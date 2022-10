Gallogly Wins Must See Racing Lites Feature at Sandusky

SANDUSKY, Ohio (October 2, 2022) — Cody Gallogly won the Must See Racing Lites feature Saturday at Sandusky Speedway. Sawyer Stout, Charlie Schultz, Josh Exton, and J.J. Henes rounded out the top five.

Must See Racing Lites

Sandusky Speedway

Sandusky, Ohio

Sunday, October 2, 2022

Qualifying

1. 27-Cody Gallogly[4]

2. 36-JJ Henes[6]

3. 92-Sawyer Stout[13]

4. 17-Andrew Bogusz[2]

5. 51-Josh Sexton[12]

6. 23-Charlie Baur[1]

7. 65-Junior Gould[5]

8. 98-Charlie Schultz[11]

9. 21-Dale McQuillen[10]

10. 15-Tim Henthorne[7]

Heat Race #1

1. 98-Charlie Schultz[1]

2. 21-Dale McQuillen[2]

3. 65-Junior Gould[3]

4. 23-Charlie Baur[4]

Heat Race #2

1. 17-Andrew Bogusz[1]

2. 27-Cody Gallogly[2]

3. 92-Sawyer Stout[3]

4. 36-JJ Henes[4]

5. 51-Josh Sexton[5]

A-Main

1. 27-Cody Gallogly[6]

2. 92-Sawyer Stout[4]

3. 98-Charlie Schultz[8]

4. 51-Josh Sexton[2]

5. 36-JJ Henes[5]

6. 23-Charlie Baur[1]

7. 21-Dale McQuillen[9]

8. 65-Junior Gould[7]

9. 17-Andrew Bogusz[3]