Daggett Wins GLTS Feature at Crystal

CRYSTAL, Mich. (September 4, 2022) — Dustin Daggett won the Great Lakes Traditional Sprints feature Sunday at Crystal Motor Speedway. Daggett bounced back from a hard crash Saturday at Attica Raceway Park to start on the pole and win the GLTS main Sunday at Crystal. Steve Irwin, Max Frank, Jason Ferguson, and Mike Galadja rounded out the top five.

Great Lakes Traditional Sprints

Crystal Motor Speedway

Crystal, Michigan

Sunday, September 4, 2022

Qualifying

1. 86-Keith Sheffer Jr, 15.868[1]

2. 85-Dustin Daggett, 16.036[17]

3. 0-Steve Irwin, 16.093[9]

4. 33F-Jason Ferguson, 16.183[3]

5. 00G-Mike Galadja, 16.235[5]

6. 27-Brad Lamberson, 16.267[22]

7. 25-Max Frank, 16.506[11]

8. 3A-Mike Astrauskas, 16.541[19]

9. 10S-Jay Steinebach, 16.594[7]

10. 5X-Trent Musk, 16.653[13]

11. 89-Chris Pobanz, 16.704[4]

12. 10X-Ricky Droke, 16.761[6]

13. 4G-Kent Gardner, 16.796[23]

14. 8-Justin Ward, 16.840[12]

15. 45-Colton Stepke, 16.923[16]

16. 2B-Tyler Bearden, 16.950[18]

17. 31-Jim Girard, 17.018[20]

18. 00-Joseph (Joey) Irwin, 17.058[21]

19. 9-Gary Hayward, 17.130[10]

20. 56-Mark Irwin, 17.289[8]

21. 3T-Tank Brakenberry, 17.572[15]

DNS: 54-Joel Hummel, 17.572

DNS: 23-Ralph Brakenberry, 17.572

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 25-Max Frank[2]

2. 5X-Trent Musk[1]

3. 33F-Jason Ferguson[3]

4. 86-Keith Sheffer Jr[4]

5. 54-Joel Hummel[8]

6. 4G-Kent Gardner[5]

7. 2B-Tyler Bearden[6]

8. 9-Gary Hayward[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[4]

2. 3A-Mike Astrauskas[2]

3. 00G-Mike Galadja[3]

4. 8-Justin Ward[5]

5. 31-Jim Girard[6]

6. 56-Mark Irwin[7]

7. 89-Chris Pobanz[1]

8. 23-Ralph Brakenberry[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 0-Steve Irwin[4]

2. 27-Brad Lamberson[3]

3. 10S-Jay Steinebach[2]

4. 10X-Ricky Droke[1]

5. 00-Joseph (Joey) Irwin[6]

6. 45-Colton Stepke[5]

7. 3T-Tank Brakenberry[7]

A-Main (25 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[1]

2. 0-Steve Irwin[3]

3. 25-Max Frank[6]

4. 33F-Jason Ferguson[7]

5. 00G-Mike Galadja[8]

6. 8-Justin Ward[11]

7. 5X-Trent Musk[5]

8. 10S-Jay Steinebach[9]

9. 89-Chris Pobanz[20]

10. 10X-Ricky Droke[12]

11. 86-Keith Sheffer Jr[10]

12. 31-Jim Girard[14]

13. 3A-Mike Astrauskas[4]

14. 4G-Kent Gardner[16]

15. 54-Joel Hummel[13]

16. 2B-Tyler Bearden[19]

17. 56-Mark Irwin[17]

18. 27-Brad Lamberson[2]

19. 00-Joseph (Joey) Irwin[15]

20. 45-Colton Stepke[18]

21. 9-Gary Hayward[22]

22. 3T-Tank Brakenberry[21]

23. 23-Ralph Brakenberry[23]