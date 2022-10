Hagar and Moore Win Features at the Flip-Flop 50

WEST MEMPHIS, Ark. (October 8, 2022) — Derek Hagar and Howard Moore won feature events during the “Flip-Flop 50” Saturday with the United Sprint Car Series at Riverside International Speedway.

Hagar picked up his 13th victory of the 2022 season from the pole position over Cody Gardner, Gavan Boschele, Dale Howard, and Howard Moore.

Moore backed up his fifth place finish by winning the second feature event for his second win of the year. Landon Crawley, Boschele, Howard, and Gardner rounded out the top five.

Gardner capped off a strong night by winning the 305 sprint car feature over Eddie Gallagher, Deweayne White, Tucker Boulton, and Kenny Coke.

Flip Flop 50

United Sprint Car Series

Riverside International Speedway

West Memphis, Arkansas

Saturday, October 8, 2022

(Heat Race #Races Held 10/7)

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 94-Jeff Swindell[4]

2. 187-Landon Crawley[1]

3. 5-Gavan Boschele[5]

4. 24-Jeffrey West Jr[7]

5. 7E-Eric Gunderson[2]

6. 12M-Greg Merritt[6]

7. 95-Asa Swindell[8]

8. 2T-Cody Hays[3]

Butlerbuilt Heat Race #2 (8 Laps)

1. 47-Dale Howard[2]

2. 13-Chase Howard[4]

3. 16-Steven Howell[1]

4. 4X-Brad Bowden[7]

5. 71-Bradyn Baker[8]

6. 88-Trent Moss[5]

7. 132-Jamie Manley[3]

8. 28-Jeff Willingham[6]

JJ Supply of NC Heat Race #3 (8 Laps)

1. 26-Marshall Skinner[2]

2. 9JR-Derek Hagar[5]

3. 3G-Paxton Gregory[4]

4. 55-Donny Howard[3]

5. 84-Brandon Hanks[7]

6. 19-Jason Long[1]

7. 43-Terry Witherspoon[8]

8. 63LK-Ted Kirkpatrick[6]

Builtwiser Wings Heat Race #4 (8 Laps)

1. 91A-Ernie Ainsworth[3]

2. 3-Howard Moore[4]

3. 22-Riley Goodno[5]

4. 44-Ronny Howard[7]

5. 99-Blake Jenkins[6]

6. 21-Spencer Meredith[8]

7. 11E-Kyle Edwards[1]

DNS: 67-Hayden Martin

HERO Graphics Heat Race #5 (8 Laps)

1. G6-Cody Gardner[3]

2. 10-Terry Gray[8]

3. 17-Alex Lyles[6]

4. 27-Curt Terrell[5]

5. 4S-Scott Baldwin[2]

6. 0-Caleb Poe[4]

7. 37-Ayden Gatewood[7]

8. 36-Tim Perry[1]

(Features Held 10/8)

B-Main #1 (10 Laps)

1. 71-Bradyn Baker[2]

2. 22-Riley Goodno[1]

3. 16-Steven Howell[3]

4. 21-Spencer Meredith[4]

5. 43-Terry Witherspoon[5]

6. 19-Jason Long[6]

7. 36-Tim Perry[8]

8. 28-Jeff Willingham[7]

B-Main #2 (10 Laps)

1. 3G-Paxton Gregory[1]

2. 84-Brandon Hanks[2]

3. 67-Hayden Martin[9]

4. 55-Donny Howard[3]

5. 7E-Eric Gunderson[4]

6. 88-Trent Moss[5]

7. 0-Caleb Poe[6]

8. 132-Jamie Manley[7]

DNS: 63LK-Ted Kirkpatrick

B-Main #3 (10 Laps)

1. 44-Ronny Howard[1]

2. 99-Blake Jenkins[3]

3. 95-Asa Swindell[5]

4. 37-Ayden Gatewood[6]

5. 27-Curt Terrell[2]

6. 2T-Cody Hays[8]

7. 4S-Scott Baldwin[4]

8. 11E-Kyle Edwards[7

FLIP (25 Laps)

1. 9JR-Derek Hagar[1]

2. G6-Cody Gardner[3]

3. 5-Gavan Boschele[11]

4. 47-Dale Howard[4]

5. 3-Howard Moore[10]

6. 91A-Ernie Ainsworth[8]

7. 187-Landon Crawley[14]

8. 71-Bradyn Baker[15]

9. 24-Jeffrey West Jr[12]

10. 84-Brandon Hanks[19]

11. 67-Hayden Martin[22]

12. 4X-Brad Bowden[13]

13. 22-Riley Goodno[18]

14. 17-Alex Lyles[9]

15. 10-Terry Gray[6]

16. 26-Marshall Skinner[7]

17. 99-Blake Jenkins[20]

18. 16-Steven Howell[21]

19. 3G-Paxton Gregory[16]

20. 95-Asa Swindell[23]

21. 13-Chase Howard[5]

22. 94-Jeff Swindell[2]

23. 44-Ronny Howard[17]

24. 28-Jeff Willingham[24]

FLOP (25 Laps)

1. 3-Howard Moore[4]

2. 187-Landon Crawley[2]

3. 5-Gavan Boschele[7]

4. 47-Dale Howard[5]

5. G6-Cody Gardner[8]

6. 9JR-Derek Hagar[24]

7. 71-Bradyn Baker[1]

8. 99-Blake Jenkins[10]

9. 4X-Brad Bowden[14]

10. 26-Marshall Skinner[6]

11. 24-Jeffrey West Jr[17]

12. 44-Ronny Howard[21]

13. 22-Riley Goodno[13]

14. 13-Chase Howard[23]

15. 91A-Ernie Ainsworth[3]

16. 94-Jeff Swindell[22]

17. 84-Brandon Hanks[16]

18. 16-Steven Howell[9]

19. 17-Alex Lyles[12]

20. 95-Asa Swindell[18]

21. 10-Terry Gray[11]

22. 28-Jeff Willingham[20]

23. 67-Hayden Martin[15]

24. 3G-Paxton Gregory[19]

Winged 305 Sprint Cars

A-Main (25 Laps)

1. 23C-Cody Gardner[4]

2. 1X-Eddie Gallagher[3]

3. 10K-Dewayne White[6]

4. 6-Tucker Boulton[1]

5. 24-Kenny Coke[9]

6. 48-Wade Buttrey[8]

7. 44-Ronny Howard[13]

8. 23-Ethan Jones[7]

9. 42A-Keith Ainsworth[5]

10. 23W-Conner Wray[10]

11. 22-Bubba Jones[22]

12. 71-Ethan Tyler[15]

13. 88R-Jay New[20]

14. 21K-Kolby Nelson[12]

15. 9-Keith Graham[14]

16. 7D-Donnie Goodwin[18]

17. 2-Jason Shavers[21]

18. 36-Tim Perry[19]

19. 15-Stone Edwards[16]

20. 47-Dale Howard[2]

21. 72-Rick Kahler[11]

DNS: 55-Donny Howard