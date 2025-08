McFadden Dominates the Capitani Classic

KNOXVILLE, IA (August 3, 2025) — James McFadden was never seriously challenged in route to winning the Avanti Windows and Doors Capitani Classic presented by Great Southern Bank Sunday night at Knoxville Raceway. McFadden, from Alice Springs, Northern Territory Australia, driving the Tarlton family entry led all 25-laps in route to the victory.

Daison Pursley, Brian Brown, Rico Abreu, and Carson Macedo rounded out the top five.

Avanti Windows and Doors Capitani Classic presented by Great Southern Bank

Knoxville Raceway

Knoxville, Iowa

Sunday, August 3, 2025

Qualifying Flight A

1. 13-Daison Pursley, 15.686[2]

2. 21-Brian Brown, 15.742[3]

3. 88-Austin McCarl, 15.826[15]

4. 42-Sye Lynch, 15.844[4]

5. 41-Carson Macedo, 15.996[12]

6. 15-Donny Schatz, 16.025[27]

7. 14BC-Corey Day, 16.049[13]

8. 4W-Jamie Ball, 16.051[9]

9. 7S-Chris Windom, 16.073[33]

10. 1S-Logan Schuchart, 16.081[32]

11. 49-Brad Sweet, 16.121[26]

12. 83-Michael Kofoid, 16.122[30]

13. 17-Sheldon Haudenschild, 16.132[14]

14. 88T-Tanner Thorson, 16.145[6]

15. 39M-Anthony Macri, 16.160[31]

16. 9R-Chase Randall, 16.164[25]

17. 3L-Daryn Pittman, 16.211[37]

18. 25-Tim Kaeding, 16.242[5]

19. 18T-Tanner Holmes, 16.252[22]

20. 26-Justin Peck, 16.320[38]

21. 11-Roger Crockett, 16.344[10]

22. 8-Jacob Hughes, 16.344[7]

23. 17A-Jack Anderson, 16.345[29]

24. 22-Riley Goodno, 16.354[11]

25. 4-Cameron Martin, 16.380[24]

26. 23D-Chase Dietz, 16.436[36]

27. 11N-Kasey Jedrzejek, 16.438[1]

28. 3Z-Brock Zearfoss, 16.461[28]

29. 55H-Hunter Schuerenberg, 16.493[35]

30. 12X-Hank Davis, 16.503[23]

31. 17GP-Tim Shaffer, 16.523[19]

32. 45C-Derek Hagar, 16.603[16]

33. 71-Brandon Worthington, 16.742[18]

34. 44X-Scotty Johnson, 16.774[21]

35. 6K-Kaleb Johnson, 16.787[34]

DNS: 24-Terry McCarl

DNS: 27-Carson McCarl

DNS: 39-Lynton Jeffrey

Qualifying Flight B

1. 21T-James McFadden, 16.362[12]

2. 7BC-Giovanni Scelzi, 16.368[3]

3. 19-Brent Marks, 16.374[11]

4. 24R-Rico Abreu, 16.395[18]

5. 23-Garet Williamson, 16.522[6]

6. 5-Brenham Crouch, 16.587[22]

7. 87-Justin Sanders, 16.591[24]

8. 15H-Sam Hafertepe Jr, 16.612[4]

9. 55-Kerry Madsen, 16.624[16]

10. 44-Chris Martin, 16.631[8]

11. 10-Ryan Timms, 16.663[27]

12. 19H-Kevin Thomas Jr, 16.673[9]

13. 71P-Parker Price Miller, 16.699[15]

14. 27B-Jake Bubak, 16.757[1]

15. 1TZ-Tasker Phillips, 16.775[31]

16. 14-Spencer Bayston, 16.814[29]

17. 48-Danny Dietrich, 16.835[5]

18. 18-Emerson Axsom, 16.945[36]

19. 40-Clint Garner, 16.955[2]

20. 52-Blake Hahn, 16.956[14]

21. 2M-JJ Hickle, 17.044[32]

22. 24T-Christopher Thram, 17.125[21]

