Walsh and Brown Wins at Toowoomba

TOOWOOBA, Qld. (October 8, 2022) — Sam Walsh and Kaidon Brown won feature events Saturday at Hi-Tec Oil Speedway. Walsh won the winged 410 sprint car feature over Karl Hoffmans, Tarhlea Aplet, Blake Darcy, and Jack Bell. Brown won the midget car feature over Rusty Whittaker, Code O’Connell, and Scott Farmer.

Hi-Tec Oils Speedway

Toowooba, Queensland

Saturday, October 8, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 17-Luke Oldfield, 11.898

2. 7-Lachlan McHugh, 11.936

3. 27-Cody Maroske, 11.958

4. 2-Ben Atkinson Jnr, 11.986

5. 10-Jy Corbet, 12.037

6. 92-Sam Walsh, 12.053

7. 91-Taylor Prosser, 12.119

8. 66-Ryan Newton, 12.230

9. 21-Nicholas Whell, 12.258

10. 5-Brock Hallett, 12.336

11. 56-Michael Saller, 12.352

12. 97-Tarhlea Apelt, 12.390

13. 55-Jayden Peacock, 12.628

14. 3-Karl Hoffmans, 12.640

15. 54-Randy Morgan, 12.675

16. 16-Jack Bell, 12.715

17. 11-Brodie Boss, 12.744

18. 90-Anthony Lambert, 12.989

19. 9-Lachlan Caunt, 13.037

20. 96-Brett Hobson, 13.157

21. 47-Erin Vanderreyden, 13.408

22. 48-Blake Darcy, 13.416

23. 19-Daniel Helmore, 13.452

Heat Race #1:

1. 2-Ben Atkinson Jnr

2. 17-Luke Oldfield

3. 66-Ryan Newton

4. 56-Michael Saller

5. 11-Brodie Boss

6. 3-Karl Hoffmans

7. 96-Brett Hobson

8. 19-Daniel Helmore

Heat Race #2:

1. 7-Lachlan McHugh

2. 10-Jy Corbet

3. 54-Randy Morgan

4. 21-Nicholas Whell

5. 90-Anthony Lambert

6. 97-Tarhlea Apelt

7. 47-Erin Vanderreyden

Heat Race #3:

1. 27-Cody Maroske

2. 91-Taylor Prosser

3. 5-Brock Hallett

4. 55-Jayden Peacock

5. 9-Lachlan Caunt

6. 16-Jack Bell

7. 48-Blake Darcy

8. 92-Sam Walsh

Feature:

1. 92-Sam Walsh

2. 3-Karl Hoffmans

3. 97-Tarhlea Apelt

4. 48-Blake Darcy

5. 16-Jack Bell

6. 47-Erin Vanderreyden

7. Q40-Jared Desmares

8. 96-Brett Hobson

9. Q8-Nathan Pronger

10. 19-Daniel Helmore

1. 27-Cody Maroske

2. 7-Lachlan McHugh

3. 17-Luke Oldfield

4. 56-Michael Saller

5. 54-Randy Morgan

6. 92-Sam Walsh

7. 90-Anthony Lambert

8. 21-Nicholas Whell

9. 3-Karl Hoffmans

10. 11-Brodie Boss

11. 5-Brock Hallett

12. 55-Jayden Peacock

13. 91-Taylor Prosser

14. 48-Blake Darcy

15. 9-Lachlan Caunt

16. 2-Ben Atkinson Jnr

17. 97-Tarhlea Apelt

18. 66-Ryan Newton

19. 10-Jy Corbet

Midget Cars

Qualifying:

1. 46-Dylan Menz, 13.637

2. 35-Michael Kendall, 13.660

3. 71-Troy Ware, 13.835

4. 97-Kaidon Brown, 13.856

5. 58-Rusty Whittaker, 13.908

6. 21-Harry Stewart, 14.058

7. 45-Tom Clauss, 14.160

8. 6-Matt Geering, 14.361

9. 22-Scott Farmer, 14.372

10. 66-Barry Gibbes, 14.378

11. 8-Scott Doyle, 14.396

12. 39-Tim Devine, 14.481

13. 23-Cody O’Connell, 14.572

14. 15-DJ Raw, 14.643

15. 81-Brad Dawson, 14.645

16. 27-Graeme Flynn, 14.988

Heat Race #1:

1. 22-Scott Farmer

2. 58-Rusty Whittaker

3. 46-Dylan Menz

4. 71-Troy Ware

5. 45-Tom Clauss

6. 15-DJ Raw

7. 8-Scott Doyle

DNF. 27-Graeme Flynn

Heat Race #2:

1. 97-Kaidon Brown

2. 35-Michael Kendall

3. 81-Brad Dawson

4. 23-Cody O’Connell

5. 21-Harry Stewart

6. 57-Darren Vine

7. 6-Matt Geering

8. 66-Barry Gibbes

9. 39-Tim Devine

Feature:

1. 97-Kaidon Brown

2. 58-Rusty Whittaker

3. 35-Michael Kendall

4. 23-Cody O’Connell

5. 22-Scott Farmer

6. 46-Dylan Menz

7. 71-Troy Ware

8. 6-Matt Geering

9. 21-Harry Stewart

10. 81-Brad Dawson

11. 57-Darren Vine

12. 39-Tim Devine

13. 15-DJ Raw

14. 66-Barry Gibbes

15. 8-Scott Doyle

DNF. 45-Tom Clauss