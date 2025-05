Brent Marks take “Bob Weikert Memorial” opener at Port Royal

Port Royal,Pa (May 24,2025)- Brent Marks passed Lance Dewease on lap six after the only caution of the 25 lap Kubota High Limit Racing feature enroute to victory at Port Royal Speedway Saturday night during the opening night of “The Bob Weikert Memorial.

Marks won $20,000 as the PA Posse swept the podium spots. Behind Marks was Lance Dewease, Ryan Smith, Justin Peck and Logan Wagner.

Kubota A Feature (25 Laps): 1. 19-Brent Marks[4]; 2. 12-Lance Dewease[2]; 3. 69K-Ryan Smith[8]; 4. 26-Justin Peck[10]; 5. 55-Logan Wagner[12]; 6. 87-Aaron Reutzel[9]; 7. 29-Danny Dietrich[1]; 8. 39M-Anthony Macri[7]; 9. 7BC-Tyler Courtney[11]; 10. 67-Justin Whittall[3]; 11. 71-Parker Price Miller[16]; 12. 23-Chase Dietz[18]; 13. 42-Sye Lynch[6]; 14. 24-Rico Abreu[19]; 15. 8-Brock Zearfoss[23]; 16. 14-Spencer Bayston[5]; 17. 5W-Lucas Wolfe[21]; 18. 1A-Ashton Torgerson[22]; 19. 49-Brad Sweet[17]; 20. 5-Brenham Crouch[24]; 21. 9R-Chase Randall[25]; 22. 13-Daison Pursley[15]; 23. 9-Kasey Kahne[13]; 24. 24D-Danny Sams III[27]; 25. 33-Gerard McIntyre Jr[26]; 26. 22-Doug Hammaker[20]; 27. 95-Garrett Bard[14]; 28. 45-Jeff Halligan[28]

Winters Performance B Feature (12 Laps): 1. 5W-Lucas Wolfe[2]; 2. 1A-Ashton Torgerson[6]; 3. 8-Brock Zearfoss[4]; 4. 5-Brenham Crouch[1]; 5. 77-Michael Walter[3]; 6. 55W-Mike Wagner[7]; 7. 12H-Blane Heimbach[11]; 8. 22P-Jonathan Preston[12]; 9. 9R-Chase Randall[16]; 10. 27S-Robbie Kendall[5]; 11. 45-Jeff Halligan[10]; 12. 33-Gerard McIntyre Jr[13]; 13. 88-Tanner Thorson[14]; 14. 99-Devin Adams[9]; 15. 20-Brady Bacon[15]; 16. 45B-Devon Borden[8]

C Feature (8 Laps): 1. 33-Gerard McIntyre Jr[2]; 2. 88-Tanner Thorson[1]; 3. 20-Brady Bacon[4]; 4. 9R-Chase Randall[3]; 5. 47K-Kody Lehman[7]; 6. 11-TJ Stutts[9]; 7. 2KS-Cory Eliason[6]; 8. 35-Austin Bishop[10]; 9. 45S-Samuel Miller[12]; 10. 10-Jake Waters[13]; 11. 24D-Danny Sams III[5]; 12. 01-Danny Varin[8]; 13. 28F-Davie Franek[11]

TJ Forged Heat 1 (10 Laps): 1. 13-Daison Pursley[2]; 2. 1A-Ashton Torgerson[1]; 3. 7BC-Tyler Courtney[4]; 4. 67-Justin Whittall[5]; 5. 19-Brent Marks[7]; 6. 55-Logan Wagner[6]; 7. 29-Danny Dietrich[8]; 8. 22P-Jonathan Preston[9]; 9. 45-Jeff Halligan[3]; 10. 2KS-Cory Eliason[10]; 11. 28F-Davie Franek[11]; 12. (DNS) 10-Jake Waters

DMI Heat 2 (10 Laps): 1. 49-Brad Sweet[2]; 2. 39M-Anthony Macri[8]; 3. 99-Devin Adams[1]; 4. 42-Sye Lynch[6]; 5. 22-Doug Hammaker[4]; 6. 45B-Devon Borden[3]; 7. 5W-Lucas Wolfe[5]; 8. 95-Garrett Bard[7]; 9. 20-Brady Bacon[11]; 10. 11-TJ Stutts[10]; 11. 01-Danny Varin[9]

