2022 Feature Win List Week 37: Macri Leads while Marks Closes

(September 20, 2022) — After 37 weeks Anthony Macri remains atop the feature win list with 20 victories so far this season. Brent Marks closed in closer to Marks picking up the victory during the Dirt Classic on Saturday at Lincoln Speedway. California drivers Buddy Kofoid and Carson Macedo sit in the third and fourth spots with 16 and 15 wins respectively this season. After winning the Commonwealth Clash on Saturday at Lernerville Speedway, Aaron Reutzel moved up into a tie for the fifth spot with IMCA RaceSaver Sprint Car Series point leader Justin Clark.

During the 2022 season TJSlideways.com has accounted for 1,092 different drivers that have won a supermodified, midget, sprint, silver crown car victory this season.

If you see a discrepancy or event we were not made aware of on the list please contact us with the information and we will verify it so we can make the win list as accurate as possible.

2022 Feature Win List

Updated 09/20/2022

1. Anthony Macri – 20

2. Brent Marks – 17

3. Buddy Kofoid – 16

4. Carson Macedo – 15

5. Aaron Reutzel – 14

6. Justin Clark – 14

7. Cannon McIntosh – 13

8. Justin Grant – 13

9. A.J. Flick – 12

10. Cole Macedo – 12

11. Danny Dietrich – 12

12. Trey Starks – 12

13. Adam Sobolik – 11

14. Derek Hagar – 11

15. John Carney II – 11

16. Justin Sanders – 11

17. Blake Bower – 10

18. Briggs Danner – 10

19. C.J. Leary – 10

20. Garrett Bard – 10

21. Jake Wheeler – 10

22. Nick DaRonco – 10

23. Trevor Serbus – 10

24. Chase Randall – 9

25. Danny Varin – 9

26. Hank Davis – 9

27. Jake Swanson – 9

28. Justin Peck – 9

29. Marcus Thomas – 9

30. Mark Smith – 9

31. Paul Weaver – 9

32. Ryan Timms – 9

33. Thomas Meseraull – 9

34. Cam Schafer – 8

35. Dan Kapuscinski – 8

36. Dominic Scelzi – 8

37. Dylan Westbrook – 8

38. Kyle Cummins – 8

39. Kyle Larson – 8

40. Lachlan McHugh – 8

41. Lorne Wofford – 8

42. Shane Golobic – 8

43. Sheldon Haudenschild – 8

44. Tyler Courtney – 8

45. Zach Blurton – 8

46. Alex Bright – 7

47. Ben Woods – 7

48. Brian Brown – 7

49. Cody Wehrle – 7

50. Dale Howard – 7

51. Daniel Whitley – 7

52. Eddie Gallagher – 7

53. Gary Owens – 7

54. Jacob Jolley – 7

55. Lance Dewease – 7

56. Michael Pickens – 7

57. Nate Dussel – 7

58. R.J. Johnson – 7

59. Steve Wilbur – 7

60. Tanner Holmes – 7

61. Terry McCarl – 7

62. Tony Jackson – 7

63. Wayne Johnson – 7

64. Aaron Willison – 6

65. Bobby Santos III – 6

66. Chad Ruhlman – 6

67. Chris Douglas – 6

68. Corey Day – 6

69. Damion Gardner – 6

70. Danny Martin Jr. – 6

71. Darryl Ruggles – 6

72. David Gravel – 6

73. Elliot Amdahl – 6

74. Freddie Rahmer – 6

75. Gale Ruth Jr. – 6

76. Geoff Ensign – 6

77. Jacob Dykstra – 6

78. Jake Neuman – 6

79. Jamie Veal – 6

80. Jeff Oliver – 6

81. Jonathan Allard – 6

82. Justin Zimmerman – 6

83. Ken Hron – 6

84. Kody Swanson – 6

85. Lee Goos Jr. – 6

86. Logan Schuchart – 6

87. Luke Oldfield – 6

88. Mark Dobmeier – 6

89. Mike Bowman – 6

90. Nick Evans – 6

91. Paul Nienhiser – 6

92. Robert Ballou – 6

93. Ryan Turner – 6

94. Steven Shebester – 6

95. Sye Lynch – 6

96. T.J. Herrell – 6

97. Tanner Carrick – 6

98. Tyler Drueke – 6

99. Adam Taylor – 5

100. Brady Bacon – 5

101. Bryan Warf – 5

102. Caleb Saiz – 5

103. Caleb Stelzig – 5

104. Cameron Smith – 5

105. Chase Johnson – 5

106. Coby Pearce – 5