23. 5W-Lucas Wolfe, 17.152[26]

24. 53-Jack Dover, 17.178[33]

25. 2KS-Brooke Tatnell, 17.188[37]

26. 15JR-Cole Mincer, 17.220[23]

27. 45X-Landon Crawley, 17.282[28]

28. 21H-Brady Bacon, 17.355[34]

29. 67-Justin Whittall, 17.421[25]

30. 09-Matt Juhl, 17.479[20]

31. G5-Gage Pulkrabek, 17.484[17]

32. 36-Jason Martin, 17.513[30]

33. 121-RJ Johnson, 17.776[19]

34. 23L-Jimmy Light, 18.209[35]

35. 85J-Logan Julien, 18.918[7]

36. 4X-Heath Nestrick, 19.408[10]

37. (DQ) 1K-Kelby Watt, 17.039[13]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[1]

2. 13-Daison Pursley[4]

3. 14BC-Corey Day[2]

4. 42-Sye Lynch[3]

5. 17-Sheldon Haudenschild[5]

6. 18T-Tanner Holmes[7]

7. 9R-Chase Randall[6]

8. 4-Cameron Martin[9]

9. 3Z-Brock Zearfoss[10]

10. 8-Jacob Hughes[8]

11. 17GP-Tim Shaffer[11]

12. 44X-Scotty Johnson[12]

DNS: 27-Carson McCarl

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 49-Brad Sweet[1]

2. 21-Brian Brown[4]

3. 41-Carson Macedo[3]

4. 88T-Tanner Thorson[5]

5. 4W-Jamie Ball[2]

6. 3L-Daryn Pittman[6]

7. 6K-Kaleb Johnson[12]

8. 55H-Hunter Schuerenberg[10]

9. 23D-Chase Dietz[9]

10. 26-Justin Peck[7]

11. 45C-Derek Hagar[11]

DNS: 17A-Jack Anderson

DNS: 39-Lynton Jeffrey

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 83-Michael Kofoid[1]

2. 15-Donny Schatz[3]

3. 88-Austin McCarl[4]

4. 39M-Anthony Macri[5]

5. 7S-Chris Windom[2]

6. 25-Tim Kaeding[6]

7. 22-Riley Goodno[8]

8. 71-Brandon Worthington[11]

9. 11-Roger Crockett[7]

10. 11N-Kasey Jedrzejek[9]

11. 12X-Hank Davis[10]

DNS: 24-Terry McCarl

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 24R-Rico Abreu[3]

2. 21T-James McFadden[4]

3. 44-Chris Martin[1]

4. 71P-Parker Price Miller[5]

5. 87-Justin Sanders[2]

6. 14-Spencer Bayston[6]

7. 40-Clint Garner[7]

8. 24T-Christopher Thram[8]

9. 2KS-Brooke Tatnell[9]

10. 21H-Brady Bacon[10]

11. 1K-Kelby Watt[13]

12. 23L-Jimmy Light[12]

13. G5-Gage Pulkrabek[11]

Heat Race #5 (8 Laps)

1. 10-Ryan Timms[1]

2. 7BC-Giovanni Scelzi[4]

3. 48-Danny Dietrich[6]

4. 23-Garet Williamson[3]

5. 15H-Sam Hafertepe Jr[2]

6. 27B-Jake Bubak[5]

7. 36-Jason Martin[11]

8. 52-Blake Hahn[7]

9. 67-Justin Whittall[10]

10. 5W-Lucas Wolfe[8]

11. 85J-Logan Julien[12]

DNS: 15JR-Cole Mincer

Heat Race #6 (8 Laps)

1. 55-Kerry Madsen[2]

2. 19H-Kevin Thomas Jr[1]

3. 19-Brent Marks[4]

4. 18-Emerson Axsom[6]

5. 5-Brenham Crouch[3]

6. 2M-JJ Hickle[7]

7. 45X-Landon Crawley[9]

8. 53-Jack Dover[8]

9. 1TZ-Tasker Phillips[5]

10. 121-RJ Johnson[11]

11. 09-Matt Juhl[10]

12. 4X-Heath Nestrick[12]

Dash

1. 13-Daison Pursley[1]

2. 21T-James McFadden[2]

3. 21-Brian Brown[3]

4. 7BC-Giovanni Scelzi[4]

5. 24R-Rico Abreu[8]

6. 88-Austin McCarl[5]

7. 19-Brent Marks[6]

8. 41-Carson Macedo[7]

C-Main (10 Laps)

1. 26-Justin Peck[3]

2. 8-Jacob Hughes[1]

3. 21H-Brady Bacon[2]

4. 5W-Lucas Wolfe[4]

5. 17GP-Tim Shaffer[6]

6. 1K-Kelby Watt[7]

7. 45C-Derek Hagar[8]

8. 11N-Kasey Jedrzejek[5]

9. 85J-Logan Julien[9]

10. 12X-Hank Davis[10]

11. 23L-Jimmy Light[11]

DNS: 121-RJ Johnson

DNS: 09-Matt Juhl

DNS: 4X-Heath Nestrick

DNS: G5-Gage Pulkrabek

B-Main (12 Laps)

1. 42-Sye Lynch[1]

2. 39M-Anthony Macri[3]

3. 17-Sheldon Haudenschild[4]

4. 18T-Tanner Holmes[7]

5. 6K-Kaleb Johnson[11]

6. 25-Tim Kaeding[9]

7. 88T-Tanner Thorson[2]

8. 26-Justin Peck[19]

9. 3L-Daryn Pittman[8]

10. 3Z-Brock Zearfoss[16]

11. 7S-Chris Windom[6]

12. 4-Cameron Martin[13]

13. 22-Riley Goodno[12]

14. 9R-Chase Randall[10]

15. 21H-Brady Bacon[20]

16. 4W-Jamie Ball[5]

17. 71-Brandon Worthington[15]

18. 11-Roger Crockett[18]

19. 23D-Chase Dietz[17]

DNS: 55H-Hunter Schuerenberg

B-Main 2 (12 Laps)

1. 87-Justin Sanders[4]

2. 18-Emerson Axsom[3]

3. 5-Brenham Crouch[6]

4. 14-Spencer Bayston[7]

5. 2M-JJ Hickle[9]

6. 27B-Jake Bubak[8]

7. 40-Clint Garner[10]

8. 53-Jack Dover[15]

9. 45X-Landon Crawley[12]

10. 2KS-Brooke Tatnell[16]

11. 52-Blake Hahn[14]

12. 36-Jason Martin[11]

13. 8-Jacob Hughes[19]

14. 24T-Christopher Thram[13]

15. 5W-Lucas Wolfe[20]

16. 67-Justin Whittall[17]

17. 71P-Parker Price Miller[1]

18. 23-Garet Williamson[2]

19. 15H-Sam Hafertepe Jr[5]

DNS: 1TZ-Tasker Phillips

A-Main (25 Laps)

1. 21T-James McFadden[2]

2. 13-Daison Pursley[1]

3. 21-Brian Brown[3]

4. 24R-Rico Abreu[5]

5. 41-Carson Macedo[8]

6. 7BC-Giovanni Scelzi[4]

7. 88-Austin McCarl[6]

8. 15-Donny Schatz[9]

9. 1S-Logan Schuchart[13]

10. 10-Ryan Timms[14]

11. 14BC-Corey Day[11]

12. 19-Brent Marks[7]

13. 83-Michael Kofoid[17]

14. 48-Danny Dietrich[18]

15. 39M-Anthony Macri[21]

16. 87-Justin Sanders[20]

17. 49-Brad Sweet[15]

18. 55-Kerry Madsen[10]

19. 18-Emerson Axsom[22]

20. 44-Chris Martin[12]

21. 19H-Kevin Thomas Jr[16]

22. 5-Brenham Crouch[24]

23. 42-Sye Lynch[19]

24. 17-Sheldon Haudenschild[23]