Kuriger Wins FAST Main Event at PPMS

IMPERIAL, Penn. (August 27, 2022) – Dan Kuriger defended his home turf Saturday winning the FAST 410 Sprint Car feature Saturday night at Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway. Brandon Matus, Lee Jacobs, Dale Blaney, and Brandon Spithaler rounded out the top five.

FAST 410 Sprint Car Series

Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway

Imperial, Pennsylvania

Saturday, August 27, 2022

Feature:

1. 08-Dan Kuriger

2. 13-Brandon Matus

3. 81-Lee Jacobs

4. 32-Dale Blaney

5. 19-Brandon Spithaler

6. 23-Jack Sodeman Jr.

7. 1-Nate Dussel

8. 4J-John Mollick

9. 6-Bob Felmlee

10. 29-Logan McCandless

11. 14-Sean Rayhall

12. 5K-Adam Kekich

13. 35W-Jeremy Weaver

14. 15-Mitch Harble

15. 33-Brent Matus

16. 27-Zach Morrow

17. 12J-Bill Jones Jr.

18. 66-Ken Rossey

19. 10-Justin Adams

20. 4W-Eric Williams

21. 4Y-Phillip Young

22. 11-Carl Bowser