107. Daniel Harding – 5

108. Danny Sams III – 5

109. Ethan Barrow – 5

110. Giovanni Scelzi – 5

111. Jacob Allen – 5

112. Jamie Miller – 5

113. Jason Schultz – 5

114. Jeffrey Battle – 5

115. Jody Rosenboom – 5

116. Jordan Poirier – 5

117. Josh Verne Jr. – 5

118. Kaiden Manders – 5

119. Kevin Thomas Jr. – 5

120. Kinzer Cox – 5

121. Kyle O’Gara – 5

122. Kyle Rasmussen – 5

123. Logan Forler – 5

124. Logan Wagner – 5

125. Mark Blyton – 5

126. Mark McMahill – 5

127. Matt Egel – 5

128. Rhett Smith – 5

129. Russ Mitten – 5

130. Sam Hafertepe Jr. – 5

131. Scotty Johnson – 5

132. Scotty Thiel – 5

133. Steven Richardson – 5

134. Travis Arenz – 5

135. Trefer Waller – 5

136. Wesley Smith – 5

137. Andy Forsberg – 4

138. Austin Pierce – 4

139. Austin Reed – 4

140. Brad Sweet – 4

141. Bradley Terrell – 4

142. Brandon Bosma – 4

143. Brandon McMullen – 4

144. Bryce Massingill – 4

145. Chad Wilson – 4

146. Chase Locke – 4

147. Chase Viebrock – 4

148. Chris Donnelly – 4

149. Clint Garner – 4

150. Colby Stubblefield – 4

151. Cole Duncan – 4

152. D.J. Brink – 4

153. Dan Kuriger – 4

154. Danny Schlafer – 4

155. Danny Smith (OK) – 4

156. Darren Dryden – 4

157. Davie Franek – 4

158. Doug Dodson – 4

159. Dustin Daggett – 4

160. Dusty Ballenger – 4

161. Garrett Hill – 4

162. Hunter Schuerenberg – 4

163. Jade Hastings – 4

164. Jake Kouba – 4

165. James Setters – 4

166. Jared Horstman – 4

167. Jason Blonde – 4

168. Jason Kendrick – 4

169. Jay Cole – 4

170. Jeremy Kornbau – 4

171. Joe B Miller – 4

172. Jordon Mallett – 4

173. Karter Sarff – 4

174. Keith Rauch – 4

175. Kenny Edkin – 4

176. Kyle Clark – 4

177. Logan Seavey – 4

178. Mathieu Bardier – 4

179. Matt Westfall – 4

180. Max Stambaugh – 4

181. Mike Ordway Jr. – 4

182. Owen Carlson – 4

183. Paulie Colagiovanni – 4

184. Rebel Jackson Jr. – 4

185. Rees Moran – 4

186. Rich Mellor – 4

187. Rico Abreu – 4

188. Riley Kreisel – 4

189. Rob Lindsey – 4

190. Ryan Bernal – 4

191. Ryan Kissinger – 4

192. Ryan Marshall – 4

193. Seth Bergman – 4

194. Shannon Newton – 4

195. Stuart Snyder – 4

196. Tom Payet – 4

197. Tom Sires – 4

198. Trever Kirkland – 4

199. Trevin Littleton – 4

200. Tylar Rankin – 4

201. Tyler Blank – 4

202. Tyler Roahrig – 4

203. Wyatt Burks – 4

204. A.J. Hernandez – 3

205. A.J. Hopkins – 3

206. Adam Kekich – 3

207. Adam Speckman – 3

208. Allen Hafford – 3

209. Amelia Eisenschenk – 3

210. Andy Pake – 3

211. Avery Stoehr – 3

212. Bill Balog – 3

213. Blake Hahn – 3

214. Blaze Myers – 3

215. Bobby Parrow – 3

216. Brett Perigo – 3

217. Brody Anderson – 3

218. Brody Fuson – 3

219. Brody Roa – 3

220. Bud Kaeding – 3

221. Callum Williamson – 3

222. Casey Schmitz – 3

223. Chad Nichols – 3

224. Chase Dietz – 3

225. Chase McDermand – 3

226. Chris Lewis – 3

227. Chris Meredith – 3

228. Christopher Bell – 3

229. Colby Hill – 3

230. Colby Thornhill – 3

231. Colton Nelson – 3

232. Cory Turner – 3

233. Craig Mintz – 3

234. Craig Perigo – 3

235. D.J. Netto – 3

236. Daniel Nekolite – 3

237. Daniel Storer – 3

238. Dave Grube – 3

239. Dave Shullick Jr. – 3

240. Dean Brindle – 3

241. Derek Locke – 3

242. Don Grable – 3

243. Donny Schatz – 3

244. Drew Rader – 3

245. Emerson Axsom – 3

246. Eric Bridger – 3

247. Eric Jennings – 3

248. Greg Wilson – 3

249. Harry Hanson – 3

250. Hayden Williams – 3

