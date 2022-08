Goldesberry Wins Roger Iles Tribute at Wilmot

WILMOT, Wisc. (August 20, 2022) — Jordan Goldesberry won the feature with the Interstate Racing Association during the Roger Iles Tribute as part of the Kenosha County Fair Saturday night at Wilmot Raceway. Goldesberry passed Jake Blackhurst for the lead and held off held off Scotty Neitzel, who charged from 12th starting position, to finish second.

Blackhurst, Scotty Thiel from 19th, and Jeremy Schultz round out the top five.

Ryan Marshall won the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series main event.

Wilmot Raceway

Wilmot, Wisconsin

Saturday, August 20, 2022

Interstate Racing Association

Qualifying

1. 73-Scotty Thiel, 13.234[14]

2. 65-Jordan Goldesberry, 13.357[16]

3. 9K-Kyle Schuett, 13.386[10]

4. 79-Blake Nimee, 13.409[2]

5. 5J-Jeremy Schultz, 13.480[24]

6. 19-Todd Daun, 13.520[15]

7. 4B-Scott Biertzer, 13.527[20]

8. 19CW-Ion Stear, 13.534[18]

9. 68-Dave Uttech, 13.544[1]

10. 3N-Jake Neuman, 13.575[26]

11. 39-Jake Blackhurst, 13.640[22]

12. 25-Danny Schlafer, 13.643[3]

13. 2W-Scott Neitzel, 13.658[12]

14. 70-Chris Klemko, 13.712[13]

15. 87-Austin Hartmann, 13.759[6]

16. 23-Russel Borland, 13.767[4]

17. 26-Tyler Tischendorf, 13.816[17]

18. 43-Jereme Schroeder, 13.822[11]

19. 4K-Kris Spitz, 13.955[9]

20. 34-Kevin Hinich, 14.036[5]

21. 29-Hunter Custer, 14.128[23]

22. 24-Scott Conger, 14.129[7]

23. 10V-Nick Alden, 14.196[21]

24. 16-Anthony Knierim, 14.234[19]

25. 4-Jordan Paulsen, 14.556[8]

26. 39D-Michael Decker, 14.844[27]

27. 55-Ryan Sawusch[25]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 79-Blake Nimee[3]

2. 3N-Jake Neuman[1]

3. 2W-Scott Neitzel[5]

4. 4B-Scott Biertzer[2]

5. 4K-Kris Spitz[7]

6. 23-Russel Borland[6]

7. 73-Scotty Thiel[4]

8. 4-Jordan Paulsen[9]

9. 24-Scott Conger[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[1]

2. 5J-Jeremy Schultz[3]

3. 19CW-Ion Stear[2]

4. 26-Tyler Tischendorf[6]

5. 65-Jordan Goldesberry[4]

6. 70-Chris Klemko[5]

7. 10V-Nick Alden[8]

8. 34-Kevin Hinich[7]

9. 39D-Michael Decker[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 25-Danny Schlafer[1]

2. 68-Dave Uttech[2]

3. 19-Todd Daun[3]

4. 9K-Kyle Schuett[4]

5. 87-Austin Hartmann[5]

6. 43-Jereme Schroeder[6]

7. 29-Hunter Custer[7]

8. 16-Anthony Knierim[8]

DNS: 55-Ryan Sawusch

Dash #1 (4 Laps)

1. 79-Blake Nimee[1]

2. 65-Jordan Goldesberry[4]

3. 19-Todd Daun[5]

4. 9K-Kyle Schuett[2]

5. 25-Danny Schlafer[3]

Dash #2 (4 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[2]

2. 4B-Scott Biertzer[1]

3. 5J-Jeremy Schultz[4]

4. 19CW-Ion Stear[3]

5. 68-Dave Uttech[5]

A-Main (36 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[3]

2. 2W-Scott Neitzel[12]

3. 39-Jake Blackhurst[2]

4. 73-Scotty Thiel[19]

5. 5J-Jeremy Schultz[6]

6. 79-Blake Nimee[1]

7. 3N-Jake Neuman[11]

8. 4B-Scott Biertzer[4]

9. 23-Russel Borland[17]

10. 25-Danny Schlafer[9]

11. 19-Todd Daun[5]

12. 9K-Kyle Schuett[7]

13. 4K-Kris Spitz[15]

14. 19CW-Ion Stear[8]

15. 43-Jereme Schroeder[18]

16. 68-Dave Uttech[10]

17. 70-Chris Klemko[16]

18. 24-Scott Conger[25]

19. 26-Tyler Tischendorf[13]

20. 87-Austin Hartmann[14]

21. 29-Hunter Custer[21]

22. 39D-Michael Decker[26]

23. 34-Kevin Hinich[20]

24. 10V-Nick Alden[22]

25. 4-Jordan Paulsen[24]

26. 16-Anthony Knierim[23]

Wisconsin WingLESS Sprint Car Series

Qualifying

1. 14Z-Ryan Zielski, 15.245[9]

2. 89-Nathan Crane, 15.344[5]

3. 40-Tim Cox, 15.405[18]

4. 23Z-Zach Raidart, 15.436[30]

5. 11D-Derek Crane, 15.450[13]

6. 09-Clayton Rossmann, 15.454[25]

7. 0-John Fahl, 15.541[17]

8. 9X-Mike Sullivan, 15.586[37]

9. 70-Chris Klemko, 15.619[34]

10. 91-Jimmy Sivia, 15.635[35]

11. 54-Scott Grissom, 15.652[24]

12. 29OG-Tom Eller, 15.720[38]

13. 9-Greg Olsen, 15.788[23]

14. 22-Greg Alt, 15.806[40]

15. 38-Allen Hafford, 15.806[39]

