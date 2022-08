Chase Johnson Victorious with Ventura Midgets

From Lance Jennings

Ventura,Ca (8-7-2022)-Chase Johnson won the USAC Western States Midget feature at Ventura Raceway Saturday night.

USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES RACE RESULTS: August 27, 2022 – Ventura Raceway – Ventura, California

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Chase Johnson, 73X, Ford-12.417; 2. Robby Josett, 68, Six8-12.522; 3. Blake Bower, 9, Boscacci-12.539; 4. Tyler Edwards, 73, Ford-12.587; 5. A.J. Bender, 1X, LKK-12.712; 6. Michael Faccinto, 14J, Graunstadt-12.719; 7. Brody Fuson, 51, Carlile-12.747; 8. Ben Worth, 5K, Alexander-12.783; 9. Caden Sarale, 32, Sarale-12.786; 10. Mike Leach Jr., 33P, Leach-12.796; 11. C.J. Sarna, 20, Sarna-12.833; 12. Zach Telford, 22G, GR-842; 13. Travis Buckley, 7NZ, Buckley-12.867; 14. Jake Hodges, 4, Hodges-12.999; 15. Dale Curran, 15K, Kruseman-13.010; 16. Samuel May, 55, Lambert-13.105; 17. Cole Schroeder, 14JR, Streeter-13.156; 18. Terry Nichols, 1P, Nichols/Peckfelder-13.210; 19. Racin Silva, 5S, Silva-13.393; 20. Nathan Byrd, 11K, Kruseman-13.966; 21. Randi Pankratz, 8, Pankratz-NT; 22. Troy Rutherford, 8W, Woodland-NT; 23. Steve Hix, 57, Hix-NT.

JORDAN HANNI WELL DRILLING FIRST HEAT: (10 laps) 1. Johnson, 2. Fuson, 3. Edwards, 4. Leach, 5. Buckley, 6. Silva, 7. May, 8. Rutherford. NT.

AMMONIA REFRIGERATION SERVICE SECOND HEAT: (10 laps) 1. Bender, 2. Worth, 3. Sarna, 4. Hodges, 5. Schroeder, 6. Byrd, 7. Josett. NT.

WIRELESS 101 THIRD HEAT: (10 laps) 1. Faccinto, 2. Bower, 3. Sarale, 4. Curran, 5. Nichols, 6. Telford, 7. Pankratz. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Chase Johnson (6), 2. Michael Faccinto (2), 3. Brody Fuson (1), 4. Robby Josett (7), 5. A.J. Bender (3), 6. Travis Buckley (13), 7. Ben Worth (8), 8. Blake Bower (5), 9. Caden Sarale (9), 10. Cole Schroeder (17), 11. Nathan Byrd (20), 12. Jake Hodges (14), 13. Samuel May (16), 14. Mike Leach Jr. (10), 15. Randi Pankratz (21), 16. Dale Curran (15), 17. Zach Telford (12), 18. Racin Silva (19), 19. Terry Nichols (18), 20. C.J. Sarna (11), 21. Tyler Edwards (4). NT.

**Rutherford flipped on lap 3 of first heat race.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-15 Fuson, Laps 16-30 Johnson.

ROD END SUPPLY HARD CHARGER: Nathan Byrd (20th to 11th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Samuel May

HIGH TECH PEFORMANCE LUCKY PILL DRAW: Michael Faccinto

NEW USAC WESTERN STATES MIDGET POINTS: 1-Michael Faccinto-705, 2-Brody Fuson-602, 3-Ben Worth-585, 4-Travis Buckley-548, 5-A.J. Bender-518, 6-Blake Bower-505, 7-Jake Andreotti-439, 8-Caden Sarale-397, 9- C.J. Sarna-315, 10-Michael Snider-292.