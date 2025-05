Kaleb Montgomery steers to Santa Maria USAC/CRA win

From Lance Jennings

Nipomo, California (May 3,2025)- Kaleb Montgomery passed Tommy Malcom on the 28th circuit of the 30 lap USAC/CRA feature at Santa Maria Speedway Saturday night. Montgomery was followed by Malcolm, A.J. Bender, Cody Williams and R.J. Johnson.

Kaleb Montgomery (5), 2. Tommy Malcolm (1), 3. A.J. Bender (3), 4. Cody Williams (7), 5. R.J. Johnson

AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: May 3, 2025 – Santa Maria Speedway – Nipomo, California

WOODLAND AUTO DISPLAY / WC FRIEND COMPANY ACCESS SYSTEMS QUALIFICATIONS: 1. R.J. Johnson, 33P, Petty-13.206 (New Track Record); 2. Cody Williams, 44, Williams-13.355; 3. Kaleb Montgomery, 3, Montgomery-13.363; 4. Bryce Eames, 50, Abeytia-13.511; 5. A.J. Bender, 21, Bender-13.552; 6. Blake Bower, 17X, Dunkel-13.585; 7. Ricky Lewis, 8M, May-13.587; 8. Tommy Malcolm, 5X, Napier-13.591; 9. Connor Lundy, 97, Lundy-13.660; 10. David Gasper, 18, Kittle/Gasper-13.698; 11. Connor Speir, 57S, Speir-13.753; 12. Logan Williams, 5W, McCarthy-13.758; 13. Verne Sweeney, 98, Guerrero-14.001; 14. Elexa Herrera, 5E, Herrera-14.223; 15. Brecken Guerrero, 98B, Guerrero-14.349; 16. Blake Hendricks, 14, Hendricks-14.389; 17. Austin Williams, 17W, Dunkel-16.110; 18. Brody Wake, 78B, Wake-NT.

IN HONOR OF WILEY MILLER SR. & WILEY MILLER II / SEXTON FIRE PROTECTION FIRST HEAT: (10 laps, All Cars Transfer To Feature) 1. David Gasper, 2. R.J. Johnson, 3. Blake Hendricks, 4. Bryce Eames, 5. Ricky Lewis, 6. Verne Sweeney. NT.

SILBERMANN SOLAR / FACTORY WRAPS SECOND HEAT: (10 laps, All Cars Transfer To Feature) 1. Austin Williams, 2. Tommy Malcolm, 3. Connor Speir, 4. A.J. Bender, 5. Cody Williams, 6. Elexa Herrera. NT.

WC FRIEND COMPANY ACCESS SYSTEMS / IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER THIRD HEAT: (10 laps, All Cars Transfer To Feature) 1. Logan Williams, 2. Kaleb Montgomery, 3. Blake Bower, 4. Connor Lundy, 5. Brody Wake, 6. Brecken Guerrero. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Kaleb Montgomery (5), 2. Tommy Malcolm (1), 3. A.J. Bender (3), 4. Cody Williams (7), 5. R.J. Johnson (6), 6. David Gasper (10), 7. Ricky Lewis (8), 8. Austin Williams (17), 9. Logan Williams (12), 10. Connor Lundy (9), 11. Connor Speir (11), 12. Verne Sweeney (13), 13. Elexa Herrera (14), 14. Blake Hendricks (16), 15. Brecken Guerrero (15), 16. Blake Bower (2), 17. Bryce Eames (4), 18. Brody Wake (18). NT.

—————————-

**Bryce Eames flipped during lap 6 of the feature and was transported to a local hospital.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-27 Tommy Malcolm, Laps 28-30 Kaleb Montgomery.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER / TEAR-OFF HEAVEN FOTOS HARD CHARGER: Austin Williams (17 to 8)

KITTLE MOTORSPORTS LAP 18 LEADER: Tommy Malcolm

NEW AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR POINTS:

NEXT AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR RACE: May 24 – Perris Auto Speedway – Perris, California