Mosen Wins at Waikaraka Family Speedway

AUCKLAND, N.Z. (April 28, 2023) — Brad Mosen won the midget car feature Saturday night at Waikaraka Family Speedway. Trent Way, Jordan McDonnell, Jayden Worthington, and Tom Lumsden rounded out the top five.

Waikaraka Family Speedway

Auckland, New Zealand

Friday, April 28, 2023

Midget Cars

Feature:

1. 2nz-Brad Mosen

2. 9A-Trent Way

3. 34a-Jordan McDonnell

4. 63a-Jayden Worthington

5. 9c-Tom Lumsden

6. 73A-Jayedan Basalaj

7. 4A-Jack Low

8. 35A-Aaron Hodgson

9. 22A-James Earl

10. 11a-Nathan Howard

11. 24A-Morgan McHugh

DNF. 71a-Alex Insley.