251. Henry Malcuit – 3

252. Ian Madsen – 3

253. J.J. Henes – 3

254. Jack Berger – 3

255. Jack McCarthy – 3

256. Jack Wagner – 3

257. Jadon Rogers – 3

258. Jake Blackhurst – 3

259. Jake Bubak – 3

260. Jake Morgan – 3

261. Jared Peterson – 3

262. Jason Bates – 3

263. Jeff Abold – 3

264. Jerald Harris – 3

265. Joey Danley – 3

266. John Paynter Jr. – 3

267. Johnny Kent – 3

268. Justin Henderson – 3

269. Kaleb Johnson – 3

270. Kalib Henry – 3

271. Kevin Nagy – 3

272. Kory Schudy – 3

273. Kyle Bellm – 3

274. Kyle Edwards – 3

275. Kyle Evans – 3

276. Kyle Jones – 3

277. Larry Wight – 3

278. Levi Harless – 3

279. Liam Martin – 3

280. Logan Crisafulli – 3

281. Lucas Smith – 3

282. Luke Storer – 3

283. Matt Billings – 3

284. Matt Foos – 3

285. Matt Tanner – 3

286. Michael Clark – 3

287. Michael Faccinto – 3

288. Michael Kendall – 3

289. Michael Magic – 3

290. Mick D’Agastino – 3

291. Mike Mayberry – 3

292. Mike Mueller – 3

293. Mitchell Moles – 3

294. Myles Tomlinson – 3

295. Nathan Smee – 3

296. Noah Harris – 3

297. Otto Sitterly – 3

298. Parker Price-Miller – 3

299. Randy Martin – 3

300. Richard McCormick – 3

301. Ricky Peterson – 3

302. Ryan Newman – 3

303. Ryan Poole – 3

304. Ryan Riggs – 3

305. Scott Watts – 3

306. Shane Cockrum – 3

307. Skylar Gee – 3

308. Steve Irwin – 3

309. Steve Owings – 3

310. Tanner Conn – 3

311. Taylor Walton – 3

312. Tim Crawley – 3

313. Toby Chapman – 3

314. Travis Millar – 3

315. Travis Reber – 3

316. Trey Schmidt – 3

317. Tye Mihocko – 3

318. Tyler Groenendyk – 3

319. Tyler Hatzikian – 3

320. Vance Wofford – 3

321. Xavier Doney – 3

322. A.J. Lesiecki – 2

323. Adam Smith – 2

324. Andy McElhannon – 2

325. Andy Priest – 2

326. Austin Carter – 2

327. Austin McCarl – 2

328. Austin Powell – 2

329. Ayrton Gennetten – 2

330. Ben Atkinson Jr. – 2

331. Ben Brown – 2

332. Ben Schmidt – 2

333. Ben Wagoner – 2

334. Bendon Wedge – 2

335. Billy VanInwegen – 2

336. Blake Iwanow – 2

337. Blane Heimbach – 2

338. Bobby Timmins III – 2

339. Brandon Palm – 2

340. Brandon Waelti – 2

341. Brant O’Banion – 2

342. Braydon Aumen – 2

343. Brenden Hires – 2

344. Brent Beauchamp – 2

345. Brenten Farrer – 2

346. Brett Allen – 2

347. Brett McGhie – 2

348. Brian Sobus – 2

349. Brooke Tatnell – 2

350. Bryan Sebetto – 2

351. Bryant Wiedeman – 2

352. Bryce Norris – 2

353. C.J. Faison – 2

354. Camden Robustelli – 2

355. Cap Henry – 2

356. Chad Goff – 2

357. Charles Hunter – 2

358. Chase Brewer – 2

359. Chase Cutshall – 2

360. Chase Dunham – 2

361. Chris Lamb – 2

362. Christopher Temby – 2

363. Christopher Townsend – 2

364. Chuck Hebing – 2

365. Clay Dow – 2

366. Clayton Rossmann – 2

367. Clint Benson – 2

368. Cody Gallogly – 2

369. Cody Gardner – 2

370. Cody Trammell – 2

371. Cody Williams – 2

372. Cole Vanderheiden – 2

373. Colton Heath – 2

374. Conner Thomas – 2

375. Connor Rangi – 2

376. Corey McGehee – 2

377. Cory Brown – 2

378. Cory Eliason – 2

379. D.J. Foos – 2

380. Dale Goesselin – 2

381. Dallas Schott – 2

382. Dalton Stevens – 2

383. Daltyn England – 2

384. Danial Frickel – 2

385. Daniel Miller – 2

386. Daniel Pestka – 2

387. Danny Nekolite – 2

388. Dave Brown – 2

389. Davey Hamilton Jr. – 2

390. David Eggins – 2

391. Dean Drake Jr. – 2

392. Derek Hauck – 2

393. Devon Borden – 2

394. Drake Edwards – 2

