BMARA Feature Rained Out at Angell Park

SUN PRIRIE, WI (August 13, 2023) — The Badger Midget Auto Racing Association event scheduled for Sunday at Angell Park Speedway was rained out after completing all events other than the feature.

Earlier in the program Matt Recheck flipped and had to be transported to a local area hospital.

Badger Midget Auto Racing Association

Angell Park Speedway

Sun Prairie, Wisconsin

Sunday, August 13, 2023

FiveOne Motorsports Fast Time Schoenfeld Qualifying (25 Laps)

1. 55-Todd Kluever, 14.740[9]

2. 20D-Derek Doerr, 14.798[28]

3. 5X-Adam Taylor, 14.816[1]

4. 41-Parker Jones, 14.876[2]

5. 3W-Brandon Waelti, 14.893[33]

6. 57-Jack Routson, 14.969[21]

7. 2-Kyle Stark, 14.995[19]

8. 24-Aaron Muhle, 15.020[17]

9. 38-Matt Rechek, 15.035[10]

10. 10A-Tommy Colburn, 15.102[3]

11. 57M-Mark McMahill, 15.158[30]

12. 6B-Andy Baugh, 15.160[15]

13. 51-Zach Boden, 15.170[35]

14. 7-Brian Peterson, 15.385[11]

15. 15C-RJ Corson, 15.411[27]

16. 20-Cody Weisensel, 15.418[16]

17. 21K-Kurt Mayhew, 15.484[22]

18. 9S-Mike Stroik, 15.508[23]

19. 53M-Miles Doherty, 15.547[31]

20. 3-Bill Balog, 15.566[26]

21. 5K-Kevin Douglas, 15.612[12]

22. 10-Denny Smith, 15.806[18]

23. 19E-Daltyn England, 15.842[5]

24. 40JR-Dave Collins Jr, 15.854[13]

25. 45-Trey Weishoff, 15.898[34]

26. 98-Jordan Nelson, 15.953[4]

27. 29-Harrison Kleven, 16.124[14]

28. 1W-Robby Wirth, 16.194[25]

29. 17-Nicholas Klein, 16.240[7]

30. 6-Jeremy Douglas, 16.265[29]

31. 59-Kyle Koch, 16.371[6]

DNS: 53-Aaron Schuck

DNS: 56-Charles Rufi

DNS: 95B-Colton Anderson

DNS: 57A-Daniel Robinson

Madison Extinguisher Service Non Qualifier #(8 Laps)

1. 57A-Daniel Robinson[10]

2. 59-Kyle Koch[1]

3. 98-Jordan Nelson[6]

4. 95B-Colton Anderson[9]

5. 45-Trey Weishoff[7]

6. 1W-Robby Wirth[4]

7. 17-Nicholas Klein[3]

8. 29-Harrison Kleven[5]

9. 6-Jeremy Douglas[2]

DNS: 53-Aaron Schuck

Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5X-Adam Taylor[8]

2. 38-Matt Rechek[6]

3. 57-Jack Routson[7]

4. 6B-Andy Baugh[5]

5. 5K-Kevin Douglas[2]

6. 9S-Mike Stroik[3]

7. 40JR-Dave Collins Jr[1]

8. 15C-RJ Corson[4]

Simpson Race Products VMS Rod Ends Heat Race #2 (8 Laps)

1. 19E-Daltyn England[1]

2. 20D-Derek Doerr[8]

3. 3W-Brandon Waelti[7]

4. 3-Bill Balog[2]

5. 24-Aaron Muhle[6]

6. 7-Brian Peterson[4]

7. 57M-Mark McMahill[5]

8. 21K-Kurt Mayhew[3]

Behlings Heat Race #3 (8 Laps)

1. 51-Zach Boden[4]

2. 41-Parker Jones[7]

3. 55-Todd Kluever[8]

4. 53M-Miles Doherty[2]

5. 20-Cody Weisensel[3]

6. 2-Kyle Stark[6]

7. 10A-Tommy Colburn[5]

8. 10-Denny Smith[1]

High Performance Lubricants B – Feature (12 Laps)

1. 2-Kyle Stark[1]

2. 57A-Daniel Robinson[10]

3. 57M-Mark McMahill[5]

4. 7-Brian Peterson[2]

5. 9S-Mike Stroik[3]

6. 45-Trey Weishoff[14]

7. 40JR-Dave Collins Jr[6]

8. 21K-Kurt Mayhew[8]

9. 15C-RJ Corson[9]

10. 1W-Robby Wirth[15]

11. 59-Kyle Koch[11]

12. 17-Nicholas Klein[16]

13. 10-Denny Smith[7]

14. 29-Harrison Kleven[17]

15. 10A-Tommy Colburn[4]

16. 98-Jordan Nelson[12]

DNS: 95B-Colton Anderson

DNS: 6-Jeremy Douglas

DNS: 53-Aaron Schuck