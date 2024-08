Joe B Miller and Daniel Robinson Wins Corn Festival Features at Angell Park

SUN PRAIRIE, WI (August 18, 2024) — Joe B Miller and Daniel Robinson were victorious Sunday night during Corn Festival an Angell Park Speedway with the Bumper to Bumper Interstate Racing Association and the Badger Midget Auto Racing Association.

Miller, from Millersville, Missouri, drove forward using the top of the race track after an open red flag late in the 30-lap feature, passing Greg Wilson and Jake Neuman to go from third to first, and pulled away for his second sprint car feature win of the 2024 season. Neuman, Wilson, Jordan Goldesberry, and Kyle Schuett rounded out the top five.

Benton, Illinois Robinson claimed his second consecutive feature win in a row with BMARA at Angell Park after a late race challenge from Parker Jones. Derek Doerr, Brandon Waelti, and Cody Weisensel rounded out the top five.

Corn Festival

Angell Park Speedway

Sun Prairie, Wisconsin

Sunday, August 18, 2024

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Qualifying

1. 65-Jordan Goldesberry, 13.119[8]

2. 9K-Kyle Schuett, 13.123[7]

3. 85J-Logan Julien, 13.175[1]

4. 10W-Mike Reinke, 13.237[25]

5. 3N-Jake Neuman, 13.243[26]

6. 25T-Travis Arenz, 13.288[6]

7. 51B-Joe B Miller, 13.289[27]

8. 79-Blake Nimee, 13.301[19]

9. 2W-Scott Neitzel, 13.322[2]

10. 16C-Tylar Rankin, 13.324[16]

11. 25-Danny Schlafer, 13.344[4]

12. W20-Greg Wilson, 13.345[10]

13. 79M-Max Guilford, 13.380[20]

14. 73-Scotty Thiel, 13.396[18]

15. 22-Riley Goodno, 13.408[12]

16. 96-Jake Blackhurst, 13.449[17]

17. 68-Dave Uttech, 13.682[21]

18. 87A-Austin Hartmann, 13.762[24]

19. 14AJ-Ryan Zielski, 13.767[11]

20. 4K-Kris Spitz, 13.817[15]

21. 09-Clayton Rossmann, 13.850[22]

22. 4-Alex Pokorski, 13.858[23]

23. 5-Zackary Sokol, 13.867[9]

24. 88-Christopher Flick, 14.019[14]

25. 8-Chase McDermand, 14.037[13]

26. 43-Jereme Schroeder, 14.343[5]

27. 29JR-Ralph Johnson, 15.687[3]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10W-Mike Reinke[3]

2. 16C-Tylar Rankin[1]

3. 51B-Joe B Miller[2]

4. 79M-Max Guilford[5]

5. 65-Jordan Goldesberry[4]

6. 14AJ-Ryan Zielski[7]

7. 8-Chase McDermand[9]

8. 96-Jake Blackhurst[6]

9. 4-Alex Pokorski[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 25-Danny Schlafer[1]

2. 79-Blake Nimee[2]

3. 3N-Jake Neuman[3]

4. 9K-Kyle Schuett[4]

5. 73-Scotty Thiel[5]

6. 4K-Kris Spitz[7]

7. 5-Zackary Sokol[8]

8. 43-Jereme Schroeder[9]

9. 68-Dave Uttech[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. W20-Greg Wilson[1]

2. 25T-Travis Arenz[3]

3. 2W-Scott Neitzel[2]

4. 85J-Logan Julien[4]

5. 22-Riley Goodno[5]

6. 87A-Austin Hartmann[6]

7. 88-Christopher Flick[7]

8. 09-Clayton Rossmann[8]

9. 29JR-Ralph Johnson[9]

Dash #1 (4 Laps)

1. 79-Blake Nimee[1]

2. W20-Greg Wilson[2]

3. 65-Jordan Goldesberry[4]

4. 85J-Logan Julien[3]

5. 25T-Travis Arenz[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[2]

2. 9K-Kyle Schuett[1]

3. 51B-Joe B Miller[3]

4. 25-Danny Schlafer[4]

5. 10W-Mike Reinke[5]

B-Main (10 Laps)

1. 96-Jake Blackhurst[1]

2. 5-Zackary Sokol[3]

3. 8-Chase McDermand[5]

4. 68-Dave Uttech[2]

5. 88-Christopher Flick[4]

6. 4-Alex Pokorski[8]

7. 09-Clayton Rossmann[6]

8. 43-Jereme Schroeder[7]

9. 29JR-Ralph Johnson[9]

A-Main (30 Laps)

1. 51B-Joe B Miller[6]

2. 3N-Jake Neuman[2]

3. W20-Greg Wilson[3]

4. 65-Jordan Goldesberry[5]

5. 9K-Kyle Schuett[4]

6. 25-Danny Schlafer[8]

7. 85J-Logan Julien[7]

8. 25T-Travis Arenz[9]

9. 22-Riley Goodno[15]

10. 96-Jake Blackhurst[19]

11. 73-Scotty Thiel[14]

12. 2W-Scott Neitzel[11]

13. 16C-Tylar Rankin[12]

14. 87A-Austin Hartmann[16]

15. 79M-Max Guilford[13]

16. 10W-Mike Reinke[10]

17. 5-Zackary Sokol[20]

18. 4-Alex Pokorski[24]

19. 4K-Kris Spitz[18]

20. 88-Christopher Flick[23]

21. 79-Blake Nimee[1]

22. 14AJ-Ryan Zielski[17]

23. 8-Chase McDermand[21]

24. 68-Dave Uttech[22]

Badger Midget Auto Racing Association

FiveOne Motorsports Fast Time Schoenfeld Qualifying (100 Laps)

1. 41-Parker Jones, 16.071[21]

2. 20D-Derek Doerr, 16.209[3]

3. 73W-Luke Wackerlin, 16.329[27]

4. 2-Kyle Stark, 16.466[23]

5. 3W-Brandon Waelti, 16.516[1]

6. 57A-Daniel Robinson, 16.609[16]

7. 55-Todd Kluever, 16.634[24]

8. 44-Lamont Critchett, 16.661[7]

9. 51C-Brok Clifcorn, 16.736[8]

10. 20-Cody Weisensel, 16.743[17]

11. 17-Nick Kilian, 16.749[15]

12. 53M-Adam Taylor, 16.761[26]

13. 59-Kyle Koch, 16.787[20]

14. 45-Trey Weishoff, 16.891[13]

15. 40JR-Dave Collins Jr, 16.908[19]

16. 38-Matt Rechek, 16.940[5]

17. 68-Eric Blumer, 16.975[2]

18. 1W-Robby Wirth, 17.051[4]

19. 7F-Aaron Fiscus, 17.061[10]

20. 24M-Aaron Muhle, 17.087[9]

21. 51-Zach Boden, 17.093[11]

22. 51A-Charles Rufi, 17.115[14]

23. 6-Jeremy Douglas, 17.118[18]

24. 8-Jake Goeglein, 17.173[6]

25. 67U-Mike Unger, 17.198[22]

26. 5K-Kevin Douglas, 17.199[12]

27. 29-Harrison Kleven, 17.425[25]

28. 28-Jim Fuerst, 17.542[29]

29. 5-Bryon Walters, 29.999[28]

Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)

1. 73W-Luke Wackerlin[8]

2. 57A-Daniel Robinson[7]

3. 51C-Brok Clifcorn[6]

4. 8-Jake Goeglein[1]

5. 29-Harrison Kleven[9]

6. 1W-Robby Wirth[3]

7. 40JR-Dave Collins Jr[4]

DNS: 51-Zach Boden

DNS: 53M-Adam Taylor

Madison Extinguisher Service Heat Race #2 (8 Laps)

1. 20D-Derek Doerr[8]

2. 24M-Aaron Muhle[2]

3. 3W-Brandon Waelti[7]

4. 45-Trey Weishoff[4]

5. 17-Nick Kilian[5]

6. 68-Eric Blumer[3]

7. 6-Jeremy Douglas[1]

8. 5K-Kevin Douglas[9]

9. 44-Lamont Critchett[6]

DNS: 5-Bryon Walters

Behlings Race Products Heat Race #3 (8 Laps)

1. 51A-Charles Rufi[1]

2. 2-Kyle Stark[7]

3. 41-Parker Jones[8]

4. 20-Cody Weisensel[5]

5. 55-Todd Kluever[6]

6. 38-Matt Rechek[3]

7. 7F-Aaron Fiscus[2]

8. 67U-Mike Unger[9]

9. 28-Jim Fuerst[10]

10. 59-Kyle Koch[4]

High Performance Lubricants B – Feature (10 Laps)

1. 38-Matt Rechek[1]

2. 7F-Aaron Fiscus[4]

3. 44-Lamont Critchett[10]

4. 40JR-Dave Collins Jr[6]

5. 1W-Robby Wirth[3]

6. 67U-Mike Unger[7]

7. 5K-Kevin Douglas[8]

8. 28-Jim Fuerst[9]

9. 6-Jeremy Douglas[5]

10. 59-Kyle Koch[11]

11. 68-Eric Blumer[2]

DNS: 5-Bryon Walters

DNS: 53M-Adam Taylor

DNS: 51-Zach Boden

Advanced Fastening Supply A – Feature (25 Laps)

1. 57A-Daniel Robinson[1]

2. 41-Parker Jones[6]

3. 20D-Derek Doerr[5]

4. 3W-Brandon Waelti[2]

5. 20-Cody Weisensel[9]

6. 24M-Aaron Muhle[12]

7. 51A-Charles Rufi[13]

8. 7F-Aaron Fiscus[17]

9. 51C-Brok Clifcorn[8]

10. 17-Nick Kilian[10]

11. 67U-Mike Unger[21]

12. 8-Jake Goeglein[14]

13. 29-Harrison Kleven[15]

14. 40JR-Dave Collins Jr[19]

15. 1W-Robby Wirth[20]

16. 5K-Kevin Douglas[22]

17. 44-Lamont Critchett[18]

18. 73W-Luke Wackerlin[4]

19. 38-Matt Rechek[16]

20. 55-Todd Kluever[7]

21. 2-Kyle Stark[3]

22. 45-Trey Weishoff[11]