395. Drew Ritchey – 2

396. Dylan Norris – 2

397. Eddie Wagner – 2

398. Frankie Herr – 2

399. Garen Linder – 2

400. Garrett McLees – 2

401. Garrett Thomas – 2

402. George Hobaugh – 2

403. Grant Anderson – 2

404. Gregg Dalman – 2

405. Hayden Reinbold – 2

406. Hunter Wise – 2

407. J Kinder – 2

408. Jack Dover – 2

409. Jack Sodeman Jr. – 2

410. Jackson Macenko – 2

411. Jacob Gamola – 2

412. James Inglis – 2

413. James McFadden – 2

414. James Miller – 2

415. Jason Howell – 2

416. Jason Keith – 2

417. Jason Martin – 2

418. Jayden Dodge – 2

419. Jayme Barnes – 2

420. Jeb Sessums – 2

421. Jeff Emerson – 2

422. Jeff Halligan – 2

423. Jeff Trombley – 2

424. Jeremy Allen – 2

425. Jeremy Huish – 2

426. Jesse Lindberg – 2

427. Jessica Bean – 2

428. Jim Morris – 2

429. Jim White – 2

430. Jimmy Sivia – 2

431. John Mollick – 2

432. Johnny Smith – 2

433. Jonathan Hughes – 2

434. Jordan Bennett – 2

435. Jordan Goldesberry – 2

436. Jordan Hutton – 2

437. Josh Hansen – 2

438. Josh Weller – 2

439. Joshua Turner – 2

440. Justin Kawahata – 2

441. Justin Lastier – 2

442. Justin Owen – 2

443. Kameron Key – 2

444. Kasey Burch – 2

445. Kasey Jedrzejek – 2

446. Keith Sheffer II – 2

447. Kelly Miller – 2

448. Ken Duke – 2

449. Ken Duke Jr. – 2

450. Kenny Heffner – 2

451. Kiera Zylstra – 2

452. Kyle Stark – 2

453. Kyle Vantreight – 2

454. Landon Thompson – 2

455. Lee Jacobs – 2

456. Luke Howard – 2

457. Lynton Jeffrey – 2

458. Marcus Dumesny – 2

459. Mario Clouser – 2

460. Mark Ruel Jr. – 2

461. Martin Edwards – 2

462. Matt Campbell – 2

463. Matt Cisney – 2

464. Matt Iwanow – 2

465. Max Guilford – 2

466. Michael Day – 2

467. Michael Miller – 2

468. Mike Archuleta – 2

469. Mike Bruce – 2

470. Mike Houseman Jr. – 2

471. Mitch Wissmiller – 2

472. Mitchel Moles – 2

473. Nick Comeau – 2

474. Nick Omdahl – 2

475. Nick Robfogel – 2

476. Parker Fredrickson – 2

477. Paul Schultz – 2

478. Phil Dietz – 2

479. Phil Gressman – 2

480. Randy Schaaf – 2

481. Rhys Heinrich – 2

482. Rick Ashley – 2

483. Ricky Lewis – 2

484. Ron Larson – 2

485. Ryan Fraley – 2

486. Ryan Jones – 2

487. Ryan Zielski – 2

488. Scotty Weir – 2

489. Shane Hopkins – 2

490. Shane Smith – 2

491. Shawn Donath – 2

492. Shawn Valenti – 2

493. Spencer Bayston – 2

494. Steve Kenawell Jr. – 2

495. Steven Lines – 2

496. T.J. Sneva – 2

497. Tanner Thorson – 2

498. Taylor Velasquez – 2

499. Thomas Schrage – 2

500. Tim Boujos – 2

501. Tim Shaffer – 2

502. Tony Gomes – 2

503. Travis Jacobson – 2

504. Travis Philo – 2

505. Tres Mehler – 2

506. Trevor Grossenbacher – 2

507. Troy Schreurs – 2

508. Tucker Donath – 2

509. Ty Hanten – 2

510. Ty Williams – 2

511. Tye Wilke – 2

512. Tyler Clem – 2

513. Tyler Harris – 2

514. Tyler Newcom – 2

515. Tyler Porter – 2

516. Tyler Thompson – 2

517. Will Hull – 2

518. William Fielding – 2

519. Zach Daum – 2

520. Zach Olson – 2

521. Zeb Wise – 2

522. Aaron Hodgson – 1

523. Ace Moore – 1

524. Adam Evans – 1

525. Adam Greenwood – 1

526. Adam Gullion – 1

527. Aiden Borden – 1

528. Albert Pombo – 1

529. Alex Hantel – 1

530. Alex Sewell – 1

531. Alex Watson – 1

532. Allison Johnson – 1

533. Alysha Bay – 1

534. Andrew Bogusz – 1

535. Andrew Deal – 1

536. Andrew Palker – 1

537. Anthony Quintana – 1

538. Aric Gentry – 1

539. Austin Liggett – 1

540. Austin Mundie – 1

