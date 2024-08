Stambaugh and Ruhlman Win at Tri-City

AUBURN, MI (August 2, 2024) — Max Stambaugh and Brian Ruhlman were victorious with the Great Lakes Super Sprints and Great Lakes Traditional Sprints respectively Friday at Tri-City Motor Speedway.

Stambaugh started on the front row and led every lap in route to his sixth victory of the 2024 season. Mike Keegan, Ryan Ruhl, Kelsey Ivy, and Dustin Daggett rounded out the top five.

Ruhlman also won from the outside front row position, holding off 12th starting Blake Lamb for the GLTS feature win. Max Frank, Steve Irwin, and Joe Irwin followed Ruhlman over the finish line.

GLSS returns to action Saturday at Eldora Speedway in Rossburg, Ohio during family fun night while while the next GLTS event is Saturday, August 10th at Waynesfield Raceway Park in Waynesfield, Ohio.

Great Lakes Super Sprints

Qualifying Flight A

1. 20I-Kelsey Ivy, 11.807[1]

2. 10BR-Jason Blonde, 11.919[8]

3. 11M-Hayden Miller, 11.970[3]

4. 17-Jared Horstman, 12.032[4]

5. 70-Eli Lakin, 12.132[2]

6. 27-Brad Lamberson, 12.205[6]

7. 38-Max Frank, 12.846[7]

8. 45-Colton Stepke, 13.211[9]

9. 27K-Zac Broughman, 13.276[5]

Qualifying Flight B

1. 12-Corbin Gurley, 11.994[6]

2. 16-Ryan Ruhl, 12.146[1]

3. 85-Dustin Daggett, 12.238[4]

4. 01-Chase Ridenour, 12.275[3]

5. 7C-Phil Gressman, 12.341[2]

6. AU26-Todd Moule, 12.441[8]

7. 10S-Jay Steinebach, 13.041[5]

8. 84-Kyle Poortenga, 13.122[7]

Qualifying Flight C

1. X-Mike Keegan, 12.471[2]

2. 23-Devon Dobie, 12.498[3]

3. 71H-Max Stambaugh, 12.701[5]

4. 10SR-Keith Sheffer Jr, 13.079[7]

5. 49T-Gregg Dalman, 13.113[1]

6. 3A-Mike Astrauskas, 13.234[8]

7. 67-Kevin Martens, 13.606[4]

8. 88N-Frank Neill, 14.280[6]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17-Jared Horstman[3]

2. 20I-Kelsey Ivy[4]

3. 70-Eli Lakin[5]

4. 27-Brad Lamberson[6]

5. 10BR-Jason Blonde[1]

6. 11M-Hayden Miller[2]

7. 38-Max Frank[7]

8. 27K-Zac Broughman[9]

9. 45-Colton Stepke[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[2]

2. 16-Ryan Ruhl[1]

3. 01-Chase Ridenour[3]

4. 7C-Phil Gressman[5]

5. 10S-Jay Steinebach[7]

6. AU26-Todd Moule[6]

7. 84-Kyle Poortenga[8]

8. 12-Corbin Gurley[4]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[2]

2. 23-Devon Dobie[1]

3. 49T-Gregg Dalman[5]

4. 10SR-Keith Sheffer Jr[3]

5. X-Mike Keegan[4]

6. 88N-Frank Neill[8]

7. 3A-Mike Astrauskas[6]

8. 67-Kevin Martens[7]

B-Main (12 Laps)

1. AU26-Todd Moule[2]

2. 11M-Hayden Miller[1]

3. 38-Max Frank[4]

4. 12-Corbin Gurley[8]

5. 88N-Frank Neill[3]

6. 84-Kyle Poortenga[5]

7. 67-Kevin Martens[9]

8. 3A-Mike Astrauskas[6]

9. 45-Colton Stepke[10]

DNS: 27K-Zac Broughman

A-Main (25 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[2]

2. X-Mike Keegan[3]

3. 16-Ryan Ruhl[4]

4. 20I-Kelsey Ivy[1]

5. 85-Dustin Daggett[5]

6. 17-Jared Horstman[6]

7. 49T-Gregg Dalman[10]

8. 01-Chase Ridenour[9]

9. 7C-Phil Gressman[12]

10. 23-Devon Dobie[7]

11. 27-Brad Lamberson[11]

12. 10SR-Keith Sheffer Jr[13]

13. 11M-Hayden Miller[17]

14. 10BR-Jason Blonde[14]

15. 70-Eli Lakin[8]

16. AU26-Todd Moule[16]

17. 10S-Jay Steinebach[15]

18. 12-Corbin Gurley[19]

19. 38-Max Frank[18]

20. 88N-Frank Neill[20]

Great Lakes Traditional Sprints

Qualifying (99 Laps)

1. 11-Trey Osborne, 13.041[15]

2. 0-Steve Irwin, 13.233[3]

3. 25-Max Frank, 13.282[8]

4. 86-Keith Sheffer Jr, 13.552[5]

5. 5X-Trent Musk, 13.560[4]

6. 49-Brian Ruhlman, 13.628[17]

7. 3A-Mike Astrauskas, 13.697[6]

8. 18S-Aidan Salisbury, 13.743[10]

9. 73-Zach Lamb, 13.783[14]

10. 00-Joe Irwin, 13.950[7]

11. 5M-Mike Moore, 14.036[9]

12. 10S-Jay Steinebach, 14.260[12]

13. 33-Jason Ferguson, 14.527[13]

14. 22-Tom Lowe, 14.873[16]

15. 10G-Kent Gardner, 15.069[11]

16. 23-Tank Brakenberry, 15.444[2]

17. 56-Mark Irwin, 15.463[1]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 11-Trey Osborne[4]

2. 86-Keith Sheffer Jr[3]

3. 00-Joe Irwin[1]

4. 33-Jason Ferguson[5]

5. 3A-Mike Astrauskas[2]

DNS: 23-Tank Brakenberry

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 18S-Aidan Salisbury[2]

2. 0-Steve Irwin[4]

3. 22-Tom Lowe[5]

4. 5M-Mike Moore[1]

5. 5X-Trent Musk[3]

6. 56-Mark Irwin[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 10S-Jay Steinebach[1]

2. 49-Brian Ruhlman[3]

3. 25-Max Frank[4]

4. 73-Zach Lamb[2]

5. 10G-Kent Gardner[5]

A-Main (25 Laps)

1. 49-Brian Ruhlman[2]

2. 73-Zach Lamb[12]

3. 25-Max Frank[9]

4. 0-Steve Irwin[6]

5. 00-Joe Irwin[7]

6. 86-Keith Sheffer Jr[3]

7. 10S-Jay Steinebach[4]

8. 56-Mark Irwin[17]

9. 22-Tom Lowe[8]

10. 5X-Trent Musk[14]

11. 5M-Mike Moore[11]

12. 33-Jason Ferguson[10]

13. 11-Trey Osborne[5]

14. 18S-Aidan Salisbury[1]

15. 3A-Mike Astrauskas[13]

16. 10G-Kent Gardner[15]

17. 23-Tank Brakenberry[16]