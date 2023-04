Jace “Parks” in Victory Lane at Elk City Motorsports Park

ELK CITY, Ok. (April 22, 2023) — Jace Park won the ASCS Sooner Region feature Saturday at Elk City Motorsports Park. Wayne Johnson, Jeremy Campbell, Sean McClelland, and Whit Gasstineau rounded out the top five.

ASCS Sooner Region

Elk City Motorsports Park

Elk City, Oklahoma

Saturday, April 22, 2023

Schure Built Suspension Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1-Sean McClelland[1]

2. 90-Lance Norick[2]

3. 8M-Kade Morton[3]

4. 2W-Whit Gastineau[5]

5. 6-John Carney II[7]

6. 6T-Kaden Taylor[4]

7. 4-Tuesday Calderwood[6]

Lightning Wings Powder Coating Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2C-Wayne Johnson[3]

2. 10C-Jeremy Campbell[1]

3. 87J-Jace Park[6]

4. 6M-Blake Mallory[5]

5. 26M-Fred Mattox[4]

6. 1H-Hank Davis[2]

American Bank of Oklahoma A-Main (25 Laps)

1. 87J-Jace Park[2]

2. 2C-Wayne Johnson[3]

3. 10C-Jeremy Campbell[7]

4. 1-Sean McClelland[4]

5. 2W-Whit Gastineau[5]

6. 26M-Fred Mattox[10]

7. 90-Lance Norick[1]

8. 4-Tuesday Calderwood[13]

9. 6M-Blake Mallory[8]

10. 6T-Kaden Taylor[11]

11. 8M-Kade Morton[6]

12. 6-John Carney II[9]

13. 1H-Hank Davis[12]