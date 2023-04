Davis Wins MARA Feature at Lincoln Speedway

LINCOLN, Ill. (April 28, 2023) — Mitchell Davis won the Midwest Auto Racing Association feature Friday night at Lincoln Speedway. Daltyn England, Adam Taylor, Kyle Stark, and Greg Ross rounded out the top five.

Aaron Andruskevitch won the 305 sprint car feature.

Lincoln Speedway

Lincoln, Ilinois

Friday, April 28, 2023

Midwest Auto Racing Association

Qualifying

1. 10C-Mark McMahill, 14.029[7]

2. 36-Chris Baue, 14.114[10]

3. 5X-Adam Taylor, 14.171[11]

4. 6B-Mitchell Davis, 14.393[1]

5. 2-Kyle Stark, 14.478[2]

6. 55-Chuck Walker, 14.682[13]

7. 19E-Daltyn England, 14.695[17]

8. 77-Tim Siner, 14.831[6]

9. 7X-Korey Weyant, 14.832[16]

10. 51R-Greg Ross, 14.853[9]

11. 40-Jace Sparks, 14.992[4]

12. 42-Kevin Battefeld, 15.054[12]

13. 56-Charles Rufi, 15.233[14]

14. 53M-Miles Doherty, 15.576[18]

15. 29-Harrison Kleven, 15.850[5]

16. 71H-Michael Hermacinski, 16.550[19]

17. 17-James Boyd, 16.550[15]

18. 10A-Tommy Colburn, 16.550[3]

19. 7-Brian Peterson, 16.550[8]

AgVenture/Wehmeyer Seed AgVenture/Wehmeyer Seed Heat Race #1 (8 Laps)

1. 6B-Mitchell Davis[5]

2. 42-Kevin Battefeld[1]

3. 51R-Greg Ross[2]

4. 55-Chuck Walker[4]

5. 77-Tim Siner[3]

6. 10A-Tommy Colburn[7]

7. 53M-Miles Doherty[9]

8. 71H-Michael Hermacinski[8]

9. (DQ) 36-Chris Baue[6]

Simpson Race Products Simpson Race Products Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2-Kyle Stark[6]

2. 19E-Daltyn England[5]

3. 40-Jace Sparks[2]

4. 7-Brian Peterson[9]

5. 56-Charles Rufi[3]

6. 29-Harrison Kleven[1]

7. 17-James Boyd[10]

8. 10C-Mark McMahill[8]

9. 7X-Korey Weyant[4]

10. (DQ) 5X-Adam Taylor[7]

A-Main (25 Laps)

1. 6B-Mitchell Davis[6]

2. 19E-Daltyn England[3]

3. 5X-Adam Taylor[17]

4. 2-Kyle Stark[5]

5. 51R-Greg Ross[1]

6. 42-Kevin Battefeld[8]

7. 56-Charles Rufi[9]

8. 29-Harrison Kleven[11]

9. 10A-Tommy Colburn[12]

10. 53M-Miles Doherty[18]

11. 71H-Michael Hermacinski[19]

12. 7-Brian Peterson[10]

13. 36-Chris Baue[16]

14. 40-Jace Sparks[7]

15. 17-James Boyd[13]

DNS: 77-Tim Siner

DNS: 55-Chuck Walker

DNS: 10C-Mark McMahill

DNS: 7X-Korey Weyant

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 27-Kyle Barker[2]

2. 14-Evan Turner[4]

3. 00R-Patrick Ryan[5]

4. 22K-Kelli Harter[1]

5. 99-Jarrett Weyant[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 21-Aaron Andruskevitch[1]

2. 83-Carson Dillion[3]

3. B8-John Barnard[4]

4. 1T-Tyler Shoemaker[2]

A-Main (18 Laps)

1. 21-Aaron Andruskevitch[2]

2. 83-Carson Dillion[4]

3. 00R-Patrick Ryan[5]

4. B8-John Barnard[6]

5. 14-Evan Turner[3]

6. 99-Jarrett Weyant[9]

7. 22K-Kelli Harter[7]

8. 1T-Tyler Shoemaker[8]

9. 27-Kyle Barker[1]