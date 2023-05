Schultz Wins Must See Racing Feature at Birch Run

BIRCH RUN, Mi. (May 26, 2023) — Charlie Schultz won the Must See Racing sprint car feature Friday night at Birch Run Raceway. Schultz moved up from fourth starting position for the victory over Jason Blonde, Jimmy McCune, Anthony McCune, and Dorman Snyder.

Cody Gallogly won the Must See Racing Lites feature.

American Speed US Nationals

Birch Run Raceweay

Birch Run, Michigan

Friday, May 26, 2023

Must See Racing Sprint Car Series

Qualifying

1. 42-Jason Blonde, 13.628[1]

2. 9S-Charlie Schultz, 13.687[9]

3. 88-Jimmy McCune, 13.823[6]

4. 08-Anthony McCune, 13.856[5]

5. 55-Tommy Nichols, 14.081[7]

6. 85-Rick Holley, 14.256[2]

7. 99-Dorman Snyder, 14.302[10]

A-Main (25 Laps)

1. 9S-Charlie Schultz[4]

2. 42-Jason Blonde[5]

3. 88-Jimmy McCune[3]

4. 08-Anthony McCune[2]

5. 99-Dorman Snyder[7]

6. 85-Rick Holley[6]

7. 81-Johnny Petrozelle[9]

8. 7-Bobby Komisarski[14]

9. 27-Cody Gallogly[12]

10. 17-Andrew Bogusz[11]

11. 36-JJ Henes[13]

12. 23-Charlie Baur[10]

13. 7L-Ryan Litt[8]

14. 51-Joshua Sexton[16]

15. 55-Tommy Nichols[1]

Must See Racing Lites

Qualifying

1. 27-Cody Gallogly, 13.056[4]

2. 36-JJ Henes, 13.306[5]

3. 40-Sawyer Stout, 13.455[9]

4. 51-Joshua Sexton, 13.716[8]

5. 17-Andrew Bogusz, 13.765[2]

6. 23-Charlie Baur, 14.126[1]

7. 14X-Matt Double, 15.228[3]

8. 21-Dale McQuillen, 15.686[6]

9. 32-Todd McQuillen, 15.721[7]

Heat Race #1

1. 32-Todd McQuillen[1]

2. 23-Charlie Baur[3]

3. 14X-Matt Double[4]

4. 21-Dale McQuillen[2]

Heat Race #2

1. 51-Joshua Sexton[1]

2. 27-Cody Gallogly[4]

3. 40-Sawyer Stout[2]

4. 36-JJ Henes[3]

5. 17-Andrew Bogusz[5]

A-Main

1. 27-Cody Gallogly[6]

2. 17-Andrew Bogusz[2]

3. 51-Joshua Sexton[3]

4. 32-Todd McQuillen[9]

5. 36-JJ Henes[5]

6. 23-Charlie Baur[1]

7. 14X-Matt Double[7]

8. 40-Sawyer Stout[4]

9. 21-Dale McQuillen[8]