16. 7X-Ryan Marshall, 15.841[14]

17. 99X-Tom Brown, 15.869[11]

18. 17-Bryce Andrews, 15.874[42]

19. 47-Chance Ciskowski, 15.876[33]

20. 14AJ-BG Wood, 15.878[4]

21. 13-CJ Malueg, 15.890[12]

22. 50-Rusty Egan, 15.895[27]

23. 52-Craig Lager, 15.899[41]

24. 41-Dennis Spitz, 15.906[31]

25. 22S-Brian Strane, 15.954[15]

26. 96-Travis Mahoney, 15.992[1]

27. 13A-Dave Wallace, 16.066[10]

28. 15-Dan Wade, 16.101[8]

29. 7L-Ellie Hensley, 16.101[21]

30. 7-Trinity Uttech, 16.116[3]

31. 99J-Seth Johnson, 16.122[19]

32. 29J-Ralph Johnson, 16.128[7]

33. 39-William Huck, 16.172[22]

34. 24-Eric Wilke, 16.210[29]

35. 20-Natalie Klemko, 16.215[26]

36. 44-Daniel Graumenz, 16.356[6]

37. 70H-Tate Hensley, 16.393[20]

38. 7D-Josh Davidson, 16.403[32]

39. 4G-George Gaertner III, 16.460[2]

40. 00-Jason Young, 16.492[28]

41. 4-Jordan Paulsen, 16.680[36]

42. 36D-Chris Dodd[16]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 70-Chris Klemko[2]

2. 9-Greg Olsen[1]

3. 14Z-Ryan Zielski[4]

4. 13-CJ Malueg[6]

5. 4-Jordan Paulsen[11]

6. 11D-Derek Crane[3]

7. 99X-Tom Brown[5]

8. 22S-Brian Strane[7]

9. 39-William Huck[9]

10. 70H-Tate Hensley[10]

11. 7L-Ellie Hensley[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 89-Nathan Crane[4]

2. 91-Jimmy Sivia[2]

3. 22-Greg Alt[1]

4. 09-Clayton Rossmann[3]

5. 36D-Chris Dodd[11]

6. 50-Rusty Egan[6]

7. 17-Bryce Andrews[5]

8. 96-Travis Mahoney[7]

9. 7-Trinity Uttech[8]

10. 24-Eric Wilke[9]

11. 7D-Josh Davidson[10]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 38-Allen Hafford[1]

2. 47-Chance Ciskowski[5]

3. 20-Natalie Klemko[9]

4. 40-Tim Cox[4]

5. 4G-George Gaertner III[10]

6. 13A-Dave Wallace[7]

7. 54-Scott Grissom[2]

8. 0-John Fahl[3]

9. 52-Craig Lager[6]

10. 99J-Seth Johnson[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 7X-Ryan Marshall[1]

2. 23Z-Zach Raidart[4]

3. 9X-Mike Sullivan[3]

4. 29OG-Tom Eller[2]

5. 15-Dan Wade[7]

6. 14AJ-BG Wood[5]

7. 29J-Ralph Johnson[8]

8. 41-Dennis Spitz[6]

9. 44-Daniel Graumenz[9]

10. 00-Jason Young[10]

Dash #1 (6 Laps)

1. 7X-Ryan Marshall[1]

2. 40-Tim Cox[3]

3. 09-Clayton Rossmann[2]

4. 14Z-Ryan Zielski[5]

5. 9X-Mike Sullivan[4]

6. 38-Allen Hafford[6]

7. 89-Nathan Crane[7]

8. 23Z-Zach Raidart[9]

9. 70-Chris Klemko[8]

10. 91-Jimmy Sivia[10]

B-Main #1 (10 Laps)

1. 15-Dan Wade[2]

2. 11D-Derek Crane[1]

3. 4-Jordan Paulsen[3]

4. 14AJ-BG Wood[4]

5. 7-Trinity Uttech[9]

6. 41-Dennis Spitz[7]

7. 96-Travis Mahoney[8]

8. 70H-Tate Hensley[11]

9. 17-Bryce Andrews[6]

10. 44-Daniel Graumenz[10]

11. 13A-Dave Wallace[5]

DNS: 7L-Ellie Hensley

B-Main #2 (10 Laps)

1. 54-Scott Grissom[1]

2. 36D-Chris Dodd[3]

3. 50-Rusty Egan[4]

4. 4G-George Gaertner III[2]

5. 29J-Ralph Johnson[6]

6. 24-Eric Wilke[10]

7. 22S-Brian Strane[7]

8. 99X-Tom Brown[5]

9. 7D-Josh Davidson[12]

10. 00-Jason Young[11]

11. 39-William Huck[9]

12. 52-Craig Lager[8]

A-Main (20 Laps)

1. 7X-Ryan Marshall[1]

2. 14Z-Ryan Zielski[4]

3. 40-Tim Cox[2]

4. 38-Allen Hafford[6]

5. 23Z-Zach Raidart[8]

6. 09-Clayton Rossmann[3]

7. 70-Chris Klemko[9]

8. 9X-Mike Sullivan[5]

9. 50-Rusty Egan[22]

10. 36D-Chris Dodd[20]

11. 47-Chance Ciskowski[12]

12. 13-CJ Malueg[16]

13. 9-Greg Olsen[11]

14. 11D-Derek Crane[19]

15. 20-Natalie Klemko[14]

16. 89-Nathan Crane[7]

17. 91-Jimmy Sivia[10]

18. 22-Greg Alt[13]

19. 4G-George Gaertner III[24]

20. 54-Scott Grissom[18]

21. 29OG-Tom Eller[15]

22. 15-Dan Wade[17]

23. 14AJ-BG Wood[23]

24. 4-Jordan Paulsen[21]