Crabtree Wins at Skyline

STEWART, Ohio (May 13, 2023) — Kory Crabtree won the sprint car feature Saturday night at Skyline Speedway. Danny Smith, Wayne McPeek, Ryan Broughton, and Josh Davis rounded out the top five.

Skyline Speedway

Stewart, Ohio

Saturday, May 13, 2023

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying (2 Laps)

1. 4-Danny Smith, 11.772

2. 00H-Hunter Lynch, 11.781

3. 1MC-Wayne McPeek, 11.819

4. 11C-Kory Crabtree, 11.869

5. 22-Ryan Broughton, 11.949

6. 001-Greg Mitchell, 12.019

7. 4U-Josh Davis, 12.301

8. 7A-Dave Dickson, 12.426

9. 3H-Jay Helton, 12.539

10. 1B-Keith Baxter, 12.762

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22-Ryan Broughton[1]

2. 4U-Josh Davis[3]

3. 001-Greg Mitchell[2]

4. 59-Bryan Nuckles[7]

5. 1B-Keith Baxter[6]

6. 7A-Dave Dickson[4]

7. 3H-Jay Helton[5]

Dash #1 (6 Laps)

1. 11C-Kory Crabtree[1]

2. 1MC-Wayne McPeek[2]

3. 4-Danny Smith[4]

4. 00H-Hunter Lynch[3]

A-Main (25 Laps)

1. 11C-Kory Crabtree[1]

2. 4-Danny Smith[3]

3. 1MC-Wayne McPeek[2]

4. 22-Ryan Broughton[5]

5. 4U-Josh Davis[6]

6. 59-Bryan Nuckles[8]

7. 7A-Dave Dickson[10]

8. 1B-Keith Baxter[9]

9. 001-Greg Mitchell[7]

10. 00H-Hunter Lynch[4]

11. 3H-Jay Helton[11]