BR Motorsports Heat 3 (10 Laps): 1. 24-Rico Abreu[2]; 2. 26-Justin Peck[4]; 3. 12-Lance Dewease[8]; 4. 27S-Robbie Kendall[3]; 5. 71-Parker Price Miller[5]; 6. 14-Spencer Bayston[7]; 7. 88-Tanner Thorson[1]; 8. 5-Brenham Crouch[6]; 9. 47K-Kody Lehman[11]; 10. 33-Gerard McIntyre Jr[9]; 11. 35-Austin Bishop[10]

FK Rod Ends Heat 4 (10 Laps): 1. 69K-Ryan Smith[5]; 2. 23-Chase Dietz[3]; 3. 55W-Mike Wagner[2]; 4. 87-Aaron Reutzel[8]; 5. 8-Brock Zearfoss[4]; 6. 12H-Blane Heimbach[9]; 7. 9-Kasey Kahne[7]; 8. 77-Michael Walter[6]; 9. 9R-Chase Randall[10]; 10. 24D-Danny Sams III[1]; 11. 45S-Samuel Miller[11]

Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps): 1. 29-Danny Dietrich, 00:18.389[1]; 2. 39M-Anthony Macri, 00:18.581[3]; 3. 12-Lance Dewease, 00:18.584[17]; 4. 87-Aaron Reutzel, 00:18.616[21]; 5. 19-Brent Marks, 00:18.623[32]; 6. 95-Garrett Bard, 00:18.683[4]; 7. 14-Spencer Bayston, 00:18.689[5]; 8. 9-Kasey Kahne, 00:18.700[13]; 9. 55-Logan Wagner, 00:18.780[15]; 10. 42-Sye Lynch, 00:18.804[24]; 11. 5-Brenham Crouch, 00:18.815[44]; 12. 77-Michael Walter, 00:18.850[37]; 13. 67-Justin Whittall, 00:18.871[34]; 14. 5W-Lucas Wolfe, 00:18.891[31]; 15. 71-Parker Price Miller, 00:18.894[35]; 16. 69K-Ryan Smith, 00:18.905[41]; 17. 7BC-Tyler Courtney, 00:19.011[18]; 18. 22-Doug Hammaker, 00:19.027[40]; 19. 26-Justin Peck, 00:19.062[9]; 20. 8-Brock Zearfoss, 00:19.078[19]; 21. 45-Jeff Halligan, 00:19.095[29]; 22. 45B-Devon Borden, 00:19.116[43]; 23. 27S-Robbie Kendall, 00:19.119[16]; 24. 23-Chase Dietz, 00:19.125[8]; 25. 13-Daison Pursley, 00:19.153[14]; 26. 49-Brad Sweet, 00:19.176[23]; 27. 24-Rico Abreu, 00:19.207[42]; 28. 55W-Mike Wagner, 00:19.236[38]; 29. 1A-Ashton Torgerson, 00:19.248[10]; 30. 99-Devin Adams, 00:19.263[7]; 31. 88-Tanner Thorson, 00:19.282[2]; 32. 24D-Danny Sams III, 00:19.304[26]; 33. 22P-Jonathan Preston, 00:19.315[45]; 34. 01-Danny Varin, 00:19.348[39]; 35. 33-Gerard McIntyre Jr, 00:19.353[22]; 36. 12H-Blane Heimbach, 00:19.373[25]; 37. 2KS-Cory Eliason, 00:19.374[36]; 38. 11-TJ Stutts, 00:19.472[6]; 39. 35-Austin Bishop, 00:19.478[12]; 40. 9R-Chase Randall, 00:19.716[28]; 41. 28F-Davie Franek, 00:20.007[33]; 42. 20-Brady Bacon, 00:20.120[30]; 43. 47K-Kody Lehman, 00:20.167[11]; 44. 45S-Samuel Miller, 00:20.229[20]; 45. (DNS) 10-Jake Waters