541. Axel Oudman – 1

542. Bailey Hibbard – 1

543. Ben Cartwright – 1

544. Ben Manson – 1

545. Ben Mikitarian – 1

546. Bill Boyce – 1

547. Bill Helliwell – 1

548. Bill Rice – 1

549. Billly Dietrich – 1

550. Billy Hubbard – 1

551. Billy Johnson – 1

552. Blake Bowder – 1

553. Blake Carrick – 1

554. Blake Edwards – 1

555. Blake Mallory – 1

556. Blake Nimee – 1

557. Bob Harr – 1

558. Bob Martin – 1

559. Bobby Butler – 1

560. Bobby Holmes – 1

561. Boston Mead – 1

562. Brad Aumen – 1

563. Brad Babb – 1

564. Brad Bowden – 1

565. Brad Bumgarner – 1

566. Brad Lamberson – 1

567. Brad Peterson – 1

568. Brad Warren – 1

569. Brad Whitchurch – 1

570. Bradley Fezard – 1

571. Bradley Fitzgerald – 1

572. Bradley Maiolo – 1

573. Bradley Wakley – 1

574. Brady Donnohue – 1

575. Brady Short – 1

576. Brandon Anderson – 1

577. Brandon Bellinger – 1

578. Brandon Clum – 1

579. Brandon Grubaugh – 1

580. Brandon Halverson – 1

581. Brandon Horton – 1

582. Brandon Martin – 1

583. Brandon McLain – 1

584. Brandon Spencer – 1

585. Brandon Spithaler – 1

586. Brandon Wimmer – 1

587. Brandyn Griffin – 1

588. Braxton Wilson – 1

589. Brendan Hires – 1

590. Brendan Mullen – 1

591. Brendan Quinn – 1

592. Brenden Mullen – 1

593. Brenham Crouch – 1

594. Brent Marker – 1

595. Brent Steck – 1

596. Brent Youngman – 1

597. Brett Becker – 1

598. Brett Milburn – 1

599. Brian Carber – 1

600. Brian Hayden – 1

601. Brian Ruhlman – 1

602. Brian VanMeveren – 1

603. Britton Bock – 1

604. Brock Dean – 1

605. Brock Hallett – 1

606. Brock Webster – 1

607. Brock Zearfoss – 1

608. Brodie Davis – 1

609. Brody Appleby – 1

610. Brody Petrie – 1

611. Brooklyn Holland – 1

612. Bruce Eames – 1

613. Bryan Gossel – 1

614. Bryant Bell – 1

615. Buddy Schweibinz – 1

616. C.J. Hulsey – 1

617. Caden McCreary – 1

618. Caeden Steele – 1

619. Caleb Griffith – 1

620. Caleb Lamson – 1

621. Caleb Martin – 1

622. Caleb Montgomery – 1

623. Cameron Haney Jr. – 1

624. Cameron King – 1

625. Carl Bowser – 1

626. Carter Chavalier – 1

627. Casey Burkham – 1

628. Casey Friedrichsen – 1

629. Casey Tillman – 1

630. Chad Allen – 1

631. Chad Pittard – 1

632. Chance Crum – 1

633. Channin Tankersley – 1

634. Charles Davis Jr. – 1

635. Charles Weslowski – 1

636. Charlie Butcher – 1

637. Chase Briscoe – 1

638. Chase Chriswell – 1

639. Chase Goetz – 1

640. Chase Howard – 1

641. Chase Madden – 1

642. Chase Majdic – 1

643. Chri Myers – 1

644. Chris Allen Jr. – 1

645. Chris Bonneau – 1

646. Chris Klemko – 1

647. Chris McInerney – 1

648. Chris Miller – 1

649. Chris Sheil – 1

650. Christopher Tharm – 1

651. Cliff Brian Jr. – 1

652. Cnacelled – 1

653. Cody Bova – 1

654. Cody Garner – 1

655. Cody Ledger – 1

656. Colby Copeland – 1

657. Colby Klaassen – 1

658. Cole Treharn – 1

659. Collin Grissom – 1

660. Colton Hardy – 1

661. Connor Morrell – 1

662. Corbin Gurley – 1

663. Cordy Gardner – 1

664. Critter Malone – 1

665. Croy Brown – 1

666. Curtis Evans – 1

667. D.J. Johnson – 1

668. D.J. Lyons – 1

669. Daison Pursley – 1

670. Dakota Armstrong – 1

671. Dale Curran – 1

672. Dallas Hewitt – 1

673. Dalton Derochers – 1

674. Dalton Doyle – 1

675. Dalton Herrick – 1

676. Dameron Taylor – 1

677. Dan Connors Jr. – 1

678. Dan Craun – 1

679. Dan Malley – 1

680. Dan Shetler – 1

681. Dana Glenn – 1

682. Dana Wagner – 1

