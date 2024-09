Dobmeier Wins at River Cities Speedway

GRAND FORKS, N.D. (September 20, 2024) — Mark Dobmeier won the Northern Outlaw Sprint Association feature Friday at River Cities Speedway. Dobmeier took the lead from Zach Ohmdahl on the opening lap and led the remaining 25-lap distance. Andy Pake, Jade Hastings, Jack Croaker, and Brendan Mullen from 14th starting position rounded out the top five.

Chris Lewis won the Western Renegade Sprint Car Series non-wing sprint car feature while Dusty Ballenger was victorious in the Red River Sprint Car Series main event.

River Cities Speedway

Grand Forks, North Dakota

Friday, September 20, 2024

Northern Outlaw Sprint Association

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 0-Nick Omdahl[1]

2. 8-Jack Croaker[2]

3. G5-Gage Pulkrabek[6]

4. 64-Andy Pake[10]

5. 41T-Travis Strandell[4]

6. 10-Alex Truscinski[8]

7. 50-Brad Flaten[5]

8. 19B-Dustin Burke[9]

9. 52-Adam Sobolik[3]

10. 99-Jordan Graham[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 8H-Jade Hastings[1]

2. 13JT-Mark Dobmeier[4]

3. 17-Zach Omdahl[2]

4. 26-Blake Egeland[5]

5. 4-Colton Young[3]

6. 17B-Ryan Bickett[10]

7. 11M-Brendan Mullen[6]

8. 31-Shane Roemeling[9]

9. 14-Tom Egeland[7]

10. 22-Tanner Wisk[8]

A-Main (25 Laps)

1. 13JT-Mark Dobmeier[3]

2. 64-Andy Pake[7]

3. 8H-Jade Hastings[5]

4. 8-Jack Croaker[4]

5. 11M-Brendan Mullen[14]

6. 0-Nick Omdahl[6]

7. 14-Tom Egeland[17]

8. 4-Colton Young[10]

9. 10-Alex Truscinski[11]

10. 99-Jordan Graham[20]

11. G5-Gage Pulkrabek[2]

12. 31-Shane Roemeling[16]

13. 17-Zach Omdahl[1]

14. 50-Brad Flaten[13]

15. 19B-Dustin Burke[15]

16. 22-Tanner Wisk[18]

17. 26-Blake Egeland[8]

18. 17B-Ryan Bickett[12]

19. 52-Adam Sobolik[19]

20. 41T-Travis Strandell[9]

Western Renegade Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5H-Nick Shirek[1]

2. 96-Jeremy Lizakowski[4]

3. 5J-Chris Lewis[7]

4. 46H-Ken Hron[2]

5. 25-Eric Guyot[3]

6. 15B-Doug Mccambridge[6]

7. 17-Mariah LaPatka[5]

8. 49-Steven Young[8]

DNS: 18-Paul Tharalson

A-Main (20 Laps)

1. 5J-Chris Lewis[3]

2. 5H-Nick Shirek[1]

3. 25-Eric Guyot[5]

4. 15B-Doug Mccambridge[6]

5. 17-Mariah LaPatka[7]

6. 49-Steven Young[8]

7. 96-Jeremy Lizakowski[4]

8. 46H-Ken Hron[2]

DNS: 18-Paul Tharalson

Red River Sprint Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. X-Dylan Waxdahl[2]

2. 9-Dominic Dobesh[4]

3. 31-Koby Werkmeister[3]

4. 97-Jackson Weber[1]

5. 72K-Kate Taves[5]

6. 20T-Travis Christensen[6]

7. 25-Justin Lundeen[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 45-Monty Ferriera[2]

2. 17-Lee Goos Jr[1]

3. 2D-Dusty Ballenger[3]

4. 69R-Brandon Rekow[4]

5. 34DD-Brady Donnohue[5]

6. 69-Tom Cummings[6]

A-Main (20 Laps)

1. 2D-Dusty Ballenger[1]

2. 31-Koby Werkmeister[7]

3. X-Dylan Waxdahl[5]

4. 17-Lee Goos Jr[8]

5. 69R-Brandon Rekow[4]

6. 34DD-Brady Donnohue[10]

7. 45-Monty Ferriera[6]

8. 9-Dominic Dobesh[2]

9. 72K-Kate Taves[9]

10. 25-Justin Lundeen[13]

11. 97-Jackson Weber[3]

12. 69-Tom Cummings[12]

13. 20T-Travis Christensen[11]