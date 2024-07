Grant Wins USAC National Midget Car Series Event at Jefferson County

FAIRBURY, NE (July 12, 2024) — Justin Grant won the third route of Mid-America Midget Week with the USAC NOS Energy Drink National Midget Car Series Friday night at Jefferson County Speedway. Grant passed Zach Gigal on lap 19 for the lead and drove to victory over Cannon McIntosh, Logan Seavey, Ryan Timms, and Jade Avedisian from 20th starting position to round out the top five.

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: July 12, 2024 – Jefferson County Speedway – Fairbury, Nebraska – 1/5-Mile Dirt Oval – Riverside Chevrolet Midwest Midget Championship Presented by Westin Packaged Meats & Schmidt’s Sanitation / USAC Mid-America Midget Week

HONEST ABE ROOFING QUALIFYING: 1. Kyle Jones, 27x, Joyner-10.899; 2. Logan Seavey, 57, Abacus-10.939; 3. Kale Drake, 97K, Kunz/Curb-Agajanian-10.956; 4. Cannon McIntosh, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-10.956; 5. Zach Wigal, 89, CBI-10.956; 6. Justin Grant, 2, RMS-10.968; 7. Daison Pursley, 86, CBI-10.984; 8. Jacob Denney, 25, Malloy-11.027; 9. Gavin Miller, 97, Kunz/Curb-Agajanian-11.052; 10. Ricky Lewis, 54, 4 Kings-11.057; 11. Ryan Timms, 67, Kunz/Curb-Agajanian-11.059; 12. Thomas Meseraull, 7x, Engler-11.100; 13. Trey Zorn, 00, Chandler-11.126; 14. Jerry Coons Jr., 85, Central-11.129; 15. Jake Andreotti, 14, 4 Kings-11.161; 16. Mitchell Davis, 56, O’Dell-11.163; 17. Zach Daum, 5d, RAMCO/Daum-11.165; 18. Daniel Whitley, 60x, LeVecque-11.200; 19. Lance Bennett, 91, Mason-11.207; 20. Jade Avedisian, 71, Kunz/Curb-Agajanian-11.212; 21. Don Droud Jr., 22T, Burch-11.225; 22. Brian Schwabauer, 9B, Murphy-11.560; 23. John Klabunde, 77, Klabunde-11.681; 24. Curtis Spicer, 4s, Spicer-11.795; 25. Zack Merritt, 43, Oerter-12.131; 26. Shaun Shapel, 84s, Shapel-13.884.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (10 laps, top-6 transfer to the feature) 1. Daison Pursley, 2. Trey Zorn, 3. Kyle Jones, 4. Cannon McIntosh, 5. Ricky Lewis, 6. Mitchell Davis, 7. Brian Schwabauer, 8. Lance Bennett, 9. Zack Merritt. 1:54.684

ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps, top-6 transfer to the feature) 1. Ryan Timms, 2. Jacob Denney, 3. Logan Seavey, 4. Jade Avedisian, 5. Zach Wigal, 6. Zach Daum, 7. Jerry Coons Jr., 8. John Klabunde, 9. Shaun Shapel. NT

T.J. FORGED / CAR IQ THIRD HEAT: (10 laps, top-6 transfer to the feature) 1. Jake Andreotti, 2. Daniel Whitley, 3. Gavin Miller, 4. Thomas Meseraull, 5. Justin Grant, 6. Kale Drake, 7. Don Droud Jr., 8. Curtis Spicer. 1:55.134

ELLIOTT’S CUSTOM TRAILERS & CARTS SEMI: (8 laps, top-6 transfer to the feature) 1. Jerry Coons Jr., 2. Don Droud Jr., 3. Lance Bennett, 4. Brian Schwabauer, 5. Zack Merritt, 6. Curtis Spicer, 7. John Klabunde, 8. Shaun Shapel. 1:30.403 (New Track Record).

FEATURE: (30 laps, starting positions in parentheses) 1. Justin Grant (1), 2. Cannon McIntosh (3), 3. Logan Seavey (5), 4. Ryan Timms (8), 5. Jade Avedisian (20), 6. Gavin Miller (11), 7. Kale Drake (4), 8. Jake Andreotti (9), 9. Mitchell Davis (16), 10. Zach Daum (17), 11. Jacob Denney (10), 12. Zach Wigal (2), 13. Jerry Coons Jr. (15), 14. Thomas Meseraull (13), 15. Kyle Jones (6), 16. Don Droud Jr. (21), 17. Daison Pursley (7), 18. Brian Schwabauer (22), 19. Ricky Lewis (12), 20. Lance Bennett (19), 21. Trey Zorn (14), 22. Zack Merritt (24), 23. Curtis Spicer (23), 24. Daniel Whitley (18). NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-18 Zach Wigal, Laps 19-30 Justin Grant.

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Daison Pursley-784, 2-Cannon McIntosh-716, 3-Ryan Timms-674, 4-Logan Seavey-647, 5-Zach Daum-642, 6-Justin Grant-618, 7-Jacob Denney-601, 8-Gavin Miller-597, 9-Kale Drake-543, 10-Zach Wigal-501.

USAC NATIONAL PROSOURCE PASSING MASTER POINTS: 1-Daison Pursley-123, 2-Logan Seavey-112, 3-Robert Ballou-111, 4-C.J. Leary-96, 5-Justin Grant-93, 6-Joey Amantea-89, 7-Kyle Cummins-86, 8-Chase Stockon-70, 9-Carson Garrett-63, 10-Brady Bacon-62.

NEXT USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: July 13, 2024 – Jefferson County Speedway – Fairbury, Nebraska – 1/5-Mile Dirt Oval – Riverside Chevrolet Midwest Midget Championship Presented by Westin Packaged Meats & Schmidt’s Sanitation / USAC Mid-America Midget Week

CONTINGENCY AWARD WINNERS:

Dirt Draft Hot Laps Fastest Driver: Jerry Coons Jr. (11.113)

Honest Abe Roofing Fast Qualifier: Kyle Jones (10.899)

Simpson Race Products First Heat Winner: Daison Pursley

Rod End Supply Second Heat Winner: Ryan Timms

T.J. Forged / Car IQ Third Heat Winner: Jake Andreotti

Elliott’s Custom Trailers & Carts Semi Winner: Jerry Coons Jr.

Hard Charger: Jade Avedisian (20th to 5th)

Inferno Armor Fire Move of the Night: Jade Avedisian