683. Daniel Hartigan – 1

684. Daniel King – 1

685. Daniel Piastka – 1

686. Daniel Thomas – 1

687. Danny Jennings – 1

688. Daran Humfrey – 1

689. Daren Bolac – 1

690. Dave Cliff – 1

691. Dave Dennison – 1

692. Dave Helliwell – 1

693. Dave Hill – 1

694. Davey Ray – 1

695. David Dykes – 1

696. David Huish – 1

697. David Kelley – 1

698. David Marble – 1

699. David Prickett – 1

700. David Smith Jr. – 1

701. Dawson Hammes – 1

702. Dayne Kingshott – 1

703. Dennis Knutson – 1

704. Derek DeMartino – 1

705. Derek Doerr – 1

706. Derek Griffith – 1

707. Derek Kral – 1

708. Derek Sheaffer – 1

709. Destiny Miller – 1

710. Devon Westover – 1

711. Dewayne White – 1

712. Dillon Bicket – 1

713. Dillon Laden – 1

714. Dominic Melair – 1

715. Donnie Hendershot – 1

716. Doug Hammaker – 1

717. Doug Lovegrove – 1

718. Doug Sylvester – 1

719. Drew Crenshaw – 1

720. Duane Swanson – 1

721. Dustin Burkhart – 1

722. Dustin Cormany – 1

723. Dustyn Welch – 1

724. Dylan Bloomfield – 1

725. Dylan Cisney – 1

726. Dylan Menz – 1

727. Dylan Pendergrass – 1

728. Dylan Shatzer – 1

729. Dylan Swiernik – 1

730. Ed Schwartz – 1

731. Elizabeth Phillips – 1

732. Eric Fisher – 1

733. Eric Gledhill – 1

734. Eric Guyot – 1

735. Eric Lutz – 1

736. Eric Riggins Jr. – 1

737. Eric Walker – 1

738. Ethan Gray – 1

739. Eugene Thomas – 1

740. Evan Margeson – 1

741. Evan Turner – 1

742. Garet Williamson – 1

743. Garrett Green – 1

744. Gary McCarthy – 1

745. Gary Taylor – 1

746. Gavan Boschele – 1

747. George Tristao Jr. – 1

748. Gerard McIntyre – 1

749. Greg Andrews – 1

750. Greg Dabrosky – 1

751. Greg Gebhart – 1

752. Gregg Dobrowski – 1

753. Gunner Ramey – 1

754. Harley Burns – 1

755. Harrett Cavalet – 1

756. Hayden Miller – 1

757. Hayden Pitt – 1

758. Heidi Hedin – 1

759. Howard Moore – 1

760. Isaac Chapple – 1

761. Isaiah Garcia – 1

762. J.J. Hickle – 1

763. J.J. Ringo – 1

764. J.T. Imperial – 1

765. Jack Lee – 1

766. Jack Routson – 1

767. Jaco Dykstra – 1

768. Jacob Denney – 1

769. Jacob Dye – 1

770. Jacob Greenwood – 1

771. Jade Avedisian – 1

772. Jake Andreotti – 1

773. Jake Barsness – 1

774. Jake Brown – 1

775. Jake Helsel – 1

776. Jake McClain – 1

777. Jake Munn – 1

778. James Dahm – 1

779. Jamie Bricknell – 1

780. Jamie McDonald – 1

781. Jamo Stephenson – 1

782. Jan Howard – 1

783. Jarod Larson – 1

784. Jason Ballentine – 1

785. Jason Barney – 1

786. Jason Danley – 1

787. Jason Davis – 1

788. Jason Failor – 1

789. Jason McDougal – 1

790. Jason Pryde – 1

791. Jason Randall – 1

792. Jason Solwold – 1

793. Jay Dishneau – 1

794. Jay Russell – 1

795. Jay Wheeler – 1

796. Jeff Asher – 1

797. Jeff Bird – 1

798. Jeff Champagne – 1

799. Jeff Macedo – 1

800. Jeff Rohrbaugh – 1

801. Jeff Wurst – 1

802. Jeremy Campbell – 1

803. Jeremy Kerzman – 1

804. Jeremy Ogston – 1

805. Jeremy Smith – 1

806. Jesse Baker – 1

807. Jesse Munn – 1

808. Jesson Jacobson – 1

809. Jett Carney – 1

810. Jett Hays – 1

811. Jett Mann – 1

812. Jim Birges – 1

813. Jimmy McCune – 1

814. Jimmy Morris – 1

815. Jimmy Smith – 1

816. Jock Goodyer – 1

817. Jodie Robinson – 1

818. Joe Leavell – 1

819. Joe Perry – 1

820. Joel Chadwick – 1

821. Joel Ettridge – 1

822. Joey Amantea – 1

823. Joey Anacona – 1

824. Joey Moughan – 1

825. John Lambertz – 1

826. John Scarborough – 1

827. Johnny Bridges – 1

828. Johnny Burke – 1

829. Johnny Giesler – 1

830. Johnny Kolosek – 1

831. Johnny Wiersma – 1

832. Jon McKennedy – 1

833. Jon Scarborough – 1

834. Jonah Mutton – 1

835. Jonathan McKennedy – 1

836. Jonathan Preston – 1

837. Jordan Bolitho – 1

838. Jordan Fornwalt – 1

839. Jordan Giveler – 1

840. Jordan Kinser – 1

841. Jordan Ryan – 1

842. Jordan Thomas – 1

843. Jordan Welch – 1

844. Jorden Decenick – 1

845. Jordi Meese – 1

846. Jori Hughes – 1

847. Josh Beamer – 1

848. Josh Braford – 1

849. Josh Pelkey – 1

850. Josh Schneiderman – 1

851. Justin Allen – 1

852. Justin Bolte – 1

853. Justin Enright – 1

854. Justyn Cox – 1

855. Kade Morton – 1

856. Kaden Taylor – 1

857. Kaleb Currie – 1

858. Kaleb Montgomery – 1

859. Kaleb Sims – 1

860. KC Swain – 1

861. Kenny Potter – 1

862. Kevin Ramey – 1

863. Kevin Woody – 1

864. Koby Walters – 1

865. Koby Werkmeister – 1

866. Kory Crabtree – 1

867. Kory Wermling – 1

868. Kris Coyle – 1

869. Kruz Kepner – 1

870. Kruz Kepner – 1

871. Kurt Davis – 1

872. Kyle Drager – 1

873. Kyle McCutcheon – 1

874. Kyle Phillips – 1

875. Kyle Schuett – 1

876. Kyle Vanover – 1

877. L.J. Grimm – 1

878. Lance Fassbender – 1

879. Landon Simon – 1

880. Lane Goodman – 1

881. Lanson Simon – 1

882. Leyton Wagner – 1

883. Logan Easterday – 1

884. Logan Hershey – 1

885. Logan Riehl – 1

886. Logan Rumsey – 1

887. Logan Scherb – 1

888. Logan Spahr – 1

889. Logan Sulyi – 1

890. Lucas Logue – 1

891. Luke Cranston – 1

892. Luke Greenwood – 1

893. Luke Lenker – 1

894. Luke McClymont – 1

895. Luke Veradi – 1

896. Luke Weel – 1

897. Marck McMahill – 1

898. Marcus Hardina – 1

899. Mark Chevalier – 1

900. Marshall Skinner – 1

901. Marty Rosler – 1

902. Matt Covington – 1

903. Matt Farnham – 1

904. Matt Findley – 1

905. Matt Hoyt – 1

906. Matt Jackson – 1

907. Matt Johnson – 1

908. Matt Meredith – 1

909. Matt Mitchell – 1

910. Matt Moyt – 1

911. Matt Mullins – 1

912. Matt Rechek – 1

913. Matt Smith – 1

914. Matt Trainor – 1

915. Matthew Dumesny – 1

916. Matthew Kaiser – 1

917. Matthew Reed – 1

918. Matthew Symons – 1

919. Max Adams – 1

920. Max Frank – 1

921. Michael Keen – 1

922. Michael Stein – 1

923. Michael Stewart – 1

924. Michael Tancredi – 1

925. Michael Wasina – 1

926. Michelle Decker – 1

927. Mike Bond – 1

928. Mike Boston – 1

929. Mike Galadja – 1

930. Mike Hall – 1

931. Mike Keegan – 1

932. Mike Kiser – 1

933. Mike Moore – 1

934. Mike Muldoon Jr. – 1

935. Mike Schott – 1

936. Mike Trent – 1

937. Mikey Krutchka – 1

938. Miles Tomlinson – 1

939. Mitch Brown – 1

940. Mitchell Dvorak – 1

941. Mitchell Faccinto – 1

942. Monty Ferriera – 1

943. Morgan Turpen – 1

944. Nate Barger – 1

945. Nathan Hammond – 1

946. Nathan High – 1

947. Nathan Schank – 1

948. Nathan Skaggs – 1

949. Nathan Sletto – 1

950. Nick Baran – 1

951. Nick Barger – 1

952. Nick Bilbee – 1

953. Nick D’Agostino – 1

954. Nick Guernsey – 1

955. Nick Hall – 1

956. Nick Haygood – 1

957. Nick Parker – 1

958. Nick Penno – 1

959. Nigel Colvin – 1

960. Noah Allison – 1

961. Noah Dunlap – 1

962. P.J. Stergios – 1

963. Pat Goodwill – 1

964. Peter Dance – 1

965. Preston Lattomus – 1

966. Quinton Benson – 1

967. R.J. McGahney – 1

968. Randy Cabral – 1

969. Randy DuBois – 1

970. Randy Hannagan – 1

971. Randy Price – 1

972. Randy Years – 1

973. Ray Seeman – 1

974. Ray Seemann – 1

975. Reece Goetz – 1

976. Rich Janney – 1

977. Richard Wilbee – 1

978. Rick Greene – 1

979. Rick Hendrix – 1

980. Rick Lafferty – 1

981. Rick Ziehl – 1

982. Ricky Sanders – 1

983. Riley Goodno – 1

984. Riley Rodgers – 1

985. Rob Grice – 1

986. Rob Hammond – 1

987. Rob Marfia – 1

988. Rob Summers – 1

989. Robert Mazzer – 1

990. Rod Henning – 1

991. Rodney Wood – 1

992. Roman Jones – 1

993. Ron Greek – 1

994. Rory Janney – 1

995. Ross Cummings – 1

996. Ross Mathisen – 1

997. Royal Jones – 1

998. Rusty Hickman – 1

999. Ryan Battle – 1

1000. Ryan Devitt – 1

1001. Ryan Furler – 1

1002. Ryan Harrison – 1

1003. Ryan Kitchen – 1

1004. Ryan Lancaster – 1

1005. Ryan Litt – 1

1006. Ryan Newton – 1

1007. Ryan Robinson – 1

1008. Ryker Pace – 1

1009. Sage Bordenave – 1

1010. Sam Henderson – 1

1011. Sam O’Callaghan – 1

1012. Sam Wren – 1

1013. Samuel Strange – 1

1014. Scott Brandt – 1

1015. Scott Frack – 1

1016. Scott Koerner – 1

1017. Scott Lutz – 1

1018. Scottie Gretzmacher – 1

1019. Scotty Neitzel – 1

1020. Seth Schneider – 1

1021. Shane Cottle – 1

1022. Shane Forte – 1

1023. Shane Morgan – 1

1024. Shane Steelholdt – 1

1025. Shannon McQueen – 1

1026. Shawn Arriaga – 1

1027. Shawn Jackson – 1

1028. Shawn Jones – 1

1029. Shawn Priest – 1

1030. Shea Wills – 1

1031. Stephen Taylor – 1

1032. Steve Buckwalter – 1

1033. Steve Caruso – 1

1034. Steve McMackin – 1

1035. Steve Parker – 1

1036. Steve Short – 1

1037. Steve Vague – 1

1038. Steven Horton – 1

1039. Stevie Kenawell Jr. – 1

1040. Stevie Rogers – 1

1041. Stratton Briggs – 1

1042. Stu Snyder – 1

1043. T.J. Michael – 1

1044. T.J. Winningham – 1

1045. Tanner Boul – 1

1046. Tanner Swanson – 1

1047. Taylor Reimer – 1

1048. Terry Easum – 1

1049. Thomas Kennedy – 1

1050. Thomas McDonald – 1

1051. Tim Cox – 1

1052. Tim Creech II – 1

1053. Tim Haddy – 1

1054. Tim Hutchins – 1

1055. Tim Kaeding – 1

1056. Tim King – 1

1057. Tim Proud – 1

1058. Timmy Bittner – 1

1059. Todd Fayard – 1

1060. Todd Heuerman – 1

1061. Todd Hobson – 1

1062. Todd Kluever – 1

1063. Todd Lynn – 1

1064. Todd McVay – 1

1065. Todd Moule – 1

1066. Tom Carberry – 1

1067. Tom Watts – 1

1068. Tommy Nichols – 1

1069. Tony Helton – 1

1070. Tony Seidelman – 1

1071. Travis Arnez – 1

1072. Travis Arzenz – 1

1073. Travis Mills – 1

1074. Trent Martin – 1

1075. Trent Stephens – 1

1076. Trent Yoder – 1

1077. Trey Jacobs – 1

1078. Trey Marcham – 1

1079. Trey Marchem – 1

1080. Trey McGanahan – 1

1081. Trey Osborn – 1

1082. Troy Globe – 1

1083. Troy Little – 1

1084. Troy Rutherford – 1

1085. Troy Wagaman – 1

1086. Trystan Caley – 1

1087. Tucker Boulton – 1

1088. Tucker Doughty – 1

1089. Tuesday Calederwood – 1

1090. Tyler Brehm – 1

1091. Tyler Cochron – 1

1092. Tyler Driever – 1

1093. Tyler Hanson – 1

1094. Tyler Kendall – 1

1095. Tyler Rabenberg – 1

1096. Tyler Shullick – 1

1097. Tyler Street – 1

1098. Tylor Cochran – 1

1099. Tyson Blood – 1

1100. Vivian Jones – 1

1101. Wally Pankratz – 1

1102. Wes Jenkins – 1

1103. Wes Pinkerton – 1

1104. Wes Wofford – 1

1105. Whit Gastineau – 1

1106. Willie Croft – 1

1107. Wyatt Hinkle – 1

1108. Zach Boden – 1

1109. Zach Hanes – 1

1110. Zach Raidart – 1

1111. Zach Wigal – 1

1112. Zachary Madrid – 1

1113. Zack Neeley – 1

1114. Zane Devault – 1

1115. Zane Lawrence – 1