic title of his career.

Shane Golobic, Mitchell Faccinto, Justin Sanders, and Bud Kaeding charged from 12th to round out the top five.

Johnny Key Classic

Sprint Car Challenge Tour

Ocean Speedway

Watsonville, California

Saturday, August 20, 2022

Qualifying

1. 41-Dominic Scelzi, 11.486[3]

2. 46JR-Joel Myers, 11.578[2]

3. 115-Nick Parker, 11.581[4]

4. 33-Dylan Bloomfield, 11.658[6]

5. X1-Michael Faccinto, 11.671[9]

6. 88A-Joey Ancona, 11.696[10]

7. 2-Brooklyn Holland, 11.703[8]

8. 99-Wayne Katen, 11.837[1]

9. 72W-Kurt Nelson, 11.930[11]

10. 33H-Eric Humphries, 11.974[7]

11. 19-Colby Thornhill, 12.011[5]

Qualifying 2

1. 2X-Justin Sanders, 11.737[10]

2. 21-Mitchell Faccinto, 11.849[7]

3. 1-Chance Grasty, 11.948[8]

4. 9L-Luke Hayes, 12.205[6]

5. 21X-Gauge Garcia, 12.210[2]

6. 6C-Travis Coelho, 12.409[9]

7. 38-Colby Johnson, 12.446[4]

8. 34B-Glenn Bryan, 12.446[1]

9. 4-Jodie Robinson, 12.446[3]

10. 22-Ryan Bernal, 12.446[5]

Qualifying 3

1. 17W-Shane Golobic, 11.571[2]

2. 75-Tony Gomes, 11.901[7]

3. 69-Bud Kaeding, 11.983[3]

4. 7P-Jake Andreotti, 12.004[1]

5. 3T-JJ Ringo, 12.059[9]

6. 83SA-Isaiah Vasquez, 12.079[6]

7. 72S-Bradley Dillard, 12.162[10]

8. 72JR-Chris Nelson, 12.265[5]

9. 25Z-Jason Chisum, 12.289[4]

DNS: 25S-Seth Standley, 12.289

Qualifying 4

1. 92-Andy Forsberg, 11.636[1]

2. 88N-DJ Netto, 11.878[7]

3. 2XM-Max Mittry, 11.883[5]

4. 121-Caeden Steele, 11.892[2]

5. 14W-Ryan Robinson, 11.899[4]

6. 5V-Landon Brooks, 11.948[10]

7. 28-Chase Johnson, 12.039[3]

8. 17-Rickey Sanders, 12.264[8]

9. 2K-Kaleb Montgomery, 12.694[6]

10. 77-Ryan Lippincott, 12.694[9]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 46JR-Joel Myers[1]

2. 41-Dominic Scelzi[4]

3. 33-Dylan Bloomfield[3]

4. 115-Nick Parker[2]

5. 88A-Joey Ancona[6]

6. 72W-Kurt Nelson[9]

7. 2-Brooklyn Holland[7]

8. 19-Colby Thornhill[11]

9. 99-Wayne Katen[8]

10. X1-Michael Faccinto[5]

DNS: 33H-Eric Humphries

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 21-Mitchell Faccinto[1]

2. 2X-Justin Sanders[4]

3. 22-Ryan Bernal[9]

4. 21X-Gauge Garcia[5]

5. 9L-Luke Hayes[3]

6. 38-Colby Johnson[7]

7. 1-Chance Grasty[2]

8. 6C-Travis Coelho[6]

9. 34B-Glenn Bryan[8]

DNS: 4-Jodie Robinson

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 75-Tony Gomes[1]

2. 17W-Shane Golobic[4]

3. 69-Bud Kaeding[2]

4. 7P-Jake Andreotti[3]

5. 83SA-Isaiah Vasquez[6]

6. 3T-JJ Ringo[5]

7. 72S-Bradley Dillard[7]

8. 72JR-Chris Nelson[8]

9. 25Z-Jason Chisum[9]

DNS: 25S-Seth Standley

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 88N-DJ Netto[1]

2. 14W-Ryan Robinson[5]

3. 2XM-Max Mittry[2]

4. 92-Andy Forsberg[4]

5. 2K-Kaleb Montgomery[9]

6. 17-Rickey Sanders[8]

7. 5V-Landon Brooks[6]

8. 28-Chase Johnson[7]

9. 77-Ryan Lippincott[10]

10. 121-Caeden Steele[3]

Dash #1 (6 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[1]

2. 2X-Justin Sanders[2]

3. 21-Mitchell Faccinto[4]

4. 17W-Shane Golobic[5]

5. 75-Tony Gomes[3]

6. 88N-DJ Netto[6]

7. 46JR-Joel Myers[8]

8. 92-Andy Forsberg[7]

B-Main (15 Laps)

1. 72W-Kurt Nelson[1]

2. 3T-JJ Ringo[2]

3. 17-Rickey Sanders[3]

4. 5V-Landon Brooks[7]

5. 38-Colby Johnson[4]

6. 121-Caeden Steele[18]

7. X1-Michael Faccinto[17]

8. 25Z-Jason Chisum[14]

9. 28-Chase Johnson[10]

10. 72S-Bradley Dillard[8]

11. 19-Colby Thornhill[9]

12. 6C-Travis Coelho[12]

13. 77-Ryan Lippincott[15]

14. 72JR-Chris Nelson[11]

15. 99-Wayne Katen[13]

16. 2-Brooklyn Holland[5]

17. 1-Chance Grasty[6]

18. 34B-Glenn Bryan[16]

DNS: 25S-Seth Standley

A-Main (35 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[1]

2. 17W-Shane Golobic[4]

3. 21-Mitchell Faccinto[3]

4. 2X-Justin Sanders[2]

5. 69-Bud Kaeding[12]

6. 46JR-Joel Myers[7]

7. 22-Ryan Bernal[13]

8. 88N-DJ Netto[6]

9. 88A-Joey Ancona[17]

10. 14W-Ryan Robinson[9]

11. 2XM-Max Mittry[11]

12. 75-Tony Gomes[5]

13. 17-Rickey Sanders[23]

14. 92-Andy Forsberg[8]

15. 83SA-Isaiah Vasquez[18]

16. 115-Nick Parker[14]

17. 72W-Kurt Nelson[21]

18. 21X-Gauge Garcia[16]

19. 33-Dylan Bloomfield[10]

20. 9L-Luke Hayes[19]

21. 3T-JJ Ringo[22]

22. 2K-Kaleb Montgomery[20]

23. 7P-Jake Andreotti[15]

24. 5V-Landon Brooks[24]