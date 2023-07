Covington Wins the Steve King Memorial

DODGE CITY, Ks. (July 8, 2023) — Matt Covington won ASCS National Tour portion of the Steve King Memorial Saturday at Dodge City Raceway Park. Jason Martin, Jordon Mallett, Landon Britt, and Christopher Townsend rounded out the top five.

The Rocky Mountain Midget Racing Association were rained out after their two heat races.

Steve King Memorial

Dodge City Raceway Park

Dodge City, Kansas

Saturday, July 8, 2023

The Drivers Project Qualifying Flight A

1. 14-Jordon Mallett, 14.215[4]

2. 3-Howard Moore, 14.383[7]

3. 10-Landon Britt, 14.425[1]

4. 45X-Kyler Johnson, 14.568[3]

5. 55B-Brandon Anderson, 14.747[5]

6. 6-Christopher Townsend, 14.828[6]

7. 72-Ray Seemann, 15.034[2]

The Drivers Project Qualifying Flight B

1. 2C-Wayne Johnson, 14.215[2]

2. 95-Matt Covington, 14.429[7]

3. 2J-Zach Blurton, 14.521[6]

4. 88-Jordan Knight, 14.586[4]

5. 88J-Jeremy Huish, 14.721[5]

6. 6T-Kaden Taylor, 14.729[3]

7. 10T-Tyler Knight, 15.162[1]

The Drivers Project Qualifying Flight C

1. 36-Jason Martin, 14.104[4]

2. 1X-Jake Bubak, 14.347[7]

3. 2-Whit Gastineau, 14.388[6]

4. 10C-Jeremy Campbell, 14.577[1]

5. 7C-Chris Morgan, 14.851[3]

6. 938-Bradley Fezard, 14.900[2]

7. 91-Michael Day, 15.056[5]

AR Dyno Specialty Heat Race #1 (8 Laps)

1. 45X-Kyler Johnson[1]

2. 10-Landon Britt[2]

3. 14-Jordon Mallett[4]

4. 3-Howard Moore[3]

5. 6-Christopher Townsend[6]

6. 55B-Brandon Anderson[5]

7. 72-Ray Seemann[7]

AR Dyno Specialty Heat Race #2 (8 Laps)

1. 88-Jordan Knight[1]

2. 2J-Zach Blurton[2]

3. 95-Matt Covington[3]

4. 2C-Wayne Johnson[4]

5. 88J-Jeremy Huish[5]

6. 6T-Kaden Taylor[6]

7. 10T-Tyler Knight[7]

AR Dyno Specialty Heat Race #3 (8 Laps)

1. 10C-Jeremy Campbell[1]

2. 1X-Jake Bubak[3]

3. 2-Whit Gastineau[2]

4. 36-Jason Martin[4]

5. 7C-Chris Morgan[5]

6. 938-Bradley Fezard[6]

7. 91-Michael Day[7]

RacinDirt A-Main (30 Laps)

1. 95-Matt Covington[5]

2. 36-Jason Martin[2]

3. 14-Jordon Mallett[4]

4. 10-Landon Britt[6]

5. 6-Christopher Townsend[13]

6. 45X-Kyler Johnson[8]

7. 3-Howard Moore[11]

8. 10C-Jeremy Campbell[9]

9. 2-Whit Gastineau[12]

10. 55B-Brandon Anderson[18]

11. 2J-Zach Blurton[7]

12. 7C-Chris Morgan[15]

13. 88J-Jeremy Huish[14]

14. 88-Jordan Knight[10]

15. 938-Bradley Fezard[17]

16. 1X-Jake Bubak[3]

17. 2C-Wayne Johnson[1]

18. 91-Michael Day[20]

19. 10T-Tyler Knight[21]

20. 72-Ray Seemann[19]

21. 6T-Kaden Taylor[16]

Rocky Mountain Midget Racing Association

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 71-Kyler Johnson[2]

2. 7X-Shannon McQueen[5]

3. 4T-Anthony Valim[1]

4. 27B-Keith Rauch[3]

5. 91-Lance Bennett[4]

6. 43-Ryan Oerter[6]

7. 7-Troy Simpson[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22T-Don Droud Jr[1]

2. 7D-Michelle Decker[2]

3. 76-Mark Hamilton[3]

4. 52J-Corey Joyner[5]

5. 2J-Zach Blurton[4]

6. 6-Collin Rinehart[7]

7. 10-Blaze